TPHCM sắp khởi công, khánh thành loạt dự án nghìn tỷ

TPO - TPHCM đang đẩy nhanh tiến độ thực hiện nhiều dự án hạ tầng trọng điểm, trong đó nổi bật là cao tốc TPHCM - Mộc Bài và kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên.

Chuẩn bị khởi công cao tốc TPHCM - Mộc Bài

Tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội chiều 26/2, đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông (Ban Giao thông) đã cung cấp tiến độ dự án cao tốc TPHCM - Mộc Bài.

Theo Ban Giao thông, nhiều hạng mục của dự án cao tốc TPHCM - Mộc Bài đang được triển khai đúng kế hoạch. Hiện gói thầu XL02 (thuộc dự án thành phần 2 - xây dựng đường gom dân sinh và cầu vượt ngang cao tốc) đã được khởi công. Nhà thầu đang tập trung thi công tại các vị trí đã được bàn giao mặt bằng, đồng thời hoàn tất công tác khoan khảo sát địa chất, xử lý nền đất yếu, chuẩn bị thi công đại trà.

Hai gói thầu còn lại đang trong quá trình hoàn thiện hồ sơ thiết kế kỹ thuật và dự toán, dự kiến sẽ được tổ chức lựa chọn nhà thầu trong tháng 3 và tháng 4/2026.

image-6017.jpg
Phối cảnh nút giao cao tốc TPHCM - Mộc Bài với đường Vành đai 3 TPHCM. Ảnh: Ban Giao thông TPHCM

Về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, TPHCM và tỉnh Tây Ninh đã cơ bản hoàn tất chi trả cho các hộ dân bị ảnh hưởng, đảm bảo quỹ đất sạch để phục vụ thi công. Đây được xem là yếu tố then chốt giúp dự án bám sát tiến độ đề ra.

Đối với dự án thành phần 1 (thực hiện theo hình thức đối tác công tư - BOT), thành phố đã thống nhất chủ trương lựa chọn nhà đầu tư, đồng thời gấp rút hoàn tất các thủ tục để có thể khởi công vào tháng 4/2026.

Khi hoàn thành, tuyến cao tốc này sẽ kết nối TPHCM với cửa khẩu Mộc Bài, rút ngắn thời gian di chuyển, giảm tải cho quốc lộ 22 và thúc đẩy giao thương khu vực Đông Nam Bộ với Campuchia.

Cải tạo kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên: tăng tốc để về đích

Song song đó, dự án cải tạo môi trường và xây dựng hạ tầng kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên cũng đang tăng tốc để về đích.

Tại cuộc họp, ông Nguyễn Văn Biên - Phó trưởng Phòng Kế hoạch đầu tư, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TPHCM cho biết, dự án kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên đã đạt khoảng 65% khối lượng thi công.

Các nhà thầu đang bố trí nhân lực, máy móc và vật tư với tần suất cao hơn tại các mũi thi công trọng điểm để bù tiến độ và đáp ứng cam kết với chính quyền thành phố.

“Các đơn vị cam kết tập trung tối đa nguồn lực nhằm bảo đảm tiến độ đã ký kết, phấn đấu hoàn thành toàn bộ công trình trong năm nay”, ông Biên nói.

image-1113.jpg
Một đoạn dự án cải tạo kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên.

Dự án cải tạo môi trường và xây dựng hạ tầng tuyến kênh Tham Lương – Bến Cát – rạch Nước Lên có tổng mức đầu tư khoảng 9.030 tỷ đồng, là một trong những công trình lớn nhất về cải thiện hạ tầng thoát nước tại TPHCM hiện nay. Đây cũng là tuyến kênh có chiều dài lớn nhất trong hệ thống kênh rạch của thành phố, kết nối mạng lưới sông ngòi với vùng phụ cận, góp phần chủ động điều tiết nước và giảm ngập úng vào mùa mưa.

Để đảm bảo tiến độ thi công, Sở Xây dựng TPHCM đã yêu cầu Ban Quản lý dự án xây dựng tiến độ chi tiết cho từng hạng mục và gửi đến các sở, ban ngành, chính quyền địa phương để phối hợp kiểm tra, giám sát.

Đồng thời, sở đề nghị rà soát các nguyên nhân có thể ảnh hưởng đến tiến độ thực tế so với kế hoạch, từ đó đề xuất các giải pháp xử lý kịp thời, ghi rõ trách nhiệm của từng đơn vị liên quan. Việc phối hợp giữa các cơ quan chức năng và đơn vị thi công là chìa khóa để đáp ứng mốc tiến độ cam kết với lãnh đạo TPHCM.

Vân Sơn - Anh Nhàn
