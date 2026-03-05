Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

HLV đội bóng Europa League dính án tù vì lén quay cảnh học trò tắm

Đặng Lai

TPO - HLV Petr Vlachovsky, người đã bí mật quay phim các cầu thủ đội nữ Slovacko trong phòng thay đồ và phòng tắm, vừa bị tòa án tuyên phạt án tù treo. Nhưng án phạt này bị cho là quá nhẹ.

567427900-18531305707039477-4510887462939880260-n.jpg

Vụ việc bị phanh phui khi lực lượng an ninh CH Séc theo dõi tài khoản của một người trên trang web hẹn hò khiêu dâm, nơi họ trao đổi hình ảnh trẻ em. Trong loạt ảnh, họ phát hiện ra những người là cầu thủ của đội nữ Slovacko.

Cuộc điều tra được tiến hành và HLV Petr Vlachovsky bị bắt giữ. Ông khai nhận đã lén quay phim học trò tắm cũng như thay đồ trong 4 năm qua. Tờ Seznam Zpravy đưa tin hồi tháng Hai vừa qua, Petr Vlachovsky đã bị đem ra xét xử. Nhưng đây là phiên tòa không công khai. Án phạt dành cho vị HLV này là tù treo 3 năm, cấm huấn luyện 5 năm, và phải bồi thường cho mỗi nạn nhân 20.000 korun (tương đương 25 triệu đồng).

Đây là bản án được cho là quá nhẹ. Liên đoàn bóng đá CH Séc và Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp thế giới (FIFPro) đã vào cuộc, kêu gọi một bản án đủ sức răn đe hơn.

Trong tuyên bố mới nhất, chủ tịch Vochoska Haindlova của LĐBĐ CH Séc cho rằng hình phạt này không tương xứng và yêu cầu cấm Petr Vlachovsky huấn luyện suốt đời. "Chúng tôi đã gửi yêu cầu trực tiếp đến FIFA. Theo quy định và luật lệ của FIFA, HLV này nên bị cấm tham gia bóng đá suốt đời", bà nói.

“Liên đoàn bóng đá Séc cũng nên trừng phạt tất cả những kẻ phạm tội tương tự bằng án cấm thi đấu vĩnh viễn. Hiện tại điều đó chưa thể thực hiện được, cần phải sửa đổi lại quy định kỷ luật”.

dwpwo0mwsau2pfy.jpg
HLV Petr Vlachovsky

Phía FIFPRO cũng phản ứng rất gay gắt. Cơ quan này gửi đi tuyên bố: "FIFPRO đang xem xét các hướng đi pháp lý khả thi có lợi cho các cầu thủ để đạt được lệnh cấm trên toàn cầu".

Các nữ cầu thủ bị tổn thương cũng thất vọng vì họ đã yêu cầu một phiên tòa công khai nhưng cuối cùng lại là xử kín. Thẩm phán tuyên bố rằng lý do chính là nhằm bảo vệ những người bị hại nhưng đa số cầu thủ không đồng tình. “Một kẻ dính líu đến tội phạm khiêu dâm trẻ em lại có thể làm điều tương tự sau 5 năm (thời điểm mãn án phạt)? Tòa án đã làm một trò hề", Jana Zufánková, cựu tiền đạo của Slovacko đang chơi cho Slavia Prague, phát biểu.

Petr Vlachovsky làm HLV của đội nữ Slovacko từ 2022. Trong thời gian đó, ông thường giúp CLB giành thành tích tốt. Họ liên tục đại diện cho CH Séc dự vòng sơ loại Champions League. Mùa 2025/26, Slovacko đá sơ loại Europa League nhưng bị loại bởi Frankfurt.

Đặng Lai
#Cầu thủ nữ #bóng đá nữ #CH Séc #HLV #quay lén #tin tức bóng đá

Xem thêm

Cùng chuyên mục