Nhận định Dortmund vs Bayern, 00h30 ngày 1/3: Cuộc chiến tham vọng

TPO - Nhận định bóng đá Dortmund vs Bayern Munich, vòng 24 Bundesliga 2025/26, lúc 00h30 ngày 1/3. Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Phong độ thăng hoa và lợi thế sân nhà giúp tại Bundesliga giúp Dortmund tự tin giành ít nhất 1 điểm trước Bayern Munich.

Nhận định trước trận đấu

Borussia Dortmund có thể bị giáng một đòn nặng nề vào tham vọng đăng quang nếu thất bại trước đại kình địch Bayern Munich tại Signal Iduna Park vào cuối tuần này, trong trận Der Klassiker (trận siêu kinh điển nước Đức) lượt về Bundesliga 2025/26.

Sau trận hòa 2-2 trước RB Leipzig cuối tuần qua, Dortmund mới nâng tổng điểm lên 52. Khoảng cách 8 điểm so với Bayern khi mùa giải chỉ còn 11 vòng đấu khiến đội bóng vùng Ruhr không còn nhiều cơ hội sai lầm.

Xét riêng lẻ, một điểm trước Leipzig không phải kết quả tệ. Nhưng điều khiến HLV Niko Kovac lo lắng là việc đội bóng của ông phải nỗ lực gỡ điểm, sau khi bị dẫn hai bàn.

Nỗi thất vọng còn nhân đôi khi giữa tuần qua, đội bóng “Vàng – Đen” thảm bại 1-4 trước Atalanta BC tại Champions League. Đại diện nước Italy lật ngược tình thế sau thất bại 0-2 ở lượt đi, qua đó loại Dortmund khỏi vòng play-off để tiến vào vòng 1/8.

Đáng chú ý, Dortmund đã thủng lưới 6 bàn chỉ trong hai trận gần nhất, nhiều hơn cả 6 trận trước đó cộng lại (5 bàn). Hệ thống phòng ngự từng là điểm tựa giờ đây đang bộc lộ những vết nứt.

Dẫu vậy, Bundesliga lại kể một câu chuyện khác. Dortmund đang bất bại 16 trận liên tiếp ở giải quốc nội (thắng 11). Trên sân nhà, họ thắng 9, hòa 2 sau 11 trận. Chỉ mới 8 bàn thua tại Signal Iduna Park – thành tích phòng ngự sân nhà tốt nhất giải. Đáng nói hơn, họ ghi ít nhất hai bàn trong 8/9 trận sân nhà gần đây. Signal Iduna Park vẫn là pháo đài thực sự.

Trong khi đó, cuối tuần trước, Bayern dẫn 3-0 trước Eintracht Frankfurt tới phút 68. Dù giành chiến thắng, hai bàn thua trong 13 phút cuối khiến HLV Vincent Kompany không thể hoàn toàn yên tâm.

Đó là chiến thắng thứ tư liên tiếp của “Hùm xám”. Nhưng họ đã để lọt lưới 10 bàn trong 8 trận Bundesliga gần nhất, con số đáng lo nếu so với 11 bàn thua trong 15 vòng đầu mùa.

Ngược lại, hàng công Bayern đang vận hành với công suất khủng khiếp: 85 bàn thắng tại Bundesliga mùa này. Nếu duy trì hiệu suất hiện tại, họ có thể cán mốc 126 bàn, vượt xa kỷ lục 101 bàn trong một mùa giải.

Der Klassiker những năm gần đây luôn căng thẳng. Hai đội mỗi bên thắng một, hòa hai trong bốn lần chạm trán gần nhất. Tuy nhiên, ở lượt đi tháng 10/2025, Bayern đã thắng 2-1.

Nếu tiếp tục ca khúc khải hoàn, Bayern sẽ có chiến thắng thứ 8 trong 9 chuyến làm khách gần nhất, đồng thời nối dài chuỗi bất bại sân khách lên 9 trận liên tiếp.

Thông tin lực lượng

Bên phía Borussia Dortmund, hàng thủ đang đối mặt với tổn thất không nhỏ. Hai lựa chọn quen thuộc ở tuyến dưới là Emre Can và Niklas Sule lần lượt dính chấn thương háng và đùi. Trong bối cảnh đó, nhiều khả năng Ramy Bensebaini sẽ được kéo vào trung tâm hàng phòng ngự, sát cánh cùng Waldemar Anton và Nico Schlotterbeck.

Ở tuyến giữa, bộ đôi Jobe Bellingham - Felix Nmecha nhiều khả năng tiếp tục được tin tưởng. Nhiệm vụ của họ sẽ đặc biệt nặng nề: che chắn hàng thủ và hạn chế sức công phá khủng khiếp từ Bayern.

Trên hàng công, Serhou Guirassy vẫn là niềm hy vọng lớn nhất khi đã ghi 6 bàn trong 6 trận gần đây. Tuy nhiên, việc “tịt ngòi” ở hai trận liên tiếp khiến Dortmund có thể phải trông chờ thêm vào tốc độ và sự đột biến của Karim Adeyemi cùng khả năng sáng tạo của Julian Brandt.

Phía đối diện, Bayern Munich cũng không tránh khỏi tổn thất. Sự vắng mặt đáng chú ý nhất là hậu vệ trái Alphonso Davies, người dính chấn thương trong trận gặp Frankfurt và sẽ phải nghỉ thi đấu vài tuần.

Trong trường hợp đó, Josip Stanisic có thể được bố trí trám vào hành lang trái hàng phòng ngự. Ở khu trung tuyến, Joshua Kimmich gần như chắc chắn đá cặp cùng Aleksandar Pavlovic để kiểm soát thế trận.

Trên tuyến đầu, trọng trách ghi bàn tiếp tục đặt lên vai Harry Kane. Hỗ trợ cho tiền đạo người Anh sẽ là bộ ba giàu kỹ thuật và tốc độ gồm Michael Olise, Jamal Musiala và Luis Diaz, những cái tên đủ khả năng xuyên phá bất kỳ hệ thống phòng ngự nào.