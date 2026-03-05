Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

Nhận định Tottenham vs Crystal Palace, 03h00 ngày 6/3: 'Gà trống' lâm nguy

Hương Ly
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Nhận định bóng đá Tottenham vs Crystal Palace, vòng 29 Ngoại hạng Anh - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Sau trận thua 1-2 trên sân Fulham, Tottenham thật sự rơi vào nguy cơ xuống hạng sau mùa giải 2025/26. "Gà trống" phải thắng Crystal Palace nếu không muốn tình hình tồi tệ hơn.

ban-sao-cua-ban-sao-cua-ban-sao-cua-ban-sao-cua-man-utd-vs-tottenham-1.jpg

Nhận định trước trận Tottenham vs Crystal Palace

Rạng sáng 5/3, West Ham thắng 1-0 trước Fulham. Đường đua trụ hạng ở Ngoại hạng Anh 2025/26 trở nên kịch tính khi khoảng cách giữa West Ham và Tottenham tạm thời thu hẹp xuống còn một điểm. "Gà trống" phải thắng trận đêm nay, nếu không nguy cơ rớt hạng sẽ hiện hữu rõ hơn bao giờ hết.

Khi mùa giải 2025/26 khởi tranh, Tottenham còn là ứng viên vô địch Ngoại hạng Anh. CLB thành London khởi động mùa giải không tệ, nhưng càng chơi càng sa sút. Để rồi, vị trí của Tottenham trên BXH tụt xuống từ từ. Và ngay lúc này, không thể tin Tottenham đang đứng thứ 16 và chỉ hơn vị trí rớt hạng đúng một điểm.

"Cơn bão chấn thương" là nguyên nhân chủ yếu khiến Tottenham sa lầy ở Ngoại hạng Anh mùa này. HLV Thomas Frank đã thất bại trong nhiệm vụ làm "gã thợ hàn" và bị sa thải. Tân HLV Igor Tudor đến Tottenham giữa bối cảnh ngổn ngang. Sau 2 trận thua, HLV Tudor phải cay đắng thừa nhận một điều, cảnh rớt hạng đã ở ngay trước mắt Tottenham.

HLV Tudor phải làm gì đây khi các trụ cột chưa hồi phục chấn thương. Những cầu thủ chủ chốt của Tottenham đang khỏe mạnh như Xavi Simons, Van de Ven lại có phong độ rất tệ. Đội hình chính đã chắp vá, đội hình dự bị Tottenham cũng không thể kỳ vọng nhiều. Sau 4 trận thua liên tiếp, cuộc tiếp đón Crystal Palace đêm nay sẽ rất khó khăn với đội chủ sân Tottenham Hotspur.

Bên kia chiến tuyến, Crystal Palace tạm thời an toàn trên BXH khi đã giành 35 điểm. "Chim đại bàng" vẫn phải quyết tâm đánh bại Tottenham để xây chắc vị trí trụ hạng thành công. Về tầm vóc CLB, Tottenham vượt trội. Nhưng nhìn vào thực tế, Crystal Palace mới là đội ở chiếu trên, chuẩn bị đối đầu CLB kém họ 3 bậc trên BXH.

Phong độ, thành tích đối đầu Tottenham vs Crystal Palace

Crystal Palace vừa thua MU 1-2 ở vòng 28. Trên sân Old Trafford, Palace dẫn MU 1-0 nhưng vỡ trận từ lúc Lacroix phạm lỗi trong vùng cấm và bị đuổi khỏi sân. Crystal Palace thua nhưng tạo ra thế trận không tồi trước MU. Về phong độ tổng thể, Palace vẫn tốt hơn Tottenham rất nhiều ở thời điểm này với 2 thắng, một hòa và 2 thua trong chuỗi 5 trận đã qua.

Tottenham đã thua 4 trận liên tiếp trước Fulham, Arsenal, Newcastle và MU. Sau chuỗi 3 trận gặp đối thủ lớn, Tottenham kỳ vọng "giải hạn" trước Fulham nhưng thực tế trái ngược. Sau trận Crystal Palace, Tottenham phải làm khách trên sân Atletico Madrid ở vòng 16 đội Champions League.

Buông Champions League để tập trung đối đầu Palace. Hay bỏ qua Palace để tất tay cho đấu trường Champions League. Lựa chọn nào cũng khó khăn cho Tottenham ở thời điểm này. Lực lượng của "Gà trống" vốn đã rất mỏng vì các ca chấn thương, do đó họ không thể chia sức cho cả 2 đấu trường.

Thông tin lực lượng Tottenham vs Crystal Palace

Tottenham sẽ có sự phục vụ của Danso và Pedro Porro khi hồi phục chấn thương. Romero trở lại sau án treo giò, nhưng Spence đã chấn thương. Một loạt cầu thủ Tottenham vẫn vắng mặt vì chấn thương dài hạn như Bergvall, Ben Davies, Kudus, Bentancur, Kulusevski, Maddison, Odebert.

Bên phía Palace, Lacroix bị treo giò. Doucoure, Nketiah, Mateta và Lerma chấn thương. Jorgen Strand Larsen gặp đôi chút vấn đề sức khỏe nhưng vẫn sẵn sàng ra sân.

screenshot-2026-03-05-at-092705.png
Đội hình dự kiến.

Dự đoán tỷ số: Tottenham 0-0 Crystal Palace.

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD

Hương Ly
#Tottenham #Crystal Palace #Ngoại hạng Anh #bóng đá #xuống hạng #phong độ #lực lượng #Nhận định trận đấu Tottenham vs Crystal Palace #dự đoán Tottenham vs Crystal Palace #tỷ số Tottenham vs Crystal Palace #bàn thắng Tottenham vs Crystal Palace #h1 Tottenham vs Crystal Palace

Xem thêm

Cùng chuyên mục