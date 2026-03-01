Trực tiếp MU vs Crystal Palace 2-1 (H2): Vào!!! Sesko ghi bàn

TPO - Bruno thực hiện đường chuyền chuẩn xác từ cánh phải vào vòng cấm để Sesko bật cao đánh đầu hiểm hóc hạ thủ môn Crystal Palace. Tỷ số được nâng lên 2-1 cho MU.

report Nguy hiểm 74': Casemiro có cơ hội rất thuận lợi khi không bị kèm, nhưng pha dứt điểm của anh lại đi thẳng vào vị trí của thủ môn Dean Henderson. report Crystal Palace thay người 68': Hughes vào sân thay Wharton. report Thế trận thuộc về MU 67': Cunha dắt bóng vào trung lộ rồi tung cú dứt điểm, nhưng lực sút không đủ để thắng thủ thành Dean Henderson. report VÀO!!! MU vươn lên dẫn trước 65': Từ quả tạt chuẩn xác của Bruno Fernandes, Sesko đã thắng Canvot trong pha không chiến, đánh đầu dũng mãnh đưa bóng tung lưới đội khách, giúp MU vươn lên dẫn trước. report VÀO! MU gỡ hòa 1-1 58': Trên chấm phạt đền, Fernandes đánh lừa Henderson, ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho MU. MU xoay chuyển tình thế bất ngờ. Old Trafford vỡ òa trong sung sướng. Trong khi đó, Crystal Palace đối mặt với nhiệm vụ vô cùng khó khăn khi vừa bị gỡ hòa, vừa phải chơi thiếu người. report Lacroix nhận thẻ đỏ 56': Trọng tài Chris Kavanagh trực tiếp xem lại tình huống quay chậm và quyết định thẻ đỏ dành cho Lacroix. Từ người hùng ghi bàn, Lacroix trở thành tội đồ của Crystal Palace. report Penalty cho MU! 52': Trọng tài Chris Kavanagh chỉ tay vào chấm 11m, sau khi cho rằng Lacroix kéo ngã Cunha trong vòng cấm. report Không được! 47': Sesko tung cú sút căng về phía khung thành đội khách, nhưng Canvot đã kịp thời lao vào chắn bóng. report Hiệp 2 bắt đầu 46': Hai đội không có sự thay đổi nhân sự. report Thống kê sau hiệp 1 report Hết hiệp 1 45+3': Crystal Palace dẫn trước 1-0 nhờ bàn mở tỷ số mở sau cú đánh đầu của Lacroix. report Bù giờ hiệp 1 45': Hiệp 1 có 3 phút bù giờ. report Henderson cứu thua 43': Từ tình huống đá phạt, Bruno Fernandes tung ra cú dứt điểm uy lực từ ngoài vòng cấm, bóng đi căng và xoáy, hướng thẳng về góc cao khung thành đội khách. Tuy nhiên, thủ thành Dean Henderson đã phản xạ xuất sắc, bay người hết cỡ để đẩy bóng vọt xà, cứu thua cho Palace. report Sesko dứt điểm 42': Sesko gần như “mất hút” trong phần lớn thời gian từ đầu trận. Nhưng ở tình huống này, tiền đạo của MU đã xuất hiện đúng lúc trong vòng cấm và tung ra đánh đầu tương đối nguy hiểm. Tuy vậy, thủ môn Dean Henderson chơi tập trung và cản phá thành công. report Thẻ vàng 36': Dalot vào bóng quyết liệt với Kamada và phải nhận thẻ vàng. report Nỗ lực không thành 31': Từ tình huống phạt góc, Maguire bật cao đánh đầu. Bóng chạm Sarr đổi hướng và đi hết đường biên. report Không được 27': Richards hoàn toàn chiếm ưu thế trong pha đối đầu trực tiếp với Matheus Cunha. Tiền đạo của MU nỗ lực đột phá sát đường biên ngang, nhưng sự áp sát quyết liệt và kín kẽ của Richards đã khiến Cunha không còn bất kỳ khoảng trống nào để xử lý bóng. report MU thay người bất đắc dĩ 24': Mazraoui vào sân thay Shaw vừa dính chấn thương và đảm nhiệm vị trí hậu vệ trái. report Luke Shaw chấn thương 22': Sau pha va chạm với Munoz, Luke Shaw nằm sân và cần đến sự chăm sóc của đội ngũ y tế. Pha quay chậm cho thấy, hậu vệ cánh của Palace đã có tình huống giẫm lên chân Shaw. report MU khởi đầu thiếu ấn tượng 18: Các đường chuyền của MU vẫn thiếu độ chính xác cần thiết, khiến nhịp tấn công thường xuyên bị bẻ gãy. Đội chủ sân Old Trafford đã có trọn một tuần nghỉ ngơi để chuẩn bị cho trận đấu này, nhưng màn trình diễn trên sân lại gây nhiều thất vọng. report Lammens cứu thua 12': Từ đường chuyền thuận lợi của Munoz, Sarr khống chế bóng gọn gàng trong vòng cấm rồi tung cú dứt điểm căng, buộc thủ thành Lammens phải trổ tài đẩy bóng cứu thua cho MU. report Dalot giải nguy 9': Mitchell có khoảng trống bên hành lang cánh trái để thực hiện quả tạt vào vòng cấm địa của MU, nhưng Dalot đã kịp thời trượt người can thiệp, hóa giải nguy hiểm trong gang tấc. report Thẻ vàng đầu tiên 6': Tiền vệ Kamada của Crystal Palace phải nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi với cầu thủ đối phương. report VÀO!!! Crystal Palace mở tỷ số sớm 4': Crystal Palace có một khởi đầu không thể ấn tượng hơn tại Old Trafford. Từ một tình huống cố định, Lacroix thoát khỏi sự đeo bám của Yoro, bật cao đánh đầu hiểm hóc đưa bóng găm thẳng vào góc lưới, trong sự bất lực và sự ngỡ ngàng của hàng thủ đội chủ nhà. report Trận đấu bắt đầu 1': Đội chủ nhà MU ra sân với trang phục truyền thống áo đỏ - quần trắng, trong khi Crystal Palace xuất hiện trong bộ áo trắng viền xanh - quần trắng viền xanh. MU giao bóng. report Hai đội khởi động report Đội hình xuất phát Crystal Palace report Đội hình xuất phát MU

