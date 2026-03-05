Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

Vòng play-off liên lục địa World Cup 2026 gặp thách thức lớn vì xung đột Trung Đông

Đặng Lai

TPO - Vòng play-off liên lục địa World Cup 2026 đang gặp nhiều thách thức do ảnh hưởng từ cuộc xung đột ở khu vực Trung Đông. Khả năng các trận đấu không thể diễn ra đang ngày một lớn hơn, đặc biệt là trận đấu của đội tuyển Iraq.

Iraq.jpg

Tờ Guardian được biết Liên đoàn bóng đá Iraq (IFA) đã nhận được thư từ hãng hàng không quốc gia Iraqi Airways và Bộ Giao thông vận tải thông báo rằng không phận nước này sẽ vẫn đóng cửa trong “ít nhất 4 tuần”. Mà cuối tháng 3, tuyển Iraq sẽ phải tham dự trận play-off Liên lục địa. Họ sẽ gặp đội thắng ở cặp Bolivia/Suriname.

IFA thừa nhận “40% khả năng đội tuyển sẽ không thể di chuyển ra khỏi đất nước”. Các quan chức bóng đá Iraq đang đàm phán khẩn cấp với FIFA để bày tỏ mối lo ngại rằng họ có thể không tham gia trận play-off dự kiến ​​diễn ra tại Mexico vào cuối tháng.

Phương án duy nhất cho tuyển Iraq là một hành trình gian khổ kéo dài 25 giờ bằng đường bộ từ Baghdad đến Thổ Nhĩ Kỳ. Nhưng tuyến đường này hoàn toàn không an toàn. Ngoài ra, một số cầu thủ và thành viên ban huấn luyện của Iraq vẫn chưa nhận được thị thực đến Mỹ, nơi Liên đoàn bóng đá Iraq (IFA) dự định tổ chức trại huấn luyện ở Houston.

photo-2024-01-06-13-57-54-fit-1280-914-ssl-1.jpg
Đội tuyển Iraq đang đối diện nguy cơ không thể đá play-off

Nhiều đại sứ quán ở Trung Đông đã đóng cửa sau khi xung đột bùng nổ. Như vậy, ngay cả khi không phận được mở cửa trở lại thì số cầu thủ chưa có visa cũng khó được xử lý hồ sơ.

Tình thế của đội tuyển Iraq là rất gian nan. Nhưng sau cuộc làm việc với FIFA, họ đã nhận được thông báo rằng trận play-off vẫn sẽ diễn ra theo đúng kế hoạch (từ 27 đến 31/3).

Một nguồn tin từ đội tuyển Iraq chia sẻ trước áp lực từ FIFA: “Đội hình chúng tôi đang ở rải rác khắp thế giới. Chúng tôi đang cố gắng chuẩn bị tốt nhất có thể. Chúng tôi phải lên kế hoạch như thể trận đấu sẽ diễn ra, nhưng điều đó dường như không khả thi. Chúng tôi đang nói chuyện với FIFA, họ muốn trận đấu diễn ra, nhưng có rất nhiều trở ngại cần vượt qua. Sớm muộn gì họ cũng sẽ phải đưa ra quyết định”.

Thậm chí HLV Graham Arnold của đội tuyển này còn không thể quay về Iraq để hội quân cùng học trò. Ông đang mắc kẹt ở Dubai, UAE do thiếu các chuyến bay đi và đến Iraq.

Chưa dừng lại ở đó, vì các trận play-off đều diễn ra ở Mexico nên các tuyển thủ sẽ phải xin visa nhập cảnh vào nước này. Mà tình hình an ninh ở Mexico vẫn là dấu hỏi lớn sau vụ băng đảng tiến hành các vụ xả súng, đốt phá trên đường phố.

Nhiều đội tuyển đá play-off bày tỏ tình hình lo ngại khi đến Mexico. Với tuyển Iraq, Mexico không có đại sứ quán tại Baghdad và các lựa chọn thay thế để làm visa ở Qatar và UAE thì đang đóng cửa. Đội tuyển này càng đối diện với nỗi lo lớn trong tình hình hiện tại.

Đặng Lai
#World Cup 2026 #Mexico #FIFA #World Cup #Cúp thế giới #Tây Ban Nha #Bồ Đào Nha #Anh #Pháp #Brazil #Iraq #xung đột Iran

Xem thêm

Cùng chuyên mục