Ninh Bình FC sa thải HLV Gerard Albadalejo sau chuỗi 3 trận thua liên tiếp

Nhà cầm quân người Tây Ban Nha từng được CLB tạo điều kiện về lực lượng khi nhiều cầu thủ được bổ sung theo đề xuất chuyên môn của ban huấn luyện. Tuy nhiên, sau quãng nghỉ dài của mùa giải, Ninh Bình FC đã không có sự chuẩn bị và tính toán hợp lý về điểm rơi phong độ.

Khi giải đấu trở lại, đội bóng Cố đô liên tiếp nhận 3 thất bại, đi ngược với kỳ vọng về chuyên môn và mục tiêu cạnh tranh của đội bóng. Không chỉ kết quả thi đấu sa sút, tinh thần và sự gắn kết trong lối chơi của đội cũng có dấu hiệu đi xuống trong các trận đấu gần đây.

Trước tình hình đó, lãnh đạo Ninh Bình FC buộc phải đưa ra quyết định thay đổi trên băng ghế huấn luyện nhằm tạo cú hích mới cho đội bóng trong giai đoạn tiếp theo của mùa giải.

Trong khi tìm kiếm phương án lâu dài cho vị trí HLV trưởng, CLB Ninh Bình FC đã mời Vũ Tiến Thành đảm nhiệm vai trò HLV tạm quyền. Nhà cầm quân giàu kinh nghiệm được kỳ vọng sẽ nhanh chóng ổn định lại tinh thần thi đấu, tổ chức lại hệ thống chiến thuật và giúp đội bóng vượt qua giai đoạn khó khăn trước khi CLB tìm được HLV phù hợp cho kế hoạch dài hạn.