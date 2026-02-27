Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

Kịch bản nào chờ đợi bóng đá Malaysia khi CAS ra phán quyết cuối cùng?

Đặng Lai

TPO - Trong thời gian chờ đợi Tòa án trọng tài thể thao thế giới CAS công bố quyết định cuối cùng về số phận của đội tuyển Malaysia và 7 tuyển thủ nhập tịch tranh cãi, truyền thông Đông Nam Á đã xác định trước 3 kịch bản.

malaysia-v-vietnam.jpg

Tờ Stadium Astro nhận định trong cả 3 kịch bản, bóng đá Malaysia đều phải chịu hậu quả, khác biệt chỉ là nặng nhẹ khác nhau. “Có 3 kịch bản mà 7 cầu thủ cũng như đội tuyển Malaysia phải đối mặt. Nếu CAS ra phán quyết có lợi cho các cầu thủ, rất có thể mức phạt tiền của họ sẽ được giảm”, ấn phẩm Malaysia viết.

Theo án phạt, mỗi người trong số những Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel phải nộp 2.000 franc (tương đương 65 triệu đồng), bên cạnh đó là án treo giò 12 tháng (đang được tạm gỡ bỏ). Có nghĩa nhẹ nhất thì nhóm 7 cầu thủ chỉ được giảm tiền chứ vẫn phải chấp hành án treo giò mà FIFA đã ban hành.

“Khả năng thứ 2 là quyết định không thay đổi. Do đó mức phạt mà cơ quan quản lý bóng đá thế giới áp đặt sẽ được giữ nguyên”, ấn phẩm của Malaysia bày tỏ lo lắng. Thậm chí tờ báo này còn nghĩ tới kịch bản xấu hơn là một án phạt bổ sung từ FIFA và AFC dành cho đội tuyển nước nhà.

malaysia-ok.jpg
Malaysia hoàn toàn có thể bị xử thua Việt Nam 0-3

Cùng chung nhận định ở tờ Suara của Indonesia. Trang báo này phân tích: “Khả năng lớn là sau khi CAS có quyết định, AFC sẽ vào cuộc. Nếu AFC thay đổi kết quả các trận đấu của tuyển Malaysia với Nepal và Việt Nam (từ thắng thành thua 0-3) thì Malaysia sẽ mất tới 6 điểm. Kéo theo đó, chiến dịch vòng loại Asian Cup 2027 của họ sẽ trở nên bấp bênh hơn rất nhiều.

Thậm chí đội tuyển này còn không được thi đấu với tuyển Việt Nam vào ngày 31/3. Tình hình càng trở nên phức tạp hơn bởi thực tế là FIFA trước đây đã từng áp đặt các biện pháp trừng phạt tương tự”.

Trong khi đó, tờ Bernama cũng tỏ ra bi quan về số phận của bóng đá Malaysia. Và theo họ thì với bất cứ kịch bản nào, vụ việc 7 cầu thủ nhập tịch tranh cãi “vẫn sẽ là một bài học đắt giá cho bóng đá Malaysia”.

Đặng Lai
#Asian Cup 2027 #vòng loại Asian Cup 2027 #Việt Nam vs Malaysia #ĐT Việt Nam #Cklamovski #Kim Sang Sik #Malaysia #Malaysia gian lận #FIFA #FAM

Xem thêm

Cùng chuyên mục