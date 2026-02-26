Tàu cao tốc Thăng Long hoạt động trở lại sau 6 tháng tạm ngưng

TPO - Trong ngày đầu hoạt động trở lại, tàu Thăng Long đã chở hơn 500 hành khách di chuyển từ Vũng Tàu đến Côn Đảo.

Ngày 26/2, tàu cao tốc Thăng Long chính thức hoạt động trở lại, vận chuyển hành khách trên tuyến Vũng Tàu - Côn Đảo và ngược lại sau khoảng 6 tháng tạm ngừng khai thác.

Hành khách đi Vũng Tàu Côn Đảo lên tàu Thăng Long ngày 26/2.



Việc hoạt động vào thời điểm nhu cầu đi lại và du lịch tăng cao sau Tết Nguyên đán đã tạo thêm lựa chọn cho người dân ở TPHCM và các tỉnh lân cận muốn đến Côn Đảo. Đồng thời, góp phần tạo lực đẩy cho hoạt động du lịch biển đảo trong mùa cao điểm năm 2026.

Theo Công ty Cổ phần Tàu cao tốc Phú Quốc (PhuQuoc Express), bên cạnh vận hành trở lại và phục hồi sản lượng vận chuyển trên tuyến sau thời gian dài gián đoạn, đơn vị cũng triển khai giá vé linh hoạt hơn, chỉ từ 410.000 đồng đến 790.000 đồng, áp dụng từ ngày 15/3 đến 12/7 cho tất cả các hành khách.

Giá vé này giảm sâu so với giá vé hiện hành (đang từ 790.000 đến 1.100.000 đồng) và được xây dựng nhằm đồng hành cùng các hoạt động truyền thống "Về nguồn" dành cho học sinh, sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng tại TPHCM.

Tàu Thăng Long có sức chứa 1.017 hành khách với 4 tầng, bao gồm khu Café Roof Top cao nhất phục vụ nhu cầu thư giãn, ngắm cảnh biển.

Từ nay đến ngày 14/3, tàu cao tốc Thăng Long sẽ khởi hành từ Vũng Tàu đi Côn Đảo vào lúc 7h30 phút các ngày thứ Ba, Năm, Bảy; chiều ngược lại từ Côn Đảo khởi hành lúc 13h vào các ngày thứ Tư, thứ Sáu, Chủ nhật hàng tuần, với hành trình trên biển khoảng 3h30 phút.

Từ ngày 15/3, tàu cao tốc Thăng Long dự kiến vận hành 2 chuyến đi về trong ngày, khởi hành tại Vũng Tàu đi Côn Đảo vào lúc 7h30, và từ Côn Đảo về Vũng Tàu lúc 13h hàng ngày, cho đến hết thời gian ưu đãi.