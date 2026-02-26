Tái diễn cảnh nhét tiền lẻ vào mâm lễ

TPO - Người dân khắp nơi tấp nập đổ về khu di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh quốc gia ở Thanh Hóa để cầu bình an và tài lộc đầu năm. Tình trạng nhét tiền lẻ vào mâm lễ, ở các điện thờ vẫn diễn ra.
Những người đến đây thường chuẩn bị sẵn lễ vật hoặc mua tại các quầy hàng dưới đường lên khu di tích. Trên mỗi mâm lễ đến khu di tích này, ngoài vàng mã, bánh kẹo, hoa quả còn có nhiều xấp tiền lẻ mệnh giá 1.000-10.000 đồng.
Trước việc người đi đền sử dụng tiền lẻ nhét vào nhiều vị trí của tượng thờ, ban thờ, khe cửa như những năm trước, phía Ban quản lý khu di tích đã đặt nhiều thùng công đức dọc các khu thờ, các pho tượng song vấn nạn này còn tái diễn.