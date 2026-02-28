Nhận định Công an Hà Nội vs HAGL, 19h15 ngày 28/2: Xây chắc ngôi đầu

Nhận định Công an Hà Nội vs HAGL

Sau thất bại cay đắng trước Tampines tại Cúp C2 châu Á, CLB Công an Hà Nội đã trở lại mạnh mẽ bằng chiến thắng 3-1 trên sân Đông Á Thanh Hóa. Kết quả này giúp đội bóng của HLV Mano Polking độc chiếm ngôi đầu bảng V-League với 5 điểm nhiều hơn Ninh Bình cho dù vẫn còn 1 trận chưa đấu.

Với những gì đã thể hiện từ đầu mùa, Công an Hà Nội đang hướng đến chức vô địch và tự tin hoàn thành mục tiêu này. Trong bối cảnh các “ông lớn” như Hà Nội FC, Thể Công Viettel thiếu ổn định còn “ngựa ô” Ninh Bình sa sút, Công an Hà Nội gần như không còn đối thủ trên đường đua. Thậm chí, nhiều người đã bắt đầu tính đến việc đội bóng áo đỏ vô địch sớm bao nhiêu vòng khi V-League mới đi qua một nửa chặng đường.

Thực tế, Công an Hà Nội đang thể hiện sức mạnh vượt trội nhờ lực lượng đồng đều ở mọi tuyến. Đặc biệt, họ có sự cân bằng hoàn hảo giữa nội binh và ngoại binh, giúp HLV Polking dễ dàng lựa chọn đội hình. Trận thắng Thanh Hóa vừa qua là ví dụ. Ngay cả khi mất Leo Artur vì án treo giò, Công an Hà Nội vẫn thắng ngược nhờ sự tỏa sáng của Alan và Đoàn Văn Hậu.

Tính đến thời điểm này, Công an Hà Nội là đội duy nhất còn bất bại ở V-League 2025-26 (thắng 10, hòa 2), và giới mộ điệu không nhìn thấy đối thủ nào có khả năng thách thức họ. Tính riêng trên sân Hàng Đẫy, Công an Hà Nội đã toàn thắng 6 trận ở giải đấu này. Vì vậy, tất cả đều cho rằng Quang Hải và các đồng đội sẽ có thêm một chiến thắng khi tiếp đón HAGL vào tối nay.

HAGL đang có phong độ tốt ở năm 2026 với hai trận thắng liên tiếp trước Đà Nẵng và Ninh Bình. Tuy nhiên, đừng quên đội bóng phố Núi vốn ngụp lặn ở nhóm cuối bảng trước đó và từng thua Công an Hà Nội 1-3 ngay tại Pleiku.

So sánh tương quan lực lượng, Công an Hà Nội vượt trội ở mọi vị trí. HAGL sẽ tiếp tục chơi phòng ngự và chờ đợi vào các tình huống cố định, nhưng họ khó lòng đứng vững tại Hàng Đẫy.

Phong độ Công an Hà Nội vs HAGL