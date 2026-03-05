HLV Brighton gọi chiến thuật của Arsenal là 'Phản bóng đá'

Huấn luyện viên Fabian Hurzeler chỉ trích chiến thuật của Arsenal.

Brighton đã nhận thất bại trước Arsenal với tỷ số 0-1 tại sân vận động Amex, qua đó giúp đội bóng của Mikel Arteta nới rộng khoảng cách với Man City lên 7 điểm. Trong cuộc họp báo sau trận đấu, Hurzeler chỉ trích Arsenal về việc câu giờ quá nhiều ở các tình huống phạt góc, ông cho rằng điều đó "phá vỡ nhịp độ trận đấu", và ông nhắc lại lời chỉ trích đó sau thất bại của Brighton.

Huấn luyện viên của Brighton cho biết ông tin rằng đội của mình đáng lẽ phải được hưởng một quả phạt đền trong hiệp một sau khi Gabriel Martinelli dường như đã phạm lỗi với Mats Wieffer. "Đúng vậy, đối với tôi đó là một quả phạt đền," Hurzeler nói với TNT Sports. "Cuối cùng, chúng ta phải chấp nhận quyết định. Điều tôi muốn nói hơn là trọng tài đã xử lý các tình huống khác tốt hơn - Premier League cần tìm ra một quy tắc vì những gì Arsenal đã làm không phải là bóng đá. Đó là điểm chính mà tôi muốn nhấn mạnh với trọng tài."

Khi được hỏi ông muốn nói gì khi đề cập đến việc "giải quyết những vấn đề khác", Hurzeler trả lời: "Tôi nghĩ mọi người đều đã thấy điều đó, và vì vậy mỗi người phải tự đưa ra ý kiến ​​của riêng mình." Hurzeler đặc biệt chỉ trích David Raya về việc câu giờ sau khi thủ môn của Arsenal được chăm sóc y tế trong hiệp hai, và cho rằng cách Arsenal giành chiến thắng khiến người xem trung lập cảm thấy không mấy dễ chịu.

"Tôi chỉ muốn hỏi một câu. Các bạn đã từng thấy thủ môn nào ngã xuống ba lần trong một trận đấu Ngoại hạng Anh chưa? Chưa à? Vậy thì chúng ta không nên phí lời quá nhiều về chuyện đó," ông nói thêm. "Chúng ta nên tập trung vào chính mình, vào màn trình diễn của mình, chúng ta không thể kiểm soát những chuyện như thế này."

Hurzeler tiếp tục trong cuộc họp báo sau trận đấu: "Cuối cùng thì mọi chuyện phụ thuộc vào luật lệ. Nếu Ngoại hạng Anh, trọng tài, cho phép mọi thứ thì sẽ rất khó khăn. Họ (Arsenal) tự đặt ra luật lệ của riêng mình, bất kể họ chơi như thế nào. Tôi sẽ không bao giờ là kiểu huấn luyện viên cố gắng giành chiến thắng bằng cách đó. Tôi muốn phát triển các cầu thủ, những cầu thủ không ngừng tiến bộ và chơi bóng đá trên sân."

"Cuối cùng thì đội nào cũng sẽ tìm cách câu giờ, nhưng phải có giới hạn và giới hạn đó phải do Premier League, do các trọng tài đặt ra. Hiện tại, họ chỉ có thể làm những gì họ muốn.

"Nếu bây giờ tôi hỏi mọi người trong phòng này 'các bạn có thực sự thích trận đấu bóng đá này không?', tôi chắc chắn có thể một người giơ tay lên vì anh ta là một fan hâm mộ lớn của Arsenal. Ngoài ra thì không có ai khác cả."

Khi được hỏi về bình luận của Hurzeler, Arteta nói: "Hãy xem lại các trận đấu trước và bạn sẽ thấy rất nhiều bình luận như thế này. Luôn luôn là vậy. Tôi yêu các cầu thủ của mình. Đó là điểm nổi bật. Chúng tôi yêu các cầu thủ của mình và tôi yêu cách chúng tôi thi đấu."