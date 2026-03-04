Nhận định Brighton vs Arsenal, 2h30 ngày 5/3: Xây chắc ngôi đầu

TPO - Nhận định bóng đá Brighton vs Arsenal, Premier League - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Arsenal hành quân đến Amex với mục tiêu giành chiến thắng để duy trì lợi thế trong cuộc đua vô địch. Tuy nhiên, sân nhà của Brighton chưa bao giờ là điểm đến dễ chịu, đặc biệt khi đội chủ nhà đang có dấu hiệu khởi sắc.

Arsenal cần 3 điểm để củng cố ngôi đầu.

Nhận định Brighton vs Arsenal

Trong cuộc đọ sức với đại kình địch Chelsea ở vòng đấu gần nhất, Arsenal đã định đoạt trận đấu bằng những quả phạt góc được tổ chức bài bản. Arsenal không tạo ra thế trận quá áp đảo và sự khác biệt đến từ các pha bóng bổng. Hai bàn thắng từ các cú đánh đầu của William Saliba và Jurrien Timber giúp “Pháo thủ” dẫn trước 2-1.

Chiếc thẻ đỏ của Pedro Neto trong khoảng 20 phút cuối càng khiến Chelsea đánh mất cơ hội lật ngược tình thế. Dẫu vậy, Arsenal vẫn cần đến sự chắc chắn của David Raya cùng một vài quyết định việt vị chuẩn xác để bảo toàn lợi thế. Đáng chú ý, với những bàn thắng từ phạt góc vừa qua, Arsenal đã cân bằng kỷ lục 16 pha lập công từ tình huống này trong một mùa giải Premier League.

Chiến thắng trong trận derby London giúp Arsenal duy trì khoảng cách 5 điểm với Man City, nhưng đã chơi nhiều hơn đội bóng của Pep Guardiola 1 trận. Vì thế, cuộc đua vô địch hứa hẹn sẽ nóng bỏng hơn khi hai đội chạm trán tại Etihad vào tháng tới. Phong độ sân khách cũng là điểm tựa cho tham vọng của thầy trò Arteta. Họ bất bại 11 chuyến xa nhà trên mọi đấu trường.

Ở chiều ngược lại, Brighton đang cho thấy tín hiệu khởi sắc. Hai chiến thắng liên tiếp tại Premier League mang lại hy vọng níu giữ giấc mơ dự cúp châu Âu, nhất là khi họ từng trải qua chuỗi trận đầy thất vọng trước đó. Trong trận đấu gần nhất, họ đánh bại Nottingham Forest nhờ khoảnh khắc tỏa sáng của Danny Welbeck. Đây mới là lần thứ hai mùa này “Mòng biển” thắng hai trận liên tiếp, trước đó họ từng làm được điều tương tự hồi tháng 11.

Dù vậy, Brighton vẫn chưa thể tạo chuỗi ba trận toàn thắng kể từ đầu mùa 2025-26. Sáu điểm vừa qua giúp họ cải thiện tinh thần nhưng chưa đủ để trở lại nửa trên bảng xếp hạng khi hiện vẫn đứng thứ 11. Điểm tích cực cho đội chủ sân Amex là thành tích sân nhà khá ổn định: họ mới thua hai trận tại đây ở Premier League mùa này, dù số chiến thắng trong tám trận gần nhất trước khán giả nhà chỉ dừng ở con số hai.

Lịch sử đối đầu cũng mang lại đôi chút hy vọng. Hơn một năm trước, Brighton từng cầm hòa Arsenal 1-1 tại Amex. Tuy nhiên, ở mùa giải hiện tại, Arsenal đã hai lần đánh bại Brighton trên sân nhà, đồng thời không thua trong năm chuyến làm khách gần nhất đến đây kể từ mùa 2020-21. Vì vậy, cuộc tái đấu sắp tới hứa hẹn sẽ là màn so tài thú vị giữa một Arsenal giàu tham vọng vô địch và một Brighton đang nỗ lực giành vé dự cúp châu Âu.

Phong độ, lịch sử đối đầu Brighton vs Arsenal

Brighton thắng 4, hòa 3, thua 4 trong năm 2026.

Arsenal đang có chuỗi 9 trận bất bại trên mọi đấu trường, trong đó có 7 chiến thắng.

Arsenal sở hữu chuỗi 6 trận bất bại trước Brighton (thắng 4, hòa 2). Lần gần nhất Brighton được hưởng niềm vui đã diễn ra cách đây gần 3 năm.

Thông tin lực lượng Brighton vs Arsenal

Arsenal không có sự phục vụ của Merino do chấn thương. Odegaard, Ben White và Declan Rice bỏ ngỏ khả năng ra sân.

Brighton thiếu Yasin Ayari, Adam Webster và Stefanos Tzimas. Wieffer chưa chắc chắn về khả năng ra sân.

Đội hình dự kiến Brighton vs Arsenal

Brighton: Verbruggen; Veltman, Dunk, Van Hecke, Kadioglu; Gross, Baleba; Gomez, Hinshelwood, Mitoma; Welbeck.

Arsenal: Raya; Mosquera, Saliba, Gabriel, Calafiori; Havertz, Zubimendi, Lewis-Skelly; Saka, Gyokeres, Martinelli.

Dự đoán tỷ số Brighton 1-2 Arsenal