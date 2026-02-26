Tái diễn cảnh nhét tiền lẻ vào mâm lễ

TPO - Người dân khắp nơi tấp nập đổ về khu di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh quốc gia ở Thanh Hóa để cầu bình an và tài lộc đầu năm. Tình trạng nhét tiền lẻ vào mâm lễ, ở các điện thờ vẫn diễn ra.