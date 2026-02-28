Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

Nhận định Công an Hà Nội vs HAGL, 19h15 ngày 28/2: Xây chắc ngôi đầu

A Phi
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Nhận định bóng đá Công an Hà Nội vs HAGL, vòng 14 LPBank V-League 1-2025/26 lúc 19h15 ngày 28/2 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu giữa Công an Hà Nội và HAGL. CAHN hứa hẹn giành chiến thắng để xây chắc ngôi đầu bảng.

cahn-vs-hagl.jpg

Nhận định Công an Hà Nội vs HAGL

Sau thất bại cay đắng trước Tampines tại Cúp C2 châu Á, CLB Công an Hà Nội đã trở lại mạnh mẽ bằng chiến thắng 3-1 trên sân Đông Á Thanh Hóa. Kết quả này giúp đội bóng của HLV Mano Polking độc chiếm ngôi đầu bảng V-League với 5 điểm nhiều hơn Ninh Bình cho dù vẫn còn 1 trận chưa đấu.

Với những gì đã thể hiện từ đầu mùa, Công an Hà Nội đang hướng đến chức vô địch và tự tin hoàn thành mục tiêu này. Trong bối cảnh các “ông lớn” như Hà Nội FC, Thể Công Viettel thiếu ổn định còn “ngựa ô” Ninh Bình sa sút, Công an Hà Nội gần như không còn đối thủ trên đường đua. Thậm chí, nhiều người đã bắt đầu tính đến việc đội bóng áo đỏ vô địch sớm bao nhiêu vòng khi V-League mới đi qua một nửa chặng đường.

Thực tế, Công an Hà Nội đang thể hiện sức mạnh vượt trội nhờ lực lượng đồng đều ở mọi tuyến. Đặc biệt, họ có sự cân bằng hoàn hảo giữa nội binh và ngoại binh, giúp HLV Polking dễ dàng lựa chọn đội hình. Trận thắng Thanh Hóa vừa qua là ví dụ. Ngay cả khi mất Leo Artur vì án treo giò, Công an Hà Nội vẫn thắng ngược nhờ sự tỏa sáng của Alan và Đoàn Văn Hậu.

Tính đến thời điểm này, Công an Hà Nội là đội duy nhất còn bất bại ở V-League 2025-26 (thắng 10, hòa 2), và giới mộ điệu không nhìn thấy đối thủ nào có khả năng thách thức họ. Tính riêng trên sân Hàng Đẫy, Công an Hà Nội đã toàn thắng 6 trận ở giải đấu này. Vì vậy, tất cả đều cho rằng Quang Hải và các đồng đội sẽ có thêm một chiến thắng khi tiếp đón HAGL vào tối nay.

HAGL đang có phong độ tốt ở năm 2026 với hai trận thắng liên tiếp trước Đà Nẵng và Ninh Bình. Tuy nhiên, đừng quên đội bóng phố Núi vốn ngụp lặn ở nhóm cuối bảng trước đó và từng thua Công an Hà Nội 1-3 ngay tại Pleiku.

So sánh tương quan lực lượng, Công an Hà Nội vượt trội ở mọi vị trí. HAGL sẽ tiếp tục chơi phòng ngự và chờ đợi vào các tình huống cố định, nhưng họ khó lòng đứng vững tại Hàng Đẫy.

Phong độ Công an Hà Nội vs HAGL

phong-do-cahn-vs-hagl.png

Đội hình dự kiến Công an Hà Nội vs HAGL

Công an Hà Nội: Nguyễn Filip, Việt Anh, Đình Trọng, Văn Hậu, Văn Đô, Vitao, Thành Long, Cao Quang Vinh, Quang Hải, Leo Artur, Alan.

HAGL: Trung Kiên, Phước Bảo, Quang Kiệt, Jaro, Anh Tài, Thanh Sơn, Marciel, Đình Lâm, Vĩnh Nguyên, Thanh Nhân, Minh Tâm

Dự đoán tỷ số: Công an Hà Nội 3-0 HAGL

Xem LPBank V.League 1-2025/26 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn

A Phi
#Công an Hà Nội vs HAGL #nhận định Công an Hà Nội vs HAGL #nhận định bóng đá #đối đầu Công an Hà Nội vs HAGL #soi kèo Công an Hà Nội vs HAGL #Công an Hà Nội #HAGL

Xem thêm

Cùng chuyên mục