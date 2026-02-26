Sẵn sàng khai hội Côn Sơn - Kiếp Bạc

TPO - TP Hải Phòng đã xây dựng phương án bảo đảm an ninh trật tự, phân luồng giao thông, bố trí bãi đỗ xe và hạ tầng kỹ thuật cảnh quan, ứng dụng công nghệ số trong quảng bá và hướng dẫn tham quan phục vụ người dân du xuân, trẩy hội Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2026.

Chiều 25/2, ông Nguyễn Minh Hùng - Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng - chủ trì họp báo thông tin về Lễ hội mùa Xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2026.

Theo ban tổ chức, Lễ hội mùa xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc được tổ chức từ 26/2-11/3 (mùng 10 Tết đến 23 tháng Giêng). Lễ hội năm nay được tổ chức trong bối cảnh quần thể di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc vừa được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa thế giới, đánh dấu bước phát triển mới và đặt ra yêu cầu cao hơn trong công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản.

Ông Nguyễn Minh Hùng - Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng - chủ trì buổi họp báo Lễ hội mùa Xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc.

Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng nhấn mạnh lễ hội mùa xuân năm nay là lần đầu tổ chức sau khi quần thể Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa thế giới với những giá trị nổi bật toàn cầu cả về vật thể và phi vật thể.

Việc được ghi danh là niềm tự hào, vừa đặt ra trách nhiệm lớn hơn trong bảo tồn, phát huy và tổ chức các hoạt động xứng tầm di sản thế giới. Thành phố xác định đổi mới mạnh mẽ phương thức tổ chức, mở rộng không gian lễ hội, nâng cao chất lượng các nghi lễ và hoạt động văn hóa, bảo đảm trang trọng, chuẩn mực, đồng thời tạo sức hấp dẫn mới để từng bước định vị thương hiệu Lễ hội Côn Sơn - Kiếp Bạc ở tầm quốc gia và quốc tế.

Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng cho biết điểm nổi bật lễ hội năm nay là việc gắn kết chặt chẽ lễ tưởng niệm 692 năm ngày viên tịch của Đệ tam Tổ Trúc Lâm Huyền Quang tôn giả, tạo chiều sâu lịch sử và tâm linh cho chuỗi hoạt động.

Người dân và du khách tham quan các di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc đầu năm.

Không gian lễ hội được mở rộng trên phạm vi toàn Khu di sản Côn Sơn - Kiếp Bạc, kết nối quảng bá 5 điểm di tích thành phần thuộc Di sản thế giới trên địa bàn thành phố. Các hoạt động nghệ thuật được dàn dựng bài bản, làm nổi bật tư tưởng, tinh thần của Thiền phái Trúc Lâm và giá trị đặc sắc của di sản Côn Sơn - Kiếp Bạc.

Tuần lễ văn hóa, du lịch và xúc tiến thương mại kéo dài 12 ngày, tổ chức tại khu vực hồ bán nguyệt với không gian hơn 10.000 m2. Tại đây, khu làng nghề truyền thống quy tụ 24 gian hàng, giới thiệu hơn 500 sản phẩm tiêu biểu như: gốm Chu Đậu, vàng bạc Châu Khê, mộc bản Thanh Liễu, gỗ mỹ nghệ Đông Giao…

Khu sản phẩm OCOP và nông sản có 24 gian hàng với 150 sản phẩm đạt chuẩn, trong đó nhiều mặt hàng đặc trưng vụ Đông - Xuân, như hành, tỏi, cà rốt, sắn dây… Khu du lịch, dịch vụ, ẩm thực có sự tham gia của nhiều nhãn hàng thương hiệu, đặc sản địa phương, góp phần quảng bá điểm đến và thu hút đầu tư.

Điểm mới của lễ hội năm nay là “ngày hội sách di sản” lần đầu được tổ chức tại khu di sản, mở ra cách tiếp cận giá trị di sản qua con đường tri thức và văn hóa đọc, góp phần giáo dục truyền thống, đặc biệt đối với thế hệ trẻ.

Hướng dẫn viên giới thiệu các di tích lịch sử, văn hóa cho du khách tham quan.

Bên cạnh đó, giải bán marathon Côn Sơn Kiếp Bạc - Hành trình di sản thế giới diễn ra ngày 7/3, dự kiến thu hút khoảng 800 vận động viên với các cự ly 5 km, 10 km và 21 km. Cung đường chạy kết nối nhiều điểm danh thắng của khu di sản, tạo trải nghiệm thể thao gắn với không gian văn hóa, tâm linh.

“Ban tổ chức đã hoàn thiện thiết kế tổng thể các nghi lễ trọng tâm, xây dựng phương án bảo đảm an ninh trật tự, phân luồng giao thông, bố trí bãi đỗ xe và hạ tầng kỹ thuật cảnh quan, ứng dụng công nghệ số trong quảng bá và hướng dẫn tham quan phục vụ người dân và du khách thập phương du xuân, trẩy hội”, ông Nguyễn Minh Hùng nói.