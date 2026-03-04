Nhận định bóng đá Man City vs Nottingham, 02h30 ngày 5/3: Không có quà cho khách

TPO - Nhận định bóng đá trận Man City vs Nottingham diễn ra vào lúc 02h30 ngày 5/3 ở vòng 29 Premier League 2025/26. Phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, dự đoán tỷ số. Man City buộc phải đánh bại Nottingham để duy trì cuộc đua ở top đầu Ngoại hạng Anh.

Nhận định trước trận đấu Man City vs Nottingham

Với việc Arsenal đã thắng Chelsea ở trận trước đó, Man City buộc phải giành trọn 3 điểm trước Nottingham để duy trì cuộc đua nơi đầu bảng. Và có nhiều lý do để tin, thầy trò HLV Pep Guardiola sẽ đánh bại đối thủ.

Trước cuộc đối đầu với Nottingham, Man City đã thắng liên tiếp 4 trận gần nhất ở giải Ngoại hạng Anh. Nếu tính mọi đấu trường, họ đã thắng tới 6 trận liên tiếp. Điều này phần nào cho thấy phong độ của Man City đang đặc biệt ổn định.

Ở mùa giải năm nay, thành tích trên sân nhà của Man City cũng rất tốt với 16/19 trận thắng. Trong khi đó 3 lần gần nhất hành quân đến Etihad, Nottingham đều trắng tay ra về. Kết quả trên sân khách mùa giải năm nay của Nottingham không tốt và phong độ gần đây của họ cũng ở mức báo động.

Trong bối cảnh trên, để có điểm ra về trên sân Etihad là bài toán khó khăn với Nottingham cho dù họ đang nỗ lực trong cuộc đua đảm bảo suất trụ hạng. Thế trận một chiều dự báo sẽ diễn ra với sự áp đảo của đội chủ nhà. Trong bối cảnh hiện tại, rất khó để Man City chấp nhận để đối thủ "lành lặn" rời sân.

Phong độ, thành tích đối đầu và lực lượng

Trong 5 trận gặp nhau gần đây, Man City thắng tới 4 trận và chỉ thua Nottingham 1 trận. Như trên đã nói, đội bóng của HLV Pep Guardiola đang có chuỗi trận toàn thắng kéo dài ở Ngoại hạng Anh. Họ chỉ thua duy nhất 1 trận trước Liverpool. Bên kia chiến tuyến, Nottingham thua 3, hoà 1 và chỉ thắng 1 trận trước Fenerbahce.

Về lực lượng, Man City vắng Josko Gvardiol, Mateo Kovacic, Max Alleyne vì chấn thương. Tiền đạo Erling Haaland cũng bỏ ngỏ khả năng ra sân do bị đau nhẹ. Phía Nottingham, chấn thương khiến Willy Boly, John Victor, Nicolo Savona và Chris Wood cũng không góp mặt.

Đội hình dự kiến

Man City: Donnarumma; Nunes, Dias, Guehi, Ait Nouri; Rodri; Cherki, Bernardo Silva, Ake; Semenyo, Marmoush.

Nottingham: Sels; Aina, Milenkovic, Murillo, Williams; Sangare, Elliot Anderson; Hutchinson, Gibbs-White, Hudson-Odoi; Igor Jesus.

