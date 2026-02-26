Đứng kín bờ sông Thu Bồn xem đua thuyền

TPO - Hàng nghìn người dân và du khách đổ về vây kín hai bờ sông Thu Bồn (TP. Đà Nẵng) hò reo cổ vũ tại giải đua thuyền truyền thống xã Duy Nghĩa mở rộng lần thứ I - Cúp FVG năm 2026