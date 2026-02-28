Nhận định Barcelona vs Villarreal, 22h15 ngày 28/2: Nhấn chìm tàu ngầm vàng

TPO - Nhận định bóng đá Barcelona vs Villarreal, La Liga - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Sự bám đuổi quyết liệt của đại kình địch Real Madrid, khiến Barcelona bước vào cuộc tiếp đón Villarreal với mục tiêu không gì khác ngoài chiến thắng để củng cố ngôi đầu.

Barcelona phải thắng để tạo cách biệt an toàn với Real Madrid.

Nhận định Barcelona vs Villarreal

Hai cú sảy chân liên tiếp trước Atletico Madrid và Girona từng khiến người hâm mộ lo ngại về sự hụt hơi của Barcelona. Tuy nhiên, chiến thắng trước Levante ở vòng 24 là lời khẳng định rằng đội bóng xứ Catalan vẫn đủ bản lĩnh để đứng dậy khi bị nghi ngờ. Barcelona đã trở lại vị trí số một trên bảng xếp hạng. Khoảng cách với Real Madrid chỉ là một điểm, nhưng trong bối cảnh đối thủ chưa ra sân ở vòng này, đội chủ sân Camp Nou hiểu rằng một chiến thắng sẽ giúp họ tạo ra đôi chút lợi thế về điểm số.

Đội bóng của Flick vẫn duy trì những con số rất ấn tượng. Họ sở hữu hàng công bùng nổ với 67 bàn thắng sau 25 vòng đấu. Sức mạnh ấy không đến từ một cá nhân đơn lẻ mà được chia đều cho nhiều mũi nhọn. Ferran Torres đã chạm mốc 12 pha lập công, trong khi Lamine Yamal và Robert Lewandowski cùng cán mốc 10 bàn. Việc có ba cầu thủ đạt hai chữ số bàn thắng phản ánh sự đa dạng trong cách tiếp cận khung thành đối phương, đồng thời khiến các hàng thủ gặp khó trong việc “bắt chết” một cái tên cụ thể.

Tuy nhiên, thử thách phía trước không hề đơn giản. Villarreal bước vào chuyến làm khách với sự tự tin cao độ khi đã thắng 3/4 vòng gần nhất, qua đó củng cố vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng. Lịch sử đối đầu nghiêng nhiều về phía Barca, nhưng Villarreal không thiếu những kỷ niệm đẹp tại Camp Nou. Hai chuyến làm khách gần nhất, họ đều ca khúc khải hoàn, trong đó có trận thắng 5-3 hồi đầu năm 2024. Thành tích sân khách mùa này của Villarreal cũng thuộc nhóm tốt nhất giải đấu, với 20 điểm sau 12 trận, bao gồm 6 chiến thắng, con số đủ để đội chủ nhà phải dè chừng.

Điều khiến cuộc chạm trán này trở nên đáng chờ đợi nằm ở phong cách của cả hai đội. Barcelona ưa kiểm soát bóng, pressing tầm cao, trong khi Villarreal sẵn sàng chơi phản công tốc độ, khai thác khoảng trống phía sau hàng thủ dâng cao của đội bóng xứ Catalan. Villarreal đủ khả năng gây khó dễ, song nếu chơi đúng phong độ, Barcelona vẫn nắm nhiều lợi thế để giành ba điểm trong một trận cầu hứa hẹn có nhiều bàn thắng.

Phong độ, lịch sử đối đầu Barcelona vs Villarreal

Trong 6 vòng đấu gần nhất tại La Liga, Barcelona thắng 4 và thua 2. Villarreal đạt thành tích thắng 3, hòa 1, thua 2.

Barcelona áp đảo về thành tích đối đầu. Họ thắng 7/10 trận gần nhất trước Villarreal và nhận 3 thất bại.

Thông tin lực lượng Barcelona vs Villarreal

Barcelona không có sự phục vụ của Christensen và De Jong do chấn thương. Gerard Martin bị treo giò. Gavi đang trong quá trình hồi phục chấn thương.

Villarreal thiếu Kambwala, Logan Costa, Cabanes và Foyth. Gerard Moreno và Pape Gueye bỏ ngỏ khả năng ra sân.

Đội hình dự kiến Barcelona vs Villarreal

Barcelona: Joan Garcia; Kounde, Cubarsi, Eric Garcia, Cancelo; Bernal, Pedri; Yamal, Fermin, Raphinha; Lewandowski.

Villarreal: Luiz Junior; Mourino, Navarro, Veiga, Pedraza; Pepe, Comesana, Gueye, Moleiro; Mikautadze, Perez.

Dự đoán tỷ số Barcelona 4-2 Villarreal