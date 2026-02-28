Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Nhận định Liverpool vs West Ham, 22h00 ngày 28/2: Thừa thắng xông lên

Hương Ly

TPO - Nhận định bóng đá Liverpool vs West Ham, vòng 28 Ngoại hạng Anh - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Vòng đấu trước, Liverpool bùng nổ cảm xúc khi thắng Nottingham ở phút 90+7. Thầy trò HLV Arne Slot cần duy trì sự hưng phấn để tiếp tục thắng West Ham.

ban-sao-cua-ban-sao-cua-man-utd-vs-tottenham-28.jpg

Nhận định trước trận Liverpool vs West Ham

"The Kop" đã giành 3 điểm cực kỳ quý giá trên của Nottingham. Kết quả đó giúp Liverpool đuổi kịp Chelsea trên BXH Ngoại hạng Anh, sau khi "The Blues" hòa ở vòng 27. Giờ đây, Liverpool đã chạm tay vào vị trí giành vé dự Champions League. Thầy trò HLV Slot cần tích lũy từng điểm quý giá để cải thiện vị trí khi khoảng cách với MU chỉ là 3 điểm.

Trái ngược với Liverpool, West Ham đang ngụp lặn trên BXH. CLB thành London hiện đứng thứ 18, kém đội xếp trên là Nottingham 2 điểm. Với West Ham, từng trận đấu ở thời điểm này là trận chung kết. Chạm trán các đội tốp đầu như Liverpool là thách thức lớn cho West Ham. Nhưng nếu West Ham giành điểm trước các đối thủ này, đây chính là khác biệt để họ vượt lên các đội cùng đua trụ hạng.

Nhìn lại lịch sử đối đầu, West Ham là miếng mồi ngon của Liverpool. Đội bóng vùng Merseyside thắng 15 trận, hòa một và thua 3 trong 19 lần chạm mặt West Ham gần đây. Lần gần nhất West Ham thắng được Liverpool là vào tháng 11/2021.

West Ham thường chơi tốt trong hiệp một. Có 19 trong 32 bàn (tỷ lệ 59%) của "Búa tạ" được ghi trong 45 phút đầu. Nhưng sang hiệp 2, đặc biệt cuối trận, West Ham chơi rất tệ. Ngược lại, Liverpool có tỷ lệ ghi bàn thấp nhất trong 20 CLB ở hiệp một (31% - 13/42 bàn). Song, "The Kop" lại thường có duyên ghi bàn ở cuối trận.

Liverpool nắm mọi lợi thế để đánh bại West Ham. Ngay cả thuyền trưởng của West Ham, Nuno Santo, cũng là HLV thua nhiều trận tại Ngoại hạng Anh trước Liverpool hơn bất kỳ ai (8 trận).

ban-sao-cua-ban-sao-cua-man-utd-vs-tottenham-34.jpg
Liverpool đang "sống" trên hơi thở Szoboszlai.

Phong độ, thành tích đối đầu Liverpool vs West Ham

Liverpool đang hướng đến trận thắng thứ 3 liên tiếp mà không để thủng lưới. Kể từ chuỗi 3 trận đầu tiên HLV Slot dẫn dắt Liverpool, "The Kop" chưa thể tái hiện điều này. Sau giai đoạn đầu mùa chật vật, nhà ĐKVĐ Ngoại hạng Anh bắt đầu vào form khi các trụ cột của họ dần tìm lại phong độ tốt nhất.

West Ham đã hòa Bournemouth, Man Utd và thắng Burnley trong 3 trận gần đây. Xa hơn, West Ham thua Chelsea 2-3, thắng Sunderland và thắng Tottenham. Phong độ của "Búa tạ" trong 2 tháng qua tương đối ấn tượng. Nhờ vậy, West Ham bừng tỉnh và dần thoát khỏi vũng lầy đua trụ hạng. Chỉ cần giữ phong độ hiện tại, cánh cửa để West Ham thoát hiểm sẽ rộng mở.

Thông tin lực lượng Liverpool vs West Ham

Liverpool không có sự phục vụ của Florian Wirtz. Isak, Bradley, Leoni và Endo là các ca chấn thương từ trước. HLV Slot cần tìm phương án tốt nhất cho hàng công. Gakpo càng chơi càng tệ và HLV Slot có thể cân nhắc để xếp Chiesa hoặc Ngumoha đá chính thay Gakpo.

Bên phía West Ham, Potts bị treo giò. Felipe và thủ môn Fabianski chấn thương.

screenshot-2026-02-28-at-100108.png
Đội hình dự kiến Liverpool vs West Ham.

Dự đoán tỷ số: Liverpool 2-0 West Ham.

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD

Hương Ly
