Nhận định nữ Iran vs nữ Australia, 16h00 ngày 5/3: Phô diễn sức mạnh

TPO - Nhận định bóng đá nữ Iran vs nữ Australia, Cúp châu Á 2026 - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Đội tuyển nữ Australia mạnh vượt trội Iran, một trong những cái tên yếu nhất Asian Cup 2026. Do đó, một thắng lợi áp đảo là điều đơn giản với họ.

Nhận định trước trận đấu nữ Iran vs nữ Australia

Australia là chủ nhà của Cúp châu Á 2026. Họ hưởng rất nhiều lợi thế, đi kèm với đó là rất nhiều kỳ vọng về một chiến dịch thành công. Tuy nhiên trong ngày ra quân, các cô gái Australia đã gây thất vọng khi chỉ có thể thắng tối thiểu Philippines.

Cả trận đấu, tuyển nữ Australia gần như chơi bóng nửa sân. Tuy nhiên dàn cầu thủ đang thi đấu tại Bundesliga, Serie A hay Ngoại hạng Anh như Sam Kerr, Mary Fowler, Caitlin Foord… chỉ có thể một lần khuất phục thủ môn Philippines. Đó là cú đánh đầu ở phút 36 của Sam Kerr - cầu thủ từng giành Quả bóng đồng thế giới.

Rõ ràng, trước một đối thủ yếu hơn như Philippines, chiến thắng tối thiểu của Australia chưa mang tới cảm giác hài lòng cho người hâm mộ. Có lẽ trước áp lực lớn, các cô gái Australia chưa là chính mình.

Thực tế là ở trận ra quân, những tình huống xử lý của các ngôi sao xứ chuột túi chưa thực sự mềm mại và ăn khớp. Họ chủ yếu tấn công bằng bài tạt bóng từ 2 cánh. Philippines tuy yếu về kỹ thuật nhưng họ sở hữu những cầu thủ to cao, vốn sinh ra và lớn lên tại Mỹ, châu Âu. Và Philippines không quá choáng ngợp trước cách tấn công này.

Phong độ, lịch sử đối đầu nữ Iran vs nữ Australia

Tuy nhiên trước Iran, nhiều khả năng lối chơi của đội tuyển nữ Australia sẽ phát huy hiệu quả tối đa. Iran là đội tuyển yếu nhất ở bảng A. Bóng đá nữ ở quốc gia này không có truyền thống.

Từ trước tới nay, Iran mới 2 lần tham dự vòng chung kết Cúp châu Á. Và họ cũng chưa có được điểm nào. Sau tổng cộng 4 trận, đội tuyển này nhận tổng cộng 15 bàn thua và chưa một lần ăn mừng bàn thắng.

Chi tiết trên cho thấy sự khiêm tốn của bóng đá nữ Iran. Đội tuyển này càng nhỏ bé nếu so với Australia, một trong những nền bóng đá mạnh nhất châu Á. Australia từng đứng thứ 4 ở World Cup, từng vào bán kết Olympic và đã 3 lần tiến tới chung kết châu Á, với một lần giành chức vô địch.

Ở sự kiện lần này, họ mang theo đội hình cực mạnh với rất nhiều thành viên đang chơi bóng cho các đội hàng đầu châu Âu như Arsenal, Chelsea, Man City hay Roma…. So với một tập thể còn vô danh từ phía Iran thì thực sự Australia là gã khổng lồ. Hôm nay, bất chấp quyết tâm từ phía đối thủ, các cô gái Australia hứa hẹn sẽ phô diễn sức mạnh để giành một chiến thắng thuyết phục, qua đó chính thức đặt vé vào tứ kết.