Nhận định Tottenham vs Crystal Palace, 03h00 ngày 6/3: 'Gà trống' lâm nguy

TPO - Nhận định bóng đá Tottenham vs Crystal Palace, vòng 29 Ngoại hạng Anh - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Sau trận thua 1-2 trên sân Fulham, Tottenham thật sự rơi vào nguy cơ xuống hạng sau mùa giải 2025/26. "Gà trống" phải thắng Crystal Palace nếu không muốn tình hình tồi tệ hơn.

Nhận định trước trận Tottenham vs Crystal Palace

Rạng sáng 5/3, West Ham thắng 1-0 trước Fulham. Đường đua trụ hạng ở Ngoại hạng Anh 2025/26 trở nên kịch tính khi khoảng cách giữa West Ham và Tottenham tạm thời thu hẹp xuống còn một điểm. "Gà trống" phải thắng trận đêm nay, nếu không nguy cơ rớt hạng sẽ hiện hữu rõ hơn bao giờ hết.

Khi mùa giải 2025/26 khởi tranh, Tottenham còn là ứng viên vô địch Ngoại hạng Anh. CLB thành London khởi động mùa giải không tệ, nhưng càng chơi càng sa sút. Để rồi, vị trí của Tottenham trên BXH tụt xuống từ từ. Và ngay lúc này, không thể tin Tottenham đang đứng thứ 16 và chỉ hơn vị trí rớt hạng đúng một điểm.

"Cơn bão chấn thương" là nguyên nhân chủ yếu khiến Tottenham sa lầy ở Ngoại hạng Anh mùa này. HLV Thomas Frank đã thất bại trong nhiệm vụ làm "gã thợ hàn" và bị sa thải. Tân HLV Igor Tudor đến Tottenham giữa bối cảnh ngổn ngang. Sau 2 trận thua, HLV Tudor phải cay đắng thừa nhận một điều, cảnh rớt hạng đã ở ngay trước mắt Tottenham.

HLV Tudor phải làm gì đây khi các trụ cột chưa hồi phục chấn thương. Những cầu thủ chủ chốt của Tottenham đang khỏe mạnh như Xavi Simons, Van de Ven lại có phong độ rất tệ. Đội hình chính đã chắp vá, đội hình dự bị Tottenham cũng không thể kỳ vọng nhiều. Sau 4 trận thua liên tiếp, cuộc tiếp đón Crystal Palace đêm nay sẽ rất khó khăn với đội chủ sân Tottenham Hotspur.

Bên kia chiến tuyến, Crystal Palace tạm thời an toàn trên BXH khi đã giành 35 điểm. "Chim đại bàng" vẫn phải quyết tâm đánh bại Tottenham để xây chắc vị trí trụ hạng thành công. Về tầm vóc CLB, Tottenham vượt trội. Nhưng nhìn vào thực tế, Crystal Palace mới là đội ở chiếu trên, chuẩn bị đối đầu CLB kém họ 3 bậc trên BXH.

Phong độ, thành tích đối đầu Tottenham vs Crystal Palace

Crystal Palace vừa thua MU 1-2 ở vòng 28. Trên sân Old Trafford, Palace dẫn MU 1-0 nhưng vỡ trận từ lúc Lacroix phạm lỗi trong vùng cấm và bị đuổi khỏi sân. Crystal Palace thua nhưng tạo ra thế trận không tồi trước MU. Về phong độ tổng thể, Palace vẫn tốt hơn Tottenham rất nhiều ở thời điểm này với 2 thắng, một hòa và 2 thua trong chuỗi 5 trận đã qua.

Tottenham đã thua 4 trận liên tiếp trước Fulham, Arsenal, Newcastle và MU. Sau chuỗi 3 trận gặp đối thủ lớn, Tottenham kỳ vọng "giải hạn" trước Fulham nhưng thực tế trái ngược. Sau trận Crystal Palace, Tottenham phải làm khách trên sân Atletico Madrid ở vòng 16 đội Champions League.

Buông Champions League để tập trung đối đầu Palace. Hay bỏ qua Palace để tất tay cho đấu trường Champions League. Lựa chọn nào cũng khó khăn cho Tottenham ở thời điểm này. Lực lượng của "Gà trống" vốn đã rất mỏng vì các ca chấn thương, do đó họ không thể chia sức cho cả 2 đấu trường.

Thông tin lực lượng Tottenham vs Crystal Palace

Tottenham sẽ có sự phục vụ của Danso và Pedro Porro khi hồi phục chấn thương. Romero trở lại sau án treo giò, nhưng Spence đã chấn thương. Một loạt cầu thủ Tottenham vẫn vắng mặt vì chấn thương dài hạn như Bergvall, Ben Davies, Kudus, Bentancur, Kulusevski, Maddison, Odebert.

Bên phía Palace, Lacroix bị treo giò. Doucoure, Nketiah, Mateta và Lerma chấn thương. Jorgen Strand Larsen gặp đôi chút vấn đề sức khỏe nhưng vẫn sẵn sàng ra sân.

Đội hình dự kiến.