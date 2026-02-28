Nhận định bóng đá Đà Nẵng vs PVF-CAND, 18h00 ngày 28/2: Đua trụ hạng cực nóng, SHB Đà Nẵng buộc phải thắng

TPO - Nhận định bóng đá trận Đà Nẵng vs PVF-CAND ở vòng 14 LPBank V.League 1-2025/26 diễn ra lúc 18h00 ngày 28/2. Phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, dự đoán tỷ số. SHB Đà Nẵng sẽ phải nỗ lực giành trọn 3 điểm trong cuộc đối đầu PVF-CAND để tranh cơ hội trụ hạng.

SHB Đà Nẵng đối diện nguy cơ rớt hạng nếu để thua PVF-CAND

Nhận định trước trận đấu SHB Đà Nẵng vs PVF-CAND

Không có nhiều điều để nói về cuộc đối đầu giữa SHB Đà Nẵng và PVF-CAND ở mùa giải năm nay. Đội bóng của bầu Hiển đã trầy trật mùa trước và chỉ trụ hạng thành công khi thắng Trường Tươi Đồng Nai của Công Phượng trận play-off.

Từ nhiều mùa giải qua, đội bóng sông Hàn không có sự bổ sung lực lượng cần thiết và dần tụt xuống nhóm trung bình yếu ở V.League. Tình hình không mấy cải thiện 3 năm qua, đặt SHB Đà Nẵng vào thế báo động thường xuyên.

Sau 12 vòng đấu, SHB Đà Nẵng hiện mới chỉ được 7 điểm với 1 trận thắng, 4 hoà và thua đến 7 trận. Hàng tấn công là điểm yếu lớn nhất của họ khi SHB Đà Nẵng thuộc 3 đội bóng hiệu suất ghi bàn thấp nhất cùng HAGL và Hà Tĩnh, mới ghi được 10 bàn.

Đứng ngay trên SHB Đà Nẵng chính là PVF-CAND với 11 điểm. Là đội mới thăng hạng mùa trước, PVF-CAND sớm được đánh giá sẽ gặp khó khăn trong cuộc đua khắc nghiệt của V.League.

Hàng phòng ngự PVD-CAND đến thời điểm hiện tại đã để thủng lưới 25 bàn, cao nhất trong 14 đội bóng. Nếu không khắc phục được nhược điểm này trước SHB Đà Nẵng, đội khách khó lòng giữ sạch lưới ra về. Với SHB Đà Nẵng, chiến thắng gần như là nhiệm vụ bắt buộc nếu không muốn đối diện nguy cơ rớt hạng.

Phong độ, thành tích đối đầu và lực lượng

Thống kê cho thấy các cuộc đối đầu giữa SHB Đà Nẵng và PVF-CAND diễn ra khá cân bằng khi có đến 4 trận hoà và 1 trận thắng cho PVF-CAND. Trước cuộc đối đầu chiều nay, PVF-CAND có thể tự tin khi vừa đánh bại Becamex TPHCM vòng trước.

Ngược lại, SHB Đà Nẵng đối diện nhiều sức ép gồm vị trí HLV trưởng của ông Lê Đức Tuấn. Về lực lượng, PVF-CAND vắng Võ Anh Quân vì thẻ phạt nhưng có sự bổ sung của tuyển thủ U23 Việt Nam Phạm Lý Đức. SHB Đà Nẵng trong khi đó có đủ lực lượng mạnh nhất.

Đội hình dự kiến Đà Nẵng vs PVF-CAND

Đà Nẵng: Văn Biểu, Đức Anh, Ngọc Hải, Phi Long, Anh Tuấn, Pierre Lamothe, Lopez Pissano, Phi Hoàng, Henen, Đình Duy, Makaric.

PVF-CAND: Minh Long, Đức Anh, Lucas, Lý Đức, Văn Việt, Vũ Tiến, Xuân Bắc, Reynolds Alastair, Thanh Nhàn, Mpande, Samson.

Dự đoán tỷ số: SHB Đà Nẵng 0-1 PVF-CAND

