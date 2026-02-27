Hạ nguồn sông Hương dậy sóng đầu xuân

TPO - Hơn 400 vận động viên của 12 đội ghe phường Hóa Châu (TP. Huế) tham gia hội đua ghe truyền thống làng Triều Sơn Đông, với những màn tranh tài quyết liệt làm dậy sóng cả một vùng hạ nguồn sông Hương trong ngày đầu xuân.