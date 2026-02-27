Kịch bản nào chờ đợi bóng đá Malaysia khi CAS ra phán quyết cuối cùng?

TPO - Trong thời gian chờ đợi Tòa án trọng tài thể thao thế giới CAS công bố quyết định cuối cùng về số phận của đội tuyển Malaysia và 7 tuyển thủ nhập tịch tranh cãi, truyền thông Đông Nam Á đã xác định trước 3 kịch bản.

Tờ Stadium Astro nhận định trong cả 3 kịch bản, bóng đá Malaysia đều phải chịu hậu quả, khác biệt chỉ là nặng nhẹ khác nhau. “Có 3 kịch bản mà 7 cầu thủ cũng như đội tuyển Malaysia phải đối mặt. Nếu CAS ra phán quyết có lợi cho các cầu thủ, rất có thể mức phạt tiền của họ sẽ được giảm”, ấn phẩm Malaysia viết.

Theo án phạt, mỗi người trong số những Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel phải nộp 2.000 franc (tương đương 65 triệu đồng), bên cạnh đó là án treo giò 12 tháng (đang được tạm gỡ bỏ). Có nghĩa nhẹ nhất thì nhóm 7 cầu thủ chỉ được giảm tiền chứ vẫn phải chấp hành án treo giò mà FIFA đã ban hành.

“Khả năng thứ 2 là quyết định không thay đổi. Do đó mức phạt mà cơ quan quản lý bóng đá thế giới áp đặt sẽ được giữ nguyên”, ấn phẩm của Malaysia bày tỏ lo lắng. Thậm chí tờ báo này còn nghĩ tới kịch bản xấu hơn là một án phạt bổ sung từ FIFA và AFC dành cho đội tuyển nước nhà.

Malaysia hoàn toàn có thể bị xử thua Việt Nam 0-3

Cùng chung nhận định ở tờ Suara của Indonesia. Trang báo này phân tích: “Khả năng lớn là sau khi CAS có quyết định, AFC sẽ vào cuộc. Nếu AFC thay đổi kết quả các trận đấu của tuyển Malaysia với Nepal và Việt Nam (từ thắng thành thua 0-3) thì Malaysia sẽ mất tới 6 điểm. Kéo theo đó, chiến dịch vòng loại Asian Cup 2027 của họ sẽ trở nên bấp bênh hơn rất nhiều.

Thậm chí đội tuyển này còn không được thi đấu với tuyển Việt Nam vào ngày 31/3. Tình hình càng trở nên phức tạp hơn bởi thực tế là FIFA trước đây đã từng áp đặt các biện pháp trừng phạt tương tự”.

Trong khi đó, tờ Bernama cũng tỏ ra bi quan về số phận của bóng đá Malaysia. Và theo họ thì với bất cứ kịch bản nào, vụ việc 7 cầu thủ nhập tịch tranh cãi “vẫn sẽ là một bài học đắt giá cho bóng đá Malaysia”.