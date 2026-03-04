Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xem trực tiếp bóng đá nữ Việt Nam vs nữ Ấn Độ trên kênh nào, ở đâu?

A Phi

TPO - Cập nhật kênh truyền hình trực tiếp bóng đá nữ Việt Nam vs nữ Ấn Độ lúc 18h00 hôm nay tại VCK Asian Cup nữ 2026. Xem trực tiếp tuyển nữ Việt Nam trên VTV7, TV360 và HTV Thể thao.

tuyen-nu-viet-nam.jpg
Tuyển nữ Việt Nam hướng đến chiến thắng. Ảnh: VFF

Thông tin trước trận đấu nữ Việt Nam vs nữ Ấn Độ

Tối nay, tuyển nữ Việt Nam do HLV Mai Đức Chung dẫn dắt sẽ có trận ra quân tại VCK Asian Cup nữ 2026, gặp tuyển nữ Ấn Độ. Theo nhận định chung của các chuyên gia, đây không phải trận đấu quá khó khăn với các cô gái áo đỏ.

Ở vòng loại, tuyển nữ Ấn Độ gây bất ngờ khi loại tuyển nữ Thái Lan ở bảng B và giành thành tích toàn thắng 4 trận. Tuy nhiên, họ chuẩn bị khá tệ cho vòng chung kết khi thua đối thủ yếu Nepal và Iran trong các trận giao hữu vào cuối năm 2025.

Theo bảng xếp hạng FIFA mới nhất, tuyển nữ Ấn Độ đứng thứ 67, kém tuyển nữ Việt Nam 31 bậc. Đây được xem là mức chênh lệch rất lớn, và rất khó cho nữ Ấn Độ tạo ra bất ngờ.

Trước giải đấu tại Australia, tuyển nữ Việt Nam cũng chuẩn bị không tốt khi có các trận thua đậm trước nữ Uzbekistan và nữ Trung Quốc. Dù vậy, HLV Mai Đức Chung tận dụng các trận giao hữu quốc tế này để rà soát đội hình và thử nghiệm một số cầu thủ mới. Bên cạnh các cựu binh như Huỳnh Như, tuyển nữ Việt Nam hứa hẹn sẽ trình làng thêm ngôi sao ở giải đấu năm nay.

Xem trực tiếp bóng đá nữ Việt Nam vs nữ Ấn Độ trên kênh nào, ở đâu?

Bản quyền truyền hình VCK Asian Cup nữ 2026 tại Việt Nam thuộc về TV360. Mọi trận đấu của giải đấu này đều được phát sóng trực tiếp và miễn phí trên các nền tảng của TV360, bao gồm TVBox, Ứng dụng và Website.

Ngoài ra, trận đấu giữa tuyển nữ Việt Nam và tuyển nữ Ấn Độ tối nay còn được phát sóng trực tiếp trên kênh VTV7 của Đài truyền hình Việt Nam và kênh HTV Thể thao của Đài truyền hình TPHCM.

Xem trọn vẹn VCK Giải vô địch nữ châu Á (từ 1/3 đến 21/3) trên TV360 tại https://tv360.vn . Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại – xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel.

