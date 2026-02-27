Bốc thăm vòng 16 đội UEFA Champions League 2025/2026: Real tái đấu Man City

Kết quả bốc thăm vòng 16 đội.

Những lá thăm may rủi đã tạo nên các cặp đấu đầy hấp dẫn và duyên nợ tại vòng 16 đội UEFA Champions League 2024/25. Man City và Real Madrid sẽ đối đầu với nhau lần thứ 6 tại vòng loại trực tiếp kể từ mùa giải 2019/2020. Hai đội cũng đã gặp nhau vào mùa giải này trong khuôn khổ vòng phân hạng, khi đó Man City giành chiến thắng 2-1 ngay tại Bernabeu.

Một cặp đấu hấp dẫn khác của vòng 16 đội là cuộc đọ sức giữa Chelsea và PSG. Trận đấu giữa đương kim vô địch FIFA Club World Cup và đương kim vô địch Champions League. Đây là hai câu lạc bộ đã đối đầu với nhau tại trận chung kết FIFA Club World Cup vào năm ngoái. Dưới sự dẫn dắt của HLV Enzo Maresca vào thời điểm đó, đội bóng thành phố London đã bất ngờ đè bẹp PSG với tỷ số 3-0.

Bayern Munich, Barcelona, Arsenal lần lượt có những lá thăm "nhẹ ký" là Atalanta, Newcastle và Leverkusen. Atalanta đã có cú ngược dòng ngoạn mục sau khi thất bại 0-2 trong trận lượt đi vòng play-off trước Dortmund, nhưng đội bóng đến từ Italia khó có thể gây bất ngờ trước Bayern Munich. Đội bóng của HLV Kompany thể hiện phong độ rất cao ở Bundesliga (xếp thứ nhất) và vòng phân hạng Champions League (xếp thứ hai).

Trong khi đó, Barcelona gặp lại Newcastle và đây rõ ràng là lá thăm dễ chịu hơn hẳn nếu so với một đối thủ khác mà đội bóng xứ Catalan có khả năng phải đối đầu là PSG. Trong cuộc đối đầu tại vòng phân hạng mùa này, Barcelona đã vượt qua Newcastle với tỷ số 2-1. Đội đầu bảng vòng phân hạng Arsenal đụng độ Leverkusen và với phong độ hiện tại của đôi bên, đoàn quân của Arteta nhiều khả năng giành vé đi tiếp. Arsenal đang dẫn đầu tại Premier League và là đội bóng đã thắng cả 8 trận vòng phân hạng mùa này.

Hai đại diện còn lại của bóng đá Anh là Liverpool và Tottenham đọ sức với Galatasaray và Atletico Madrid. Liverpool sẽ không được phép chủ quan trước đối thủ đã từng đè bẹp họ tới 5-1 trong khuôn khổ vòng phân hạng mùa này. Galatasaray vừa có chiến thắng ngẹt thở trước Juventus trong trận đấu có tới 12 bàn thắng và 2 thẻ đỏ sau 2 lượt trận.

Tottenham và Atletico Madrid là cặp đấu khá cân bằng. Mặc dù có phong độ tồi tệ ở giải quốc nội, nhưng Tottenham đã thể hiện tốt tại cúp châu Âu mùa này. "Gà trống" kết thúc vòng phân hạng ở vị trí thứ 4, với chỉ 1 thất bại sau 8 trận đấu. Điều này trái ngược hoàn toàn với Atletico Madrid, khi đoàn quân của Simeone chỉ đứng thứ 14 tại Champions League, nhưng lại nằm trong top 4 La Liga.

"Chú ngựa ô" Bodo/Glimt đứng trước cơ hội tiếp tục viết nên những câu chuyện cổ tích ở cúp châu Âu mùa này. Lá thăm Sporting Lisbon được xem là quá vừa sức với đội bóng đến từ Na Uy.

Các trận đấu lượt đi vòng 16 đội sẽ diễn ra vào ngày 11 và 12/3. Trong khi đó, các trận lượt về được diễn ra vào ngày 18 và 19/3.