Nhận định Thể Công Viettel vs SHB Đà Nẵng, 19h15 ngày 20/10: Cặp đấu chênh lệch

Nhận định trước trận đấu Thể Công Viettel vs SHB Đà Nẵng

Trận đấu cuối cùng vòng 7 giải vô địch quốc gia Việt Nam sẽ chứng kiến màn so tài giữa Thể Công Viettel và Đà Nẵng. Hai đội sở hữu lực lượng đối lập và trận đấu này có thể diễn ra với kịch bản chênh lệch, chiến thắng thuộc về kẻ mạnh hơn.

Trong tương quan giữa 2 đội, kẻ mạnh hơn chắc chắn là Thể Công Viettel. Đội bóng áo lính đang duy trì được sự ổn định đáng gờm sau khi về dưới trướng HLV Velizar Popov. Từ đầu chiến dịch, họ chưa thua một trận nào. Cùng với Ninh Bình, Viettel đang mạnh mẽ theo đuổi cuộc đua vô địch. Có thể không bùng nổ như đội bóng cố đô, có thể không sở hữu tiềm lực đáng gờm như Công an Hà Nội, Viettel chọn cho mình một con đường bền vững với sự chắc chắn được ưu tiên nơi hàng phòng ngự.

Viettel đang ổn định đáng gờm

Phong độ, lịch sử đối đầu Thể Công Viettel vs SHB Đà Nẵng

Trong khi đó, Đà Nẵng sớm cho thấy họ là một trong những ứng viên cho cuộc chiến chống xuống hạng. Từ đầu chiến dịch, đội bóng này mới thắng được đúng 1 trận. Họ đang đứng thứ 3 từ dưới lên với thành tích chỉ hơn được 2 đội chưa biết thắng là gì gồm Thanh Hóa và Hoàng Anh Gia Lai. Mọi thứ chưa quá lo lắng với Đà Nẵng nhưng chắc chắn rằng để tránh rơi vào trường hợp như mùa giải trước, đội bóng sông Hàn phải sớm đứng lên để cải thiện tình hình.

Tuy nhiên, để làm được điều đó trước Viettel bất khả chiến bại lúc này là một nhiệm vụ cực kỳ khó khăn. Thực tế là trong hơn 1 thập kỷ qua, Đà Nẵng chỉ biết hòa và thua khi làm khách của Viettel. 2 chuyến hành quân gần nhất tới sân của đội bóng áo lính, Đà Nẵng nhận tới 9 bàn thua, đặc biệt là trận thảm bại 0-6 ở mùa giải trước. Đó chính là ngày ra mắt của HLV Popov.

Sau trận đấu đó, Đà Nẵng đã cải thiện tình hình, đã đứng dậy mạnh mẽ hơn để trụ hạng thành công. Nhưng chắc chắn trong tâm trí họ, thất bại 0-6 vẫn mang tới một cảm giác sợ hãi, lo lắng khiến họ khó tự tin khi làm khách vào tối nay...