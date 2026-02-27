Hạ nguồn sông Hương dậy sóng đầu xuân

TPO - Hơn 400 vận động viên của 12 đội ghe phường Hóa Châu (TP. Huế) tham gia hội đua ghe truyền thống làng Triều Sơn Đông, với những màn tranh tài quyết liệt làm dậy sóng cả một vùng hạ nguồn sông Hương trong ngày đầu xuân.
Vùng đất Hóa Châu từ lâu lưu truyền câu ca dao: “Mồng Mười hội vật làng Sình, Đua ghe Mười Một bên đình Triều Sơn”. Nếu hội vật làng Sình ở phường Dương Nỗ bên kia sông là sân chơi thượng võ trên cạn, thì đua ghe Triều Sơn Đông là điểm hẹn sôi động trên sông nước, tạo thành chuỗi hoạt động văn hóa - thể thao hấp dẫn, nối tiếp nhau trong những ngày đầu xuân ở khu vực hạ nguồn sông Hương. Ảnh: Hoàng Hải.
Lễ hội đua ghe làng Triều Sơn Đông cũng là dịp gặp gỡ đầu năm của người dân trong và ngoài địa phương, của con em xa quê trở về dịp Tết.