Văn hóa

Rực sáng đêm sông khai hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo Cần Thơ

TPO - Tối 3/11, dòng sông Maspéro và quảng trường Bạch Đằng (phường Sóc Trăng, TP. Cần Thơ) rực sáng trong lễ khai mạc Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo năm 2025. Hàng nghìn người dân và du khách hòa mình vào không gian văn hóa Khmer đặc sắc, nơi đèn nước Lôi Protip và ghe cà hâu truyền thống được thả xuống dòng sông, tạo ra cảnh sắc huyền ảo, cầu mong một năm bình an, mưa thuận gió hòa.

z7185531781841-5258bb20808d28a155c6a620856901b0-3919.jpg
Sông Maspéro huyền ảo khai hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo 2025.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Trương Cảnh Tuyên - Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ - nhấn mạnh lễ hội không chỉ tôn vinh nét đẹp văn hóa truyền thống của đồng bào Khmer, còn thể hiện tinh thần đoàn kết, khát vọng vươn lên của cộng đồng các dân tộc. Lễ hội là dịp bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa, tín ngưỡng đặc trưng của đồng bào, quảng bá hình ảnh Cần Thơ trong vị thế mới sau khi hợp nhất với Sóc Trăng và Hậu Giang.

Theo ông Tuyên, tới hết tháng 10, thành phố đã đón 10 triệu lượt khách du lịch. Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo năm nay là bước tiến mới trong việc kết hợp văn hóa với xúc tiến du lịch, mở rộng không gian lễ hội, nâng tầm quy mô tổ chức.

“Đến với lễ hội, người dân và du khách được hòa mình trong không khí sôi nổi của đường đua ghe ngo, thưởng thức món cốm dẹp từ những bông lúa nếp ngon nhất vùng đồng bằng, để cảm nhận sâu sắc sức sống của di sản văn hóa phi vật thể quốc gia”, ông Tuyên nói.

z7185457200715-06d476553186002b0715f4829bdbaf96.jpg
Ông Trương Cảnh Tuyên - Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ - phát biểu khai mạc.

Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo năm nay rực rỡ sắc màu với nghi thức thả đèn nước (Lôi Protip) và trình diễn ghe cà hâu truyền thống của đồng bào Khmer. Dòng sông Maspéro - “trái tim” của lễ hội, bừng sáng trong đêm khai hội với hàng chục Protip và ghe cà hâu, phản chiếu ánh sáng lấp lánh, nhiều màu sắc xuống mặt nước.

Theo quan niệm của người Khmer, lễ thả đèn nước là dịp tạ ơn thần đất, thần nước, cầu mong năm mới bình an, mưa thuận gió hòa. Những chiếc Protip mô phỏng chùa tháp Khmer được thiết kế công phu, ánh sáng rực rỡ soi bóng xuống sông mang theo ước vọng bình an, đậm dấu ấn tâm linh.

Gắn liền với nghi lễ Lôi Protip là truyền thuyết về chiếc răng nanh Phật Thích Ca được rắn thần Naga cất giữ nơi long cung, biểu trưng cho lòng tôn kính và tri ân Phật, cũng như thiên nhiên, nguồn sống của con người.

Bên cạnh đó, những chiếc ghe cà hâu cổ được phục dựng và trang hoàng rực rỡ cũng thu hút đông đảo người xem. Ghe cà hâu hay còn gọi là “ghe hầu”, vốn là thuyền độc mộc dành cho Thượng tọa, Đại đức hoặc người có uy tín ngồi chỉ đạo đội đua ghe ngo. Ngày nay, dù không còn tham gia thi đấu, nhiều chùa Khmer ở Cần Thơ vẫn gìn giữ ghe cà hâu như một phần ký ức và di sản văn hóa quý giá.

Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo Cần Thơ năm 2025 là sự kiện văn hóa, thể thao lớn nhất trong năm của đồng bào Khmer Nam Bộ.

Điểm nhấn của lễ hội là Giải đua ghe Ngo - biểu tượng của sức mạnh, tinh thần đoàn kết và khát vọng vươn lên của cộng đồng Khmer. Cuộc đua năm nay diễn ra trong hai ngày 4-5/11, trên dòng sông Maspéro (phường Sóc Trăng), quy tụ 61 đội ghe Ngo nam, nữ đến từ nhiều địa phương trong và ngoài Cần Thơ, hứa hẹn tạo nên không khí lễ hội rộn ràng, đậm đà bản sắc miền Tây.

z7185400240485-5839140663862071dd0ea174cdcba4cc-6226.jpg
Lãnh đạo Thành uỷ, UBND TP. Cần Thơ dự lễ khai mạc.
z7185428525019-c22eadb7cb5267c77aa9e67aa6f4fcfa.jpg
Các tiết mục văn nghệ Lễ khai mạc Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo TP. Cần Thơ năm 2025.
img-6053.jpg
img-6054.jpg
img-6063.jpg
img-6057.jpg
img-6059.jpg
Những chiếc Protip mô phỏng chùa tháp Khmer được thiết kế công phu, ánh sáng rực rỡ soi bóng xuống sông mang theo ước vọng bình an, đậm dấu ấn tâm linh.
z7185346342822-7acacc07c251546c9d0f619e9ded299c.jpg
Hàng nghìn người đổ về Maspéro xem đèn nước và ghe cà hâu trong đêm khai hội.
img-6060.jpg
img-6061.jpg
img-6062.jpg
img-6065.jpg
Nhật Huy
#Cần Thơ #khai mạc #Óoc Om Bóc #đua ghe Ngo.