Dưới thời HLV Michael Carrick, đoàn tàu MU từng chững lại tại London Stadium trước West Ham, nhưng “Quỷ đỏ” đã lập tức trở lại đúng quỹ đạo bằng chiến thắng thuyết phục trước Everton. Đó không chỉ là màn phục hận trước người cũ David Moyes, mà còn là lời khẳng định cho tham vọng top 4 đang ngày càng rõ ràng của đội chủ sân Old Trafford.

Trong đêm thi đấu tại Hill Dickinson, “siêu dự bị” Benjamin Sesko tiếp tục sắm vai người hùng khi ghi bàn thắng thứ 7 tại Premier League mùa này. Đáng chú ý, chân sút người Slovenia đã có 5 pha lập công chỉ trong 6 trận gần nhất kể từ khi Ruben Amorim rời ghế nóng, cho thấy khả năng bùng nổ đúng thời điểm quyết định.

Chiến thắng ấy giúp MU tiếp tục nắm quyền tự quyết trong cuộc đua vào top 4, kém Aston Villa đúng 3 điểm trong cuộc đua chen chân vào top 3.

Phong độ của “Quỷ đỏ” là điều khiến mọi đối thủ phải dè chừng. Giành tới 16/18 điểm tối đa trong 6 vòng gần nhất, không đội bóng nào tại Premier League đạt thành tích tốt hơn họ ở cùng giai đoạn. Kể từ Boxing Day, MU cũng là tập thể duy nhất chưa nếm mùi thất bại tại giải đấu.

Tại “Nhà hát của những giấc mơ”, đội bóng áo đỏ đang sở hữu chuỗi 3 chiến thắng liên tiếp, ghi ít nhất hai bàn mỗi trận vào lưới Tottenham, Man City và Fulham. Tuy nhiên, thử thách sắp tới không hề dễ dàng khi họ phải chạm trán một đối thủ giàu động lực và đang cho thấy dấu hiệu hồi sinh mạnh mẽ.

Ở bên kia chiến tuyến, tương lai của HLV Oliver Glasner tại Crystal Palace vẫn là dấu hỏi lớn sau những buổi họp báo đầy ẩn ý. Dẫu vậy, trên sân cỏ, các học trò của ông đang tạo ra tín hiệu tích cực.

Chiến thắng 2-0 trước Zrinjski Mostar tại đấu trường châu Âu, với các pha lập công của Maxence Lacroix và Evann Guessand, giúp Palace nuôi hy vọng tiến sâu. Trước đó, họ cũng vượt qua Wolverhampton 1-0, qua đó có 2 trận thắng liên tiếp lần đầu tiên kể từ đầu tháng 12.

Sau chuỗi 12 trận không thắng kéo dài từ giữa tháng 12 đến đầu tháng 2, Palace đang dần tìm lại sự ổn định với 3 chiến thắng trong 5 trận gần nhất trên mọi đấu trường. Tuy nhiên, vấn đề lớn nhất của “Đại bàng” vẫn nằm ở phong độ sân khách: chỉ 1 chiến thắng trong 8 chuyến xa nhà gần đây, và đáng chú ý là cả 7 trận gần nhất họ đều ghi bàn nhưng cũng đồng thời thủng lưới.

Lịch sử đối đầu cũng mang đến sự cảnh báo cho MU. Palace từng để thua 1-2 trên sân nhà hồi tháng 11, nhưng lại toàn thắng trong hai lần gần nhất làm khách tại Old Trafford. Nếu tiếp tục ca khúc khải hoàn, đội bóng London sẽ trở thành CLB thủ đô đầu tiên thắng 3 trận liên tiếp tại “Nhà hát của những giấc mơ” trong kỷ nguyên Premier League.

Cuộc so tài lần này vì thế không chỉ là bài kiểm tra phong độ, mà còn là phép thử bản lĩnh trong giai đoạn nước rút. MU có điểm tựa sân nhà và đà hưng phấn, nhưng Palace lại mang theo khát khao chứng minh và cái duyên đáng gờm mỗi khi hành quân tới Old Trafford.