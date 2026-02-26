Trung tá, nhạc sĩ Đỗ Bảo làm điều đặc biệt với Dàn nhạc giao hưởng Quân đội

TPO - Nhạc sĩ Đỗ Bảo chuyển soạn giao hưởng ca khúc đi cùng năm tháng, tạo ra mashup giao hưởng cho chương trình "Thanh âm dưới ánh mặt trời". Chương trình nghệ thuật đánh dấu sự ra mắt công chúng của Dàn nhạc Giao hưởng Quân đội.

Thanh âm dưới ánh mặt trời diễn ra tối 28/2 và 1/3 tại Nhà hát Hồ Gươm, đánh dấu sự ra mắt của Dàn nhạc giao hưởng Quân đội (MSO). Chương trình do Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng chỉ đạo thực hiện, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam chỉ đạo nội dung, Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội tổ chức thực hiện.

Chỉ đạo nghệ thuật và tổng đạo diễn chương trình là Đại tá, nhạc sĩ Hồ Trọng Tuấn. Trung tá, nhạc sĩ Đỗ Bảo giữ vai trò đạo diễn âm nhạc. Chương trình có kết cấu 3 chương, dài 105 phút được xây dựng trên tinh thần chính luận - nghệ thuật, được kiến tạo như hành trình âm nhạc đồng hành với dân tộc trong cuộc vệ quốc vĩ đại và công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc hôm nay.

Dàn nhạc giao hưởng Quân đội miệt mài tập cho chương trình ra mắt đặc biệt.

Bên cạnh các tác phẩm khí nhạc, giao hưởng kinh điển khán giả được tiếp cận hình thức thể hiện hết sức mới mẻ trong đó có mashup symphony. Thay vì trình diễn ca khúc, các nhạc sĩ đã chuyển soạn, mở rộng thành tổ khúc, fantasia hoặc kết hợp với các tác phẩm khí nhạc mới sáng tác. Tinh thần giao hưởng được giữ vững, trong khi người nghe cảm thấy gần gũi hơn.

Nhạc sĩ Đỗ Bảo - Giám đốc dàn nhạc MSO - chuyển soạn giao hưởng hai ca khúc Bước chân trên dải Trường Sơn (Vũ Trọng Hối), Trên đỉnh Trường Sơn ta hát (Huy Du). Anh cho biết việc chuyển soạn này đều là những sáng tạo mang bản sắc riêng để xác lập những giá trị mới, gắn liền với đặc thù của một dàn nhạc giao hưởng quân đội.

"Thanh âm dưới ánh mặt trời tập trung vào ba mảng chính gồm khí nhạc giao hưởng và các tổ khúc pops orchestra, hợp xướng và tốp ca với những bài hát được chuyển soạn từ ca khúc truyền thống và cuối cùng là mảng đơn ca, song ca. Tất cả đều được đưa vào chương trình để thể hiện trọn vẹn mọi khía cạnh của một dàn nhạc giao hưởng giao thoa”, nhạc sĩ Đỗ Bảo nói.

Đại tá, NSND Nguyễn Xuân Bắc (phải) cùng nhạc trưởng Lê Phi Phi chỉ huy dàn nhạc.

Thanh âm dưới ánh mặt trời là lời chào nghệ thuật chính thức của Dàn nhạc Giao hưởng Quân đội sau khi được thành lập theo Quyết định số 5399/QĐ-BQP của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Sự kiện đánh dấu bước phát triển mới của âm nhạc hàn lâm trong môi trường quân đội, khẳng định khát vọng xây dựng một dàn nhạc chuyên nghiệp, chính quy, hiện đại đủ năng lực đảm đương những chương trình mang tầm vóc quốc gia.

Trung tá, NSƯT Vũ Thắng Lợi - Phó Giám đốc MSO - cho biết từ khi dàn nhạc được thành lập, nhạc sĩ Đỗ Bảo đã dành toàn bộ tâm sức cho MSO. Anh tạm gác lại các dự án cá nhân để tập trung cho concert ra mắt. Khối lượng công việc của chương trình này lớn hơn rất nhiều so với các concert cá nhân, đòi hỏi sự bao quát và kiểm soát đồng bộ từ nghệ thuật đến tổ chức, nhằm bảo đảm chất lượng cao nhất cho từng “mặt trận” của chương trình.

Đại tá, NSND Nguyễn Xuân Bắc và nhạc trưởng Lê Phi Phi sẽ chỉ huy dàn nhạc. Kịch bản chương trình được xây dựng trong gần 3 tháng, với sự chỉ đạo trực tiếp từ Quân ủy Trung ương và Tổng cục Chính trị.

"Đó không chỉ là câu chuyện nghệ thuật, mà còn là trách nhiệm, là niềm tin được gửi gắm vào từng nốt nhạc. Thanh âm dưới ánh mặt trời vì thế không dừng lại ở một concert ra mắt. Đó là lời nguyện ước của những người nghệ sĩ khoác áo lính về sự phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, đem cái đẹp của nghệ thuật bồi đắp đời sống tinh thần xã hội", NSND Nguyễn Xuân Bắc nêu.