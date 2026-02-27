Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Văn hóa

Google News

Hạ nguồn sông Hương dậy sóng đầu xuân

Ngọc Văn

TPO - Hơn 400 vận động viên của 12 đội ghe phường Hóa Châu (TP. Huế) tham gia hội đua ghe truyền thống làng Triều Sơn Đông, với những màn tranh tài quyết liệt làm dậy sóng cả một vùng hạ nguồn sông Hương trong ngày đầu xuân.

1-dua-ghe-hoa-chau-anh-hoang-hai.jpg
Ngày 27/2 (nhằm 11 tháng Giêng), tại phường Hóa Châu, TP. Huế diễn ra hội đua ghe truyền thống làng Triều Sơn Đông, thu hút đông đảo người dân và du khách về tham dự và tận kiến những màn cuộc tranh tài sôi nổi﻿, quyết liệt, hào hứng làm dậy sóng cả một đoạn hạ nguồn sông Hương. Ảnh: Hoàng Hải.
2-dua-ghe-hoa-chau.jpg
Hội đua năm nay quy tụ 12 đội ghe đến từ các xóm thuộc hai tổ dân phố Triều Sơn Đông và Triều Sơn Nam, phường Hóa Châu. Ghe thi đấu﻿ được đan bằng tre, mỗi ghe không quá 7 tay chèo (đua ghe 7) trong một lần đua. Theo quy định, tất cả vận động viên đều là người có hộ khẩu thường trú tại hai tổ dân phố nêu trên hoặc con em gốc gác làng Triều Sơn Đông, mỗi người chỉ được thi đấu cho một đơn vị trong suốt giải.
3-dua-ghe-hoa-chau-anh-hoang-hai.jpg
Giải đua diễn ra với 10 độ (cách phân loại hạng mục đua), cự ly từ 700 m đến 800 m, bố trí 3 vè (mốc xoay bằng tre) gồm thượng, trung, hạ. Cơ cấu đua gồm 1 độ Cúng nam, 5 độ Tiền nam, 3 độ Tiền nam nữ phối hợp và 1 độ Thái Bình (nam), với hơn 400 vận động viên tham gia. Ảnh: Hoàng Hải.
4-dua-ghe-hoa-chau-anh-hoang-hai.jpg
Từ sáng sớm, khu vực đình làng Triều Sơn Đông và đoạn sông Hương phía trước rộn ràng tiếng trống lệnh, tiếng hò reo cổ vũ. Không khí hội xuân﻿ vùng ven sông lan tỏa khắp xóm làng, thu hút đông đảo người dân địa phương và khách thập phương về dự hội. Ảnh: Hoàng Hải.
5-dua-ghe-hoa-chau-anh-hoang-hai.jpg
Theo UBND phường Hóa Châu, hội đua ghe Triều Sơn Đông từ lâu là sinh hoạt văn hóa - thể thao truyền thống tiêu biểu đầu năm của cư dân địa phương, được duy trì qua nhiều thế hệ. Đồng thời còn là hoạt động thể chất rèn luyện kỹ năng sông nước, tăng cường gắn kết cộng đồng﻿ cư dân cuối dòng Hương. Ảnh: Hoàng Hải.
6-dua-ghe-hoa-chau.jpg
Theo lệ làng, sau phần lễ cầu an, cầu cho mưa thuận gió hòa tại đình, các đội ghe mới chính thức xuất phát. Nghi thức trang trọng đầu năm này thể hiện sự gắn kết giữa đời sống tín ngưỡng, sự tri ân các bậc tiền nhân và hoạt động thể thao cộng đồng.
7-dua-ghe-hoa-chau-anh-hoang-hai-1.jpg
7-dua-ghe-hoa-chau-anh-hoang-hai-2.jpg
Vùng đất Hóa Châu từ lâu lưu truyền câu ca dao: “Mồng Mười hội vật làng Sình, Đua ghe Mười Một bên đình Triều Sơn”. Nếu hội vật làng Sình ở phường Dương Nỗ bên kia sông là sân chơi thượng võ trên cạn, thì đua ghe Triều Sơn Đông là điểm hẹn sôi động trên sông nước, tạo thành chuỗi hoạt động văn hóa - thể thao hấp dẫn, nối tiếp nhau trong những ngày đầu xuân ở khu vực hạ nguồn sông Hương. Ảnh: Hoàng Hải.
8-dua-ghe-hoa-chau-anh-hoang-hai.jpg
Vừa là lễ hội vui xuân, đua ghe truyền thống﻿ làng Triều Sơn Đông còn thể hiện dấu ấn đặc trưng của đời sống cư dân vùng thấp trũng cuối dòng Hương - nơi thường xuyên chịu tác động của thiên tai. Hóa Châu nằm ở khu vực hạ lưu sông Hương và sông Bồ, hàng năm thường đối mặt với mưa lũ, ngập lụt. Việc rèn luyện kỹ năng điều khiển ghe thuyền thuần thục, phối hợp đồng đội nhịp nhàng trên sông nước góp phần nâng cao thể lực, khả năng xử lý tình huống và tinh thần kỷ luật tập thể. Từ sân chơi lễ hội, nhiều kỹ năng thực tế được duy trì, góp phần phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn và ứng phó thiên tai tại chỗ.
9-dua-ghe-hoa-chau-1.jpg
9-dua-ghe-hoa-chau-2.jpg
Lễ hội đua ghe làng Triều Sơn Đông cũng là dịp gặp gỡ đầu năm của người dân trong và ngoài địa phương, của con em xa quê trở về dịp Tết.
Ngọc Văn
#đua ghe truyền thống #sông Hương #hạ nguồn #vật Sình #phường Hóa Châu #TP. Huế #Triều Sơn Đông #văn hóa thể thao #dân gian

