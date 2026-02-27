Lễ hội Hoa Ban 2026 bùng nổ sắc màu với carnaval đường phố

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - Từ 6-12/3, tỉnh Điện Biên tổ chức Lễ hội Hoa Ban với nhiều điểm nhấn mới, kết hợp nghệ thuật truyền thống và công nghệ số hiện đại. Carnaval đường phố, trải nghiệm Bếp Hoàng Cầm, đẩy xe đạp thồ, kéo pháo… hứa hẹn tạo nên không gian lễ hội trẻ trung, giàu cảm xúc, thu hút đông đảo du khách.

Theo kế hoạch của tỉnh Điện Biên, Lễ hội Hoa Ban diễn ra từ ngày 6-12/3, quy tụ chuỗi sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch quy mô lớn. Điểm nhấn nổi bật là chương trình khai mạc được dàn dựng công phu, kết hợp hài hòa giữa nghệ thuật truyền thống và ứng dụng công nghệ số hiện đại, khắc họa sâu sắc vẻ đẹp thiên nhiên, chiều sâu lịch sử và bản sắc văn hóa đặc trưng của vùng đất cực Tây Tổ quốc.

z7569216600484-3a54d9b20f7a10f03834b451cac6aecd.jpg
Hoa ban nở trắng núi rừng Tây Bắc.

Carnaval đường phố năm nay được làm mới với hình thức diễu hành kết hợp biểu diễn nghệ thuật đường phố, quy tụ các nhóm, câu lạc bộ cosplay, thể thao, nghệ sĩ xiếc và nghệ sĩ quốc tế. Không gian lễ hội hứa hẹn trở nên đa sắc màu khép lại bằng màn bắn pháo hoa tầm cao.

Không chỉ dừng lại ở phần lễ, ban tổ chức đặc biệt chú trọng mở rộng không gian trải nghiệm cho người dân và du khách. Các chương trình tham quan, ngắm hoa ban, trải nghiệm văn hóa, ẩm thực truyền thống, nấu Bếp Hoàng Cầm, thưởng thức bữa cơm chiến sĩ… được thiết kế theo hướng tương tác trực tiếp. Đặc biệt, các cuộc thi đẩy xe đạp thồ, tải đạn, kéo pháo sẽ tái hiện khí thế hào hùng của Chiến dịch Điện Biên Phủ, góp phần gắn kết quá khứ với hiện tại.

Lễ hội Hoa Ban không chỉ là sự kiện du lịch thường niên mà còn là dịp để Điện Biên quảng bá hình ảnh vùng đất lịch sử anh hùng, giàu bản sắc văn hóa và đang từng bước chuyển mình mạnh mẽ.

Hà Hằng
