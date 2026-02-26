Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Đứng kín bờ sông Thu Bồn xem đua thuyền

Hoài Văn

TPO - Hàng nghìn người dân và du khách đổ về vây kín hai bờ sông Thu Bồn (TP. Đà Nẵng) hò reo cổ vũ tại giải đua thuyền truyền thống xã Duy Nghĩa mở rộng lần thứ I - Cúp FVG năm 2026

tp-ngan-nguoi-vay-kin-xem-dua-thuyen-tren-song.jpg
Sáng 26/2 (mùng 10 tháng Giêng), tại Bến du thuyền Khu đô thị du lịch Nam Hội An City, UBND xã Duy Nghĩa phối hợp cùng Tập đoàn FVG tổ chức khai mạc giải đua thuyền truyền thống﻿ xã Duy Nghĩa mở rộng lần thứ I - Cúp FVG năm 2026.
tp-le-hoi-dua-thuyen-tren-song-thu-bon-dn.jpg
Sự kiện nhằm chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đồng thời mở ra định hướng xây dựng giải đấu trở thành sự kiện văn hóa thường niên, kì vọng góp phần thúc đẩy và phát triển du lịch﻿ địa phương.
tp-le-hoi-dua-thuyen.jpg
tp-nguoi-vay-kin-xem-dua-thuyen.jpg
tp-le-hoi-dua-thuyen-2.jpg
tp-dua-thuyen-3.jpg
Đây là lần đầu giải được tổ chức với quy mô mở rộng tại khu đô thị du lịch Nam Hội An, đánh dấu sự phối hợp tâm huyết giữa chính quyền địa phương và doanh nghiệp trong việc gìn giữ, tôn vinh giá trị văn hóa truyền thống vùng sông nước xứ Quảng, đồng thời tạo sản phẩm thể thao, du lịch hấp dẫn đầu năm trên dòng Thu Bồn.
tp-le-hoi-dua-thuyen-duy-nghia.jpg
tp-dua-thuyen-duy-nghia.jpg
tp-dua-thuyen-9.jpg
tp-dua-thuyen-8.jpg
Giải đấu quy tụ 7 đội thuyền đến từ nhiều địa phương gồm Hồng Sơn - Duy Nghĩa, Vân Tây - Thăng An, An Trung - Duy Thành, Đồng Hải - Cẩm Thanh, Bàn Nam - Thu Bồn, Điện Phương - Điện Bàn và Trà Đông - Duy Vinh, với hơn 150 vận động viên tranh tài.
tp-nguoi-vdan-va-du-khach-vay-kin-hai-ben-song.jpg
tp-nguoi-dan-vay-kin-2-bo-song-xem-dua-thuyen.jpg
tp-dua-thuyen-tren-song-thu-bon.jpg
Những màn rượt đuổi quyết liệt, nhịp chèo dồn dập hòa cùng tiếng trống thúc giục đã tạo nên bầu không khí sôi động, kịch tính, thu hút hàng nghìn người dân địa phương và du khách đổ về hai bên bờ sông Thu Bồn để cổ vũ.
tp-dua-thuyen-4.jpg
Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Văn Việt - Phó Chủ tịch UBND xã Duy Nghĩa - nhấn mạnh giải đua thuyền là hoạt động nhằm gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa truyền thống vùng sông nước﻿, đẩy mạnh phong trào rèn luyện thể dục thể thao trong nhân dân và tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong những ngày đầu năm mới. Đồng thời, cũng là cơ hội để quảng bá hình ảnh quê hương, con người Duy Nghĩa, gắn các lễ hội truyền thống với phát triển du lịch.
tp-dua-thuyen-5.jpg
Ông Nguyễn Anh Tấn - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FVG - nói đây không chỉ là hoạt động thể thao đầu xuân mà còn là chiến lược xây dựng điểm đến hấp dẫn, tạo sản phẩm du lịch đặc sắc thu hút du khách trong và ngoài nước, thúc đẩy hình thành một khu đô thị du lịch sầm uất, thịnh vượng trong giai đoạn phát triển mới.
tp-trao-giia.jpg
Qua các chặng tranh tài sôi nổi, ở nội dung Giải Hòa Bình, ban tổ chức đã trao giải Nhất cho đội Đông Hải - Cẩm Thanh, giải Nhì cho đội Hồng Sơn - Duy Nghĩa, giải Ba cho đội An Trung và giải phong cách cho đội Trà Đông. Ở nội dung Giải truyền thống, giải Nhất thuộc về đội Cẩm Thanh, giải Nhì cho đội Trà Đông, giải Ba cho đội An Trung và giải khuyến khích cho đội Hồng Sơn.
Hoài Văn
