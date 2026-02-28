Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Sếp lớn đội tuyển Malaysia tự tin 7 cầu thủ nhập tịch thoát án phạt của FIFA

Đặng Lai

TPO - Trong cuộc phỏng vấn độc quyền với Timesport, Giám đốc điều hành của đội tuyển Malaysia, ông Rob Friend, đã thể hiện sự tự tin. Ông khẳng định nỗ lực kháng cáo của LĐBĐ Malaysia và 7 cầu thủ nhập tịch lên Tòa án trọng tài thể thao thế giới (CAS) sẽ mang lại kết quả tích cực.

malaysia.jpg
Holgado, Machuca (trái) là 2 trong số 7 cầu thủ nhập tịch gây tranh cãi của Malaysia

“Chúng tôi đã trải qua một tuần làm việc hiệu quả", ông Rob Friend, người từng hứng chịu nhiều chỉ trích vì có liên quan đến bê bối nhập tịch của 7 tuyển thủ Malaysia, nhấn mạnh. "Về tình hình, chúng tôi không thể tiết lộ quá nhiều chi tiết. Chỉ biết đó là một phiên điều trần kéo dài 12 tiếng. FIFA có luật sư của họ, chúng tôi có luật sư của mình cùng với FIFPRO (Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp thế giới) và 7 cầu thủ liên quan. Xét về tình hình hiện tại, chúng tôi khá lạc quan.

Quá trình này có thể kéo dài từ vài ngày đến 1 tuần, thậm chí đến 3 tuần. CAS không đưa ra mốc thời gian cụ thể, nhưng chắc chắn là không thể hoàn thành trong một sớm một chiều. Giờ thì chúng ta ngồi xuống và chờ đợi”.

anh-tren.png
Giám đốc điều hành của đội tuyển Malaysia, ông Rob Friend

Trước đó vào tháng 9/2025, FIFA đã xác nhận rằng FAM và 7 cầu thủ gồm Gabriel Felipe Arrocha, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel vi phạm Điều 22 của Bộ Quy tắc ứng xử FIFA với lỗi làm giả giấy tờ.

Các cuộc điều tra cho thấy FAM đã nộp các tài liệu được cho là giả mạo để xác nhận tư cách thi đấu của 7 cầu thủ, cho phép họ ra sân khi Malaysia gặp đội tuyển Việt Nam ở bảng F vòng loại Asian Cup 2027 hồi tháng 6 năm ngoái.

Sau đó, FAM bị phạt số tiền tương đương gần 12 tỷ đồng, mỗi cầu thủ phải nộp 65 triệu đồng và bị cấm tham gia mọi hoạt động liên quan đến bóng đá trong 12 tháng. Tháng 11, FIFA bác bỏ đơn kháng cáo của FAM và tất cả các cầu thủ, qua đó giữ nguyên quyết định của Ủy ban Kỷ luật.

Tuy nhiên, vào ngày 27/1 vừa qua, FAM thông báo rằng CAS đã chấp thuận đơn xin tạm hoãn thi hành án của 7 cầu thủ liên quan. Gabriel Felipe Arrocha, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel đã trở lại thi đấu cho CLB trong lúc chờ đợi phán quyết cuối cùng từ Tòa án trọng tài thể thao thế giới. Dự kiến vào tuần sau, mọi thứ sẽ có câu trả lời.

Đặng Lai
