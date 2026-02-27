Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

Nhận định bóng đá Wolves vs Aston Villa, 03h00 ngày 28/2: Khách lấy đủ 3 điểm?

Tiểu Yến
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Nhận định bóng đá trận Wolves vs Aston Villa diễn ra vào lúc 03h00 ngày 28/2 ở vòng 28 Premier League 2025/26. Phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, dự đoán tỷ số. Aston Villa đang cần điểm cho cuộc đua top 3 với Man City sẽ rất khó chấp nhận ra về không đủ 3 điểm trước Wolves.

anh-chup-man-hinh-2026-02-27-luc-131935.png

Nhận định trước trận đấu Wolves vs Aston Villa

Sân Molineux Stadium không phải "đất lành" với Aston Villa nếu xét thống kê các lần làm khách trước Wolves. Rất khó tin khi trong 8 lần hành quân đến Molineux, Aston Villa chỉ thắng được 1, hoà 1 và thua tới 6 trận.

Tuy nhiên, con số trên có lẽ chỉ còn mang tính tham khảo ở thời điểm hiện tại, khi Aston Villa và Wolves đang một trời một vực trên bảng xếp hạng. Nếu Aston Villa đứng thứ 3 với 51 điểm, đang dồn lực cho cuộc đua ở đầu bảng Ngoại hạng Anh và suất dự Champions League mùa sau thì Wolves ở cuối bảng, đứng trước nguy cơ rớt hạng.

Thành tích trên sân khách của Aston Villa gần đây cũng rất đáng nể với 3 trận thắng và 2 hoà. Dù phong độ có phần chững lại so với giai đoạn bùng nổ trước đó, Aston Villa vẫn mạnh vượt trội so với Wolves.

anh-chup-man-hinh-2026-02-27-luc-130238.png

Chỉ xét ở sức mạnh hàng công, nếu Aston Villa đang đạt hiệu suất 1.4 bàn/trận thì ngược lại, Wolves chỉ ghi trung bình 0.6 bàn/trận. Điều này khiến cho cơ hội chiến thắng của Wolves trước Aston Villa càng thêm khó. Trong khi đó, hàng thủ của Wolves để thủng lưới tới 51 bàn.

Phong độ, thành tích đối đầu và lực lượng

Như trên đã nói, Aston Villa đang đạt phong độ ổn định mùa giải năm nay. Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Aston Villa cũng thắng 3, hoà 1 và chỉ thua 1 trước Wolves. Wolves đã thua 3/5 trận gần nhất, hoà 1 và chỉ thắng được 1 trận.

Về lực lượng, Aston Villa không có sự phục vụ của Alysson, Kamara, McGinn và Tielemans do chấn thương. Bên phía Wolves, Krejci vắng mặt vì thẻ phạt, Chiwome chấn thương không ra sân.

Đội hình dự kiến Wolves vs Aston Villa

Wolves: Sa; Mosquera, S. Bueno, Wolfe; Tchatchoua, Bellegarde, Andre, H. Bueno; Mane, A. Gomes; Armstrong.

Aston Villa: Martinez; Cash, Konsa, Mings, Digne; Luiz, Onana; Bailey, Rogers, Buendia; Abraham.

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD

Tiểu Yến
#Ngoại hạng Anh #Aston Villa #Champions League #Wolves #Man City

Xem thêm

Cùng chuyên mục