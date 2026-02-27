Nhận định bóng đá Wolves vs Aston Villa, 03h00 ngày 28/2: Khách lấy đủ 3 điểm?

TPO - Nhận định bóng đá trận Wolves vs Aston Villa diễn ra vào lúc 03h00 ngày 28/2 ở vòng 28 Premier League 2025/26. Phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, dự đoán tỷ số. Aston Villa đang cần điểm cho cuộc đua top 3 với Man City sẽ rất khó chấp nhận ra về không đủ 3 điểm trước Wolves.

Nhận định trước trận đấu Wolves vs Aston Villa

Sân Molineux Stadium không phải "đất lành" với Aston Villa nếu xét thống kê các lần làm khách trước Wolves. Rất khó tin khi trong 8 lần hành quân đến Molineux, Aston Villa chỉ thắng được 1, hoà 1 và thua tới 6 trận.

Tuy nhiên, con số trên có lẽ chỉ còn mang tính tham khảo ở thời điểm hiện tại, khi Aston Villa và Wolves đang một trời một vực trên bảng xếp hạng. Nếu Aston Villa đứng thứ 3 với 51 điểm, đang dồn lực cho cuộc đua ở đầu bảng Ngoại hạng Anh và suất dự Champions League mùa sau thì Wolves ở cuối bảng, đứng trước nguy cơ rớt hạng.

Thành tích trên sân khách của Aston Villa gần đây cũng rất đáng nể với 3 trận thắng và 2 hoà. Dù phong độ có phần chững lại so với giai đoạn bùng nổ trước đó, Aston Villa vẫn mạnh vượt trội so với Wolves.

Chỉ xét ở sức mạnh hàng công, nếu Aston Villa đang đạt hiệu suất 1.4 bàn/trận thì ngược lại, Wolves chỉ ghi trung bình 0.6 bàn/trận. Điều này khiến cho cơ hội chiến thắng của Wolves trước Aston Villa càng thêm khó. Trong khi đó, hàng thủ của Wolves để thủng lưới tới 51 bàn.

Phong độ, thành tích đối đầu và lực lượng

Như trên đã nói, Aston Villa đang đạt phong độ ổn định mùa giải năm nay. Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Aston Villa cũng thắng 3, hoà 1 và chỉ thua 1 trước Wolves. Wolves đã thua 3/5 trận gần nhất, hoà 1 và chỉ thắng được 1 trận.

Về lực lượng, Aston Villa không có sự phục vụ của Alysson, Kamara, McGinn và Tielemans do chấn thương. Bên phía Wolves, Krejci vắng mặt vì thẻ phạt, Chiwome chấn thương không ra sân.

Đội hình dự kiến Wolves vs Aston Villa

Wolves: Sa; Mosquera, S. Bueno, Wolfe; Tchatchoua, Bellegarde, Andre, H. Bueno; Mane, A. Gomes; Armstrong.

Aston Villa: Martinez; Cash, Konsa, Mings, Digne; Luiz, Onana; Bailey, Rogers, Buendia; Abraham.

