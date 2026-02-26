Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Văn hóa

Google News

Tái diễn cảnh nhét tiền lẻ vào mâm lễ

Phạm Trường

TPO - Người dân khắp nơi tấp nập đổ về khu di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh quốc gia ở Thanh Hóa để cầu bình an và tài lộc đầu năm. Tình trạng nhét tiền lẻ vào mâm lễ, ở các điện thờ vẫn diễn ra.

Clip: Hàng vạn người đổ về khu di tích nổi tiếng xứ Thanh.
tp-1.jpg
Ngày 25/2 (mùng 9 tháng Giêng), tại Khu di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh quốc gia - địa điểm khởi nghĩa Bà Triệu, chính quyền các xã Tân Ninh, Trung Chính và Mậu Lâm (tỉnh Thanh Hóa﻿) tổ chức khai hội và thực hiện nghi lễ cúng trời đất, hay còn gọi là lễ "mở cổng trời", tại vị trí huyệt đạo thiêng trên đỉnh Núi Nưa.
tp-2.jpg
Theo tục lệ, "cổng trời" được mở tại vị trí cao nhất của đỉnh núi - nơi được coi là huyệt đạo hội tụ linh khí đất trời. Rất đông người dân và du khách thập phương đổ về đây để dự lễ và cầu bình an, sức khỏe, tài lộc cho năm mới.
tp-27.jpg
Theo ghi nhận, thời tiết trong ngày "mở cổng trời" trên đỉnh Ngàn Nưa có mưa, sương mù bao phủ.
tp-17.jpg
Những người đến đây thường chuẩn bị sẵn lễ vật hoặc mua tại các quầy hàng dưới đường lên khu di tích.
tp-10.jpg
tp-9.jpg
tp-13.jpg
Những người đến đây thường chuẩn bị sẵn lễ vật hoặc mua tại các quầy hàng dưới đường lên khu di tích. Trên mỗi mâm lễ đến khu di tích này, ngoài vàng mã, bánh kẹo, hoa quả còn có nhiều xấp tiền lẻ mệnh giá 1.000-10.000 đồng.
tp-24.jpg
tp-15.jpg
Trước việc người đi đền sử dụng tiền lẻ nhét vào nhiều vị trí của tượng thờ, ban thờ, khe cửa như những năm trước, phía Ban quản lý khu di tích đã đặt nhiều thùng công đức dọc các khu thờ, các pho tượng song vấn nạn này còn tái diễn.
tp-20.jpg
"Ngoài đội ngũ ghi và đặt thêm các thùng công đức, đơn vị phải bố trí thêm nhân viên đứng tại các vị trí thờ tự để thu gom tiền lẻ trên mâm cúng để bỏ vào thùng", đại diện Ban quản lý vị quản lý Khu di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh quốc gia - địa điểm khởi nghĩa Bà Triệu cho hay.
tp-28.jpg
Đơn vị quản lý Khu di tích cũng cho biết số tiền công đức sau đợt lễ Tết sẽ được kiểm đếm, ghi sổ sách cụ thể và bàn giao cho cơ quan chức năng. Tại các vị trí ở khu di tích cũng được bố trí hệ thống camera AI để giám sát an ninh.
tp-18.jpg
Tại khu vực huyệt đạo thiêng, Ban quản lý đã chỉnh trang, tháo dỡ các hạng mục vi phạm, trả lại cảnh quan thông thoáng. Nhờ đó mà du khách đến đây có cảm giác thoải mái, không còn cảnh chen chúc như trước.
tp-19.jpg
Theo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Thanh Hóa, trong 9 ngày nghỉ Tết vừa qua, Khu di tích﻿ lịch sử, danh lam thắng cảnh quốc gia - địa điểm khởi nghĩa Bà Triệu đón gần 2 vạn khách du lịch.
tp-23.jpg
tp-29.jpg
Đơn vị quản lý cũng bố trí các điểm trông giữ xe dưới chân núi giúp kiểm soát an ninh trật tự, đảm bảo an toàn cho du khách.
Phạm Trường
#khu di tích #Bà Triệu #tiền lẻ #lễ hội #thanh hóa #du lịch #du khách

Xem thêm

Cùng chuyên mục