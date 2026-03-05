Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thể thao

Google News

Tuyển nữ Việt Nam tập luyện dưới nắng nóng, hướng tới trận gặp Đài Bắc Trung Hoa

Trọng Đạt
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ngày 5/3, chỉ một ngày sau trận ra quân gặp đội tuyển nữ Ấn Độ tại VCK AFC Women’s Asian Cup 2026, đội tuyển nữ Việt Nam đã trở lại sân tập nhằm tiếp tục chuẩn bị cho lượt trận thứ hai của bảng C.

screen-shot-2026-03-05-at-155134.png

Buổi tập diễn ra trong điều kiện thời tiết khá khắc nghiệt khi nhiệt độ vào thời điểm tập luyện lên tới hơn 35°C. Dù vậy, các học trò của HLV Mai Đức Chung vẫn duy trì tinh thần tập trung và hoàn thành đầy đủ các nội dung mà ban huấn luyện đề ra.

Giáo án tập trung vào việc hồi phục thể trạng sau trận đấu mở màn, đồng thời điều chỉnh nhịp vận động để các cầu thủ nhanh chóng đạt trạng thái tốt nhất cho trận đấu tiếp theo gặp đội tuyển nữ Đài Bắc Trung Hoa.

Theo dự báo thời tiết, trận đấu thứ hai của ĐT nữ Việt Nam diễn ra lúc 13h00 (giờ địa phương) ngày 7/3 có thể diễn ra dưới nền nhiệt khoảng 38°C. Đây được xem là thách thức không nhỏ về thể lực đối với các cầu thủ.

screen-shot-2026-03-05-at-155122.png

Chia sẻ về công tác chăm sóc sức khỏe cho toàn đội, bác sĩ đội tuyển Lương Thị Hiền cho biết ban y tế đã chủ động chuẩn bị nhiều biện pháp hỗ trợ cầu thủ thích nghi với điều kiện nắng nóng.

“Thời tiết từ nay tới ngày 7/3 khá nắng nóng, nhiệt độ có thể lên đến 38°C, ảnh hưởng nhiều đến quá trình tập luyện và thi đấu của các cầu thủ. Ban y tế đã chuẩn bị nước điện giải cho cầu thủ trước, trong và sau khi tập để bù khoáng. Ngoài ra, chúng tôi cũng chuẩn bị các dụng cụ làm mát nhanh để sử dụng ngay khi các cầu thủ bước vào giờ nghỉ,” bác sĩ Lương Thị Hiền chia sẻ.

Bên cạnh đó, bộ phận y tế cũng thường xuyên nhắc nhở các cầu thủ chủ động bổ sung nước ngay cả khi nghỉ ngơi, tăng cường dinh dưỡng, bổ sung vitamin và các vi chất cần thiết nhằm hỗ trợ quá trình hồi phục, duy trì nền tảng thể lực ổn định trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ ban huấn luyện đến đội ngũ y tế, tuyển nữ Việt Nam đang nỗ lực thích nghi với điều kiện thi đấu tại giải, hướng tới mục tiêu giành kết quả tích cực ở trận đấu tiếp theo tại VCK AFC Women’s Asian Cup 2026.

Xem trọn vẹn VCK Giải vô địch nữ châu Á (từ 1/3 đến 21/3) trên TV360 tại https://tv360.vn. Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại – xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel.

Trọng Đạt
#đội tuyển nữ Việt Nam #tập luyện #thể thao #AFC Women's Asian Cup #đấu trường châu Á #nhiệt độ cao #đội tuyển nữ Đài Bắc Trung Hoa

