Nhạc sĩ Đỗ Bảo được bổ nhiệm Giám đốc Dàn nhạc giao hưởng quân đội

TPO - Dàn nhạc giao hưởng quân đội được thành lập từ ngày 26/10, thuộc quản lý của Đại học Văn hóa nghệ thuật quân đội. Trung tá, nhạc sĩ Đỗ Bảo (nguyên là Tổ trưởng bộ môn Sáng tác của khoa Âm nhạc được bổ nhiệm làm giám đốc. Lễ công bố quyết định thành lập dàn nhạc và giới thiệu ban giám đốc dự kiến diễn ra trong tháng 11.

Trung tá, nhạc sĩ Đỗ Bảo (nguyên là Tổ trưởng bộ môn Sáng tác của khoa Âm nhạc) được bổ nhiệm làm Giám đốc Dàn nhạc giao hưởng quân đội. Nhạc sĩ Đỗ Bảo sinh năm 1978, giành nhiều giải thưởng âm nhạc, trong đó nổi bật nhất là Giải Cống hiến.

Trung tá, nhạc sĩ Đỗ Bảo nhận nhiệm vụ mới. Ảnh: Quốc Long.

Anh từng là thành viên sáng lập ban nhạc Sao Mai, tạo tiếng vang khi thực hiện hòa âm phối khí cho album Nhật thực của ca sĩ Trần Thu Hà. Đỗ Bảo nổi tiếng với ca khúc Bức thư tình đầu tiên, Bức thư tình thứ hai, Cầu vồng đêm mưa, Chuyện của mặt trời - Chuyện của chúng ta, Cánh buồm đỏ thắm.

Dàn nhạc giao hưởng quân đội còn có hai Phó Giám đốc là Thượng tá, nhạc sĩ Nguyễn An Hiếu (nguyên là Phó Chủ nhiệm Khoa Quản lý văn hóa) và Thiếu tá, ca sĩ Vũ Thắng Lợi (nguyên là diễn viên hát Đoàn văn công quân khu 2).

Theo quyết định của Bộ Quốc phòng, Dàn nhạc giao hưởng quân đội có chức năng biểu diễn âm nhạc giao hưởng chuyên nghiệp của quân đội, tập huấn, bồi dưỡng nhạc công giao hưởng cho quân đội và đất nước. Đồng thời, dàn nhạc cũng là cầu nối giao lưu văn hoá, nghệ thuật giữa quân đội với nhân dân và bạn bè quốc tế.

﻿ Nhạc sĩ An Hiếu và ca sĩ Vũ Thắng Lợi được bổ nhiệm vị trí Phó Giám đốc.

Thời gian qua, để chuẩn bị cho chủ trương thành lập Dàn nhạc giao hưởng quân đội, Đại học Văn hóa nghệ thuật quân đội được giao nhiệm vụ xây dựng và biểu diễn các chương trình giao hưởng thính phòng. Tiêu biểu như Bài ca thống nhất, Đất nước trọn niềm vui tại TPHCM, chương trình 80 năm - Bản trường ca vang mãi tại Hà Nội.

Các chương trình là tiền đề quan trọng để Quân ủy trung ương và Bộ Quốc phòng quyết định cho phép thành lập Dàn nhạc giao hưởng quân đội với quy mô lớn nhất Việt Nam.