Con gái NSND Công Lý: 'Tôi ghét bố'

TPO - Phim tài liệu "Có một chòm sao" dài 17 phút, kể hành trình vượt bạo bệnh, góc khuất hôn nhân và cả hành trình làm nghề của NSND Công Lý thông qua cảm nhận của con gái - đạo diễn Nguyễn Công Thục Anh.

'Tôi ghét bố'

Có một chòm sao - phim tài liệu tốt nghiệp của đạo diễn trẻ Nguyễn Công Thục Anh (con gái NSND Công Lý) - vừa được công chiếu rộng rãi trên YouTube. Bộ phim từng tham dự giải Cánh diều 2023 và giới thiệu trong một số sự kiện nghệ thuật.

Phim Có một chòm sao dài 17 phút, kể hành trình vượt bạo bệnh, góc khuất hôn nhân và cả hành trình làm nghề của NSND Công Lý thông qua cảm nhận của con gái. Trong phim, hàng trăm vai diễn lớn nhỏ của NSND Công Lý được chiếu lại. Đối lập với sự nghiệp rực rỡ là đổ vỡ trong hôn nhân của nam nghệ sĩ và nỗi buồn của Thục Anh khi từng bị bố bỏ rơi.

NSND Công Lý xuất hiện trong phim tài liệu của con gái.

"Mọi người biết đến NSND Công Lý với vai Bắc Đẩu trong Gặp nhau cuối năm, nhưng tôi biết NSND Công Lý qua vai diễn khác - bố của tôi. Kiến (Thục Anh - PV) hồi bé có thời gian ghét vai diễn này lắm, bởi ông bố này đã bỏ rơi tôi", Thục Anh kể trong phim.

Sau khi bố mẹ ly hôn, Thục Anh chủ yếu sống với mẹ. Khoảng cách giữa cô và bố lớn dần. Hai người thỉnh thoảng gặp nhau khi nghệ sĩ Công Lý đón con tan học, hoặc đưa Thục Anh về thăm ông bà nội. Ngày bé, Thục Anh không biết bố là diễn viên nổi tiếng. Thời học mầm non, Thục Anh từng nói với bạn bè là bố đi tù, do thấy nghệ sĩ Công Lý diễn vai tù nhân trên màn ảnh.

Theo Thục Anh, NSND Công Lý có những mối bận tâm riêng nên không hiểu con gái, khiến cô tủi thân. Thậm chí, nam nghệ sĩ không biết sở thích, ước mơ của con. Khi con gái thẳng thắn bày tỏ mong muốn làm đạo diễn, Công Lý không ủng hộ, nhưng cũng không kịch liệt phản đối.

Mạch phim chậm rãi ở phần đầu kể lại những kỷ niệm rời rạc của đạo diễn Nguyễn Công Thục Anh với bố. Có khi cô được bố đưa đến đoàn phim, tranh thủ học bài khi bố chuẩn bị diễn, có lúc chờ bố ở bàn nhậu.

Người thân ủng hộ Thục Anh ở buổi giới thiệu phim.

"Năm 2003, các tiểu phẩm hài Gặp nhau cuối tuần rất được yêu thích. Lúc đó bố mẹ tôi đã ly hôn, bố hẹn hò với bác Thảo Vân. Thấy bố nổi tiếng và có gia đình riêng, tôi cảm giác mình bị lãng quên, bố và tôi xa nhau dần", Thục Anh kể thời điểm NSND Công Lý bắt đầu cuộc hôn nhân thứ hai.

Theo Thục Anh, cuộc sống của NSND Công Lý không chỉ có ánh hào quang. Sau cuộc tụ tập bạn bè hay những đêm diễn, nam nghệ sĩ từng sống một mình ở căn hộ trên phố Nguyễn Biểu (Hà Nội).

Nội dung phim tiết lộ NSND Công Lý không phải người thích thể hiện tình cảm, dễ cáu, không ưa nịnh. "Bố từng không nhìn mặt tôi hai tháng trời vì tôi không chịu đi thi bằng lái xe", đạo diễn kể.

NSND Công Lý sau biến cố đột quỵ

Năm 2019, Công Lý được phong nghệ sĩ nhân dân. Một năm sau, anh được bổ nhiệm Phó Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội. Tưởng như đang ở đỉnh cao sự nghiệp, biến cố ập đến với Công Lý. Năm 2021, nghệ sĩ bị đột quỵ sau cú ngã trong nhà tắm. Anh nằm viện thời gian dài, tỉnh dậy như trở thành con người khác vì sức khỏe, tâm lý đều thay đổi theo chiều hướng xấu đi. Có lúc, nghệ sĩ không nhớ nổi tên con gái.

Đạo diễn Nguyễn Công Thục Anh nói việc NSND Công Lý nhập viện là bất hạnh với gia đình, nhưng giúp cô hiểu được tình yêu dành cho bố. Bệnh tật khiến NSND Công Lý khép mình, ít giao tiếp với bạn bè, người thân.

Sau khi được con gái viết thư động viên và sức khỏe tiến triển tốt, anh trở lại đóng một số vai nhỏ trong phim truyền hình. Thục Anh dần hiểu bố hơn. Hai người thêm gắn kết khi NSND Công Lý đóng phim tài liệu tốt nghiệp của con gái. Thục Anh coi bố là chòm sao Bắc Đẩu sáng nhất trên bầu trời, luôn dẫn lối, bao dung với con gái.

Nguyễn Công Thục Anh cho biết Có một chòm sao được ấp ủ thực hiện từ khi NSND Công Lý chưa bị đột quỵ. Cô muốn khán giả thấy hình ảnh phía sau hào quang của một nghệ sĩ nổi tiếng. Tác phẩm thực hiện trong 4 tháng. Khi phim vừa hoàn thành, Thục Anh cho bố và Gia Bảo - con trai của nghệ sĩ Công Lý và MC Thảo Vân - cùng xem. NSND Công Lý không bộc lộ nhiều cảm xúc, còn Bảo khá nghẹn ngào.

Thục Anh sinh năm 2001, là con gái của NSND Công Lý và người vợ đầu - biên tập viên Thục Khuê. Thục Anh tốt nghiệp ngành đạo diễn của Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. Thục Anh từng là trợ lý sản xuất, thư ký đoàn phim cho VTV. Cô giữ mối quan hệ tốt với em trai cùng bố khác mẹ cũng như người vợ thứ ba của NSND Công Lý.