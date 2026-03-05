HLV đội bóng Europa League dính án tù vì lén quay cảnh học trò tắm

TPO - HLV Petr Vlachovsky, người đã bí mật quay phim các cầu thủ đội nữ Slovacko trong phòng thay đồ và phòng tắm, vừa bị tòa án tuyên phạt án tù treo. Nhưng án phạt này bị cho là quá nhẹ.

Vụ việc bị phanh phui khi lực lượng an ninh CH Séc theo dõi tài khoản của một người trên trang web hẹn hò khiêu dâm, nơi họ trao đổi hình ảnh trẻ em. Trong loạt ảnh, họ phát hiện ra những người là cầu thủ của đội nữ Slovacko.

Cuộc điều tra được tiến hành và HLV Petr Vlachovsky bị bắt giữ. Ông khai nhận đã lén quay phim học trò tắm cũng như thay đồ trong 4 năm qua. Tờ Seznam Zpravy đưa tin hồi tháng Hai vừa qua, Petr Vlachovsky đã bị đem ra xét xử. Nhưng đây là phiên tòa không công khai. Án phạt dành cho vị HLV này là tù treo 3 năm, cấm huấn luyện 5 năm, và phải bồi thường cho mỗi nạn nhân 20.000 korun (tương đương 25 triệu đồng).

Đây là bản án được cho là quá nhẹ. Liên đoàn bóng đá CH Séc và Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp thế giới (FIFPro) đã vào cuộc, kêu gọi một bản án đủ sức răn đe hơn.

Trong tuyên bố mới nhất, chủ tịch Vochoska Haindlova của LĐBĐ CH Séc cho rằng hình phạt này không tương xứng và yêu cầu cấm Petr Vlachovsky huấn luyện suốt đời. "Chúng tôi đã gửi yêu cầu trực tiếp đến FIFA. Theo quy định và luật lệ của FIFA, HLV này nên bị cấm tham gia bóng đá suốt đời", bà nói.

“Liên đoàn bóng đá Séc cũng nên trừng phạt tất cả những kẻ phạm tội tương tự bằng án cấm thi đấu vĩnh viễn. Hiện tại điều đó chưa thể thực hiện được, cần phải sửa đổi lại quy định kỷ luật”.

HLV Petr Vlachovsky

Phía FIFPRO cũng phản ứng rất gay gắt. Cơ quan này gửi đi tuyên bố: "FIFPRO đang xem xét các hướng đi pháp lý khả thi có lợi cho các cầu thủ để đạt được lệnh cấm trên toàn cầu".

Các nữ cầu thủ bị tổn thương cũng thất vọng vì họ đã yêu cầu một phiên tòa công khai nhưng cuối cùng lại là xử kín. Thẩm phán tuyên bố rằng lý do chính là nhằm bảo vệ những người bị hại nhưng đa số cầu thủ không đồng tình. “Một kẻ dính líu đến tội phạm khiêu dâm trẻ em lại có thể làm điều tương tự sau 5 năm (thời điểm mãn án phạt)? Tòa án đã làm một trò hề", Jana Zufánková, cựu tiền đạo của Slovacko đang chơi cho Slavia Prague, phát biểu.

Petr Vlachovsky làm HLV của đội nữ Slovacko từ 2022. Trong thời gian đó, ông thường giúp CLB giành thành tích tốt. Họ liên tục đại diện cho CH Séc dự vòng sơ loại Champions League. Mùa 2025/26, Slovacko đá sơ loại Europa League nhưng bị loại bởi Frankfurt.