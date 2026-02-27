Độc đáo 'Lễ hội miễn phí', hơn 100.000 người tới cầu lộc, cầu tài

TPO - Lễ hội Rằm tháng Giêng quy mô lớn được tổ chức hằng năm tại TP.Thủ Dầu Một (tỉnh Bình Dương cũ), được gọi là “Lễ hội miễn phí” bởi khách tới đây được phát suất ăn, nước uống, vá xe miễn phí, xe ôm, sử dụng wifi, tất cả đều miễn phí. Theo lãnh đạo phường Thủ Dầu Một, năm nay vẫn giữ nguyên quy mô tổ chức như các năm trước, dù địa bàn hành chính đã thay đổi theo mô hình chính quyền 2 cấp.

Ngày 27/2, ghi nhận của phóng viên báo Tiền Phong, tại khu vực ngã 6, trước chùa Bà Thiên Hậu (phường Thủ Dầu Một, TPHCM), đã được bố trí hàng chục căn lều để các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân đăng ký tham gia phát nước uống, khăn lạnh miễn phí phục vụ người dân và du khách tham gia Lễ hội Rằm tháng Giêng Bình Ngọ 2026.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Thủ Dầu Một Nguyễn Thu Cúc cho biết, Lễ hội Rằm tháng Giêng năm nay vẫn giữ nguyên quy mô tổ chức như các năm trước, dù địa bàn hành chính đã thay đổi theo mô hình chính quyền 2 cấp.

Theo bà Cúc, trước đây TP.Thủ Dầu Một có 14 phường, ngoài huy động lực lượng các phường, tỉnh Bình Dương cũ còn bố trí thêm. Năm nay, khi sáp nhập đơn vị hành chính, phường Thủ Dầu Một lực lượng mỏng hơn.

Lễ hội Rằm tháng Giêng tại Thủ Dầu Một được biết đến như một "lễ hội miễn phí"

“Dù quy mô tổ chức bộ máy thu gọn, lễ hội vẫn đảm bảo tầm vóc vốn có. Chúng tôi xác định quy mô lễ hội không thay đổi. Công tác chuẩn bị, nhất là an ninh trật tự, phải giữ ở mức như trước. Năm nay, phường đã chủ động đề xuất Công an TPHCM tăng cường lực lượng cảnh sát cơ động trong những ngày cao điểm. Tất cả đảm bảo phục vụ tốt nhất, an toàn, an ninh cho người dân, du khách”- lãnh đạo phường Thủ Dầu Một cho hay.

Lãnh đạo phường Thủ Dầu Một cho biết thêm, địa phương sẽ huy động tối đa lực lượng tại chỗ gồm công an, bảo vệ dân phố, dân quân để phân luồng, giữ gìn trật tự; có sự phối hợp với các phường lân cận.

Về hoạt động thiện nguyện tại lễ hội, lãnh đạo phường cho biết sẽ tập trung vào ngày 14 và 15 tháng Giêng, một số nơi bắt đầu từ ngày 13.

Năm nay, phường Thủ Dầu Một đã dựng sẵn 34 lều đồng bộ, bố trí thành các ô cố định để các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân đăng ký tham gia phát nước uống, khăn lạnh miễn phí.

Ngoài các điểm tập trung, một số hộ dân trên địa bàn tự túc tham gia hỗ trợ miễn phí cho khách hành hương. Khối đoàn thể của phường Thủ Dầu Một tổ chức phát hàng nghìn suất ăn miễn phí.

Phường Thủ Dầu Một tổ chức 4 đội xe ôm miễn phí trên các tuyến đường chính quanh khu vực lễ hội để đưa đón người già, trẻ em, du khách ở xa bãi giữ xe.

Người dân, du khách tới lễ hội đều được phát nước, nhang, cây phát tài để đi chùa

Xe ôm miễn phí phục vụ người dân, du khách

Phường Thủ Dầu Một hiện là khu vực tập trung nhiều cơ sở tín ngưỡng nổi tiếng Đông Nam bộ như các chùa Hội Khánh, Tây Tạng, Ông Ngựa, Ông Bổn và nhà thờ Chánh tòa Phú Cường. Dịp đầu xuân, lượng người đổ về tăng nhanh.

Lễ hội Rằm tháng Giêng tại Thủ Dầu Một dự kiến đón hơn 100.000 lượt người dân, du khách.

Địa điểm tập trung nhiều du khách nhất Lễ hội Rằm tháng Giêng là Lễ rước kiệu Bà tại miếu Bà Thiên Hậu, còn gọi là chùa Bà Thiên Hậu. Tại đây có rất nhiều dịch vụ được cung cấp miễn phí như vá xe, xe ôm, sử dụng wifi, đồ ăn thức uống, khăn lạnh và một số đồ tế lễ... nên người dân còn gọi đây là một “lễ hội miễn phí”.

Dọc trên các tuyến đường như Cách Mạng Tháng Tám, Thích Quảng Đức, Yersin, khu vực bên hông nhà truyền thống thành phố… chính quyền địa phương cũng khuyến khích, hỗ trợ người dân tổ chức các điểm phát thức ăn, nước uống miễn phí cho du khách trong những ngày này. Từ nhiều năm qua, “lễ hội miễn phí” tại Thủ Dầu Một vào dịp Rằm tháng Giêng, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng du khách gần xa.

Qua từng năm, Lễ hội Rằm tháng Giêng hòa cùng lòng hiếu khách, sự tử tế của người dân đất Thủ đã trở thành một nét văn hóa đặc sắc, là lễ hội đầu Xuân của mọi người, mọi nhà. Lễ hội góp phần tăng cường tình đoàn kết gắn bó của các dân tộc và trở thành nét văn hóa chung trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam.