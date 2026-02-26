Đứng kín bờ sông Thu Bồn xem đua thuyền

TPO - Hàng nghìn người dân và du khách đổ về vây kín hai bờ sông Thu Bồn (TP. Đà Nẵng) hò reo cổ vũ tại giải đua thuyền truyền thống xã Duy Nghĩa mở rộng lần thứ I - Cúp FVG năm 2026
Đây là lần đầu giải được tổ chức với quy mô mở rộng tại khu đô thị du lịch Nam Hội An, đánh dấu sự phối hợp tâm huyết giữa chính quyền địa phương và doanh nghiệp trong việc gìn giữ, tôn vinh giá trị văn hóa truyền thống vùng sông nước xứ Quảng, đồng thời tạo sản phẩm thể thao, du lịch hấp dẫn đầu năm trên dòng Thu Bồn.
Giải đấu quy tụ 7 đội thuyền đến từ nhiều địa phương gồm Hồng Sơn - Duy Nghĩa, Vân Tây - Thăng An, An Trung - Duy Thành, Đồng Hải - Cẩm Thanh, Bàn Nam - Thu Bồn, Điện Phương - Điện Bàn và Trà Đông - Duy Vinh, với hơn 150 vận động viên tranh tài.
Những màn rượt đuổi quyết liệt, nhịp chèo dồn dập hòa cùng tiếng trống thúc giục đã tạo nên bầu không khí sôi động, kịch tính, thu hút hàng nghìn người dân địa phương và du khách đổ về hai bên bờ sông Thu Bồn để cổ vũ.