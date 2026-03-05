Vòng play-off liên lục địa World Cup 2026 gặp thách thức lớn vì xung đột Trung Đông

TPO - Vòng play-off liên lục địa World Cup 2026 đang gặp nhiều thách thức do ảnh hưởng từ cuộc xung đột ở khu vực Trung Đông. Khả năng các trận đấu không thể diễn ra đang ngày một lớn hơn, đặc biệt là trận đấu của đội tuyển Iraq.

Tờ Guardian được biết Liên đoàn bóng đá Iraq (IFA) đã nhận được thư từ hãng hàng không quốc gia Iraqi Airways và Bộ Giao thông vận tải thông báo rằng không phận nước này sẽ vẫn đóng cửa trong “ít nhất 4 tuần”. Mà cuối tháng 3, tuyển Iraq sẽ phải tham dự trận play-off Liên lục địa. Họ sẽ gặp đội thắng ở cặp Bolivia/Suriname.

IFA thừa nhận “40% khả năng đội tuyển sẽ không thể di chuyển ra khỏi đất nước”. Các quan chức bóng đá Iraq đang đàm phán khẩn cấp với FIFA để bày tỏ mối lo ngại rằng họ có thể không tham gia trận play-off dự kiến ​​diễn ra tại Mexico vào cuối tháng.

Phương án duy nhất cho tuyển Iraq là một hành trình gian khổ kéo dài 25 giờ bằng đường bộ từ Baghdad đến Thổ Nhĩ Kỳ. Nhưng tuyến đường này hoàn toàn không an toàn. Ngoài ra, một số cầu thủ và thành viên ban huấn luyện của Iraq vẫn chưa nhận được thị thực đến Mỹ, nơi Liên đoàn bóng đá Iraq (IFA) dự định tổ chức trại huấn luyện ở Houston.

Đội tuyển Iraq đang đối diện nguy cơ không thể đá play-off

Nhiều đại sứ quán ở Trung Đông đã đóng cửa sau khi xung đột bùng nổ. Như vậy, ngay cả khi không phận được mở cửa trở lại thì số cầu thủ chưa có visa cũng khó được xử lý hồ sơ.

Tình thế của đội tuyển Iraq là rất gian nan. Nhưng sau cuộc làm việc với FIFA, họ đã nhận được thông báo rằng trận play-off vẫn sẽ diễn ra theo đúng kế hoạch (từ 27 đến 31/3).

Một nguồn tin từ đội tuyển Iraq chia sẻ trước áp lực từ FIFA: “Đội hình chúng tôi đang ở rải rác khắp thế giới. Chúng tôi đang cố gắng chuẩn bị tốt nhất có thể. Chúng tôi phải lên kế hoạch như thể trận đấu sẽ diễn ra, nhưng điều đó dường như không khả thi. Chúng tôi đang nói chuyện với FIFA, họ muốn trận đấu diễn ra, nhưng có rất nhiều trở ngại cần vượt qua. Sớm muộn gì họ cũng sẽ phải đưa ra quyết định”.

Thậm chí HLV Graham Arnold của đội tuyển này còn không thể quay về Iraq để hội quân cùng học trò. Ông đang mắc kẹt ở Dubai, UAE do thiếu các chuyến bay đi và đến Iraq.

Chưa dừng lại ở đó, vì các trận play-off đều diễn ra ở Mexico nên các tuyển thủ sẽ phải xin visa nhập cảnh vào nước này. Mà tình hình an ninh ở Mexico vẫn là dấu hỏi lớn sau vụ băng đảng tiến hành các vụ xả súng, đốt phá trên đường phố.

Nhiều đội tuyển đá play-off bày tỏ tình hình lo ngại khi đến Mexico. Với tuyển Iraq, Mexico không có đại sứ quán tại Baghdad và các lựa chọn thay thế để làm visa ở Qatar và UAE thì đang đóng cửa. Đội tuyển này càng đối diện với nỗi lo lớn trong tình hình hiện tại.