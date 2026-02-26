Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Nhịp sống phương Nam

Google News

Tàu cao tốc Thăng Long hoạt động trở lại sau 6 tháng tạm ngưng

An Yên
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Trong ngày đầu hoạt động trở lại, tàu Thăng Long đã chở hơn 500 hành khách di chuyển từ Vũng Tàu đến Côn Đảo.

Ngày 26/2, tàu cao tốc Thăng Long chính thức hoạt động trở lại, vận chuyển hành khách trên tuyến Vũng Tàu - Côn Đảo và ngược lại sau khoảng 6 tháng tạm ngừng khai thác.

1000004208.jpg
Hành khách đi Vũng Tàu Côn Đảo lên tàu Thăng Long ngày 26/2.

Trong ngày đầu hoạt động trở lại, tàu Thăng Long đã chở hơn 500 hành khách di chuyển từ Vũng Tàu đến Côn Đảo.

Việc hoạt động vào thời điểm nhu cầu đi lại và du lịch tăng cao sau Tết Nguyên đán đã tạo thêm lựa chọn cho người dân ở TPHCM và các tỉnh lân cận muốn đến Côn Đảo. Đồng thời, góp phần tạo lực đẩy cho hoạt động du lịch biển đảo trong mùa cao điểm năm 2026.

Theo Công ty Cổ phần Tàu cao tốc Phú Quốc (PhuQuoc Express), bên cạnh vận hành trở lại và phục hồi sản lượng vận chuyển trên tuyến sau thời gian dài gián đoạn, đơn vị cũng triển khai giá vé linh hoạt hơn, chỉ từ 410.000 đồng đến 790.000 đồng, áp dụng từ ngày 15/3 đến 12/7 cho tất cả các hành khách.

Giá vé này giảm sâu so với giá vé hiện hành (đang từ 790.000 đến 1.100.000 đồng) và được xây dựng nhằm đồng hành cùng các hoạt động truyền thống "Về nguồn" dành cho học sinh, sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng tại TPHCM.

1000004207.jpg
Tàu Thăng Long có sức chứa 1.017 hành khách với 4 tầng

Tàu Thăng Long có sức chứa 1.017 hành khách với 4 tầng, bao gồm khu Café Roof Top cao nhất phục vụ nhu cầu thư giãn, ngắm cảnh biển.

Từ nay đến ngày 14/3, tàu cao tốc Thăng Long sẽ khởi hành từ Vũng Tàu đi Côn Đảo vào lúc 7h30 phút các ngày thứ Ba, Năm, Bảy; chiều ngược lại từ Côn Đảo khởi hành lúc 13h vào các ngày thứ Tư, thứ Sáu, Chủ nhật hàng tuần, với hành trình trên biển khoảng 3h30 phút.

Từ ngày 15/3, tàu cao tốc Thăng Long dự kiến vận hành 2 chuyến đi về trong ngày, khởi hành tại Vũng Tàu đi Côn Đảo vào lúc 7h30, và từ Côn Đảo về Vũng Tàu lúc 13h hàng ngày, cho đến hết thời gian ưu đãi.

An Yên
#Phục hồi tuyến tàu cao tốc Thăng Long #Du lịch biển đảo Côn Đảo #Giá vé linh hoạt cho hành khách #Hoạt động trở lại sau gián đoạn #Phát triển du lịch mùa cao điểm #Khởi hành và lịch trình tàu #Hỗ trợ hoạt động truyền thống 'Về nguồn' #Tiện ích trên tàu cao tốc #Tăng cường kết nối Vũng Tàu - Côn Đảo #Côn Đảo #Tàu Thăng Long #TPHCM

Xem thêm

Cùng chuyên mục