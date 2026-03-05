U23 Việt Nam thay Iran dự giải Tứ hùng, chuẩn bị tái ngộ U23 Trung Quốc

TPO - Liên đoàn bóng đá Trung Quốc vừa ra thông báo về việc điều chỉnh đội tham dự giải giao hữu Tứ hùng Tây An 2026. Theo đó, U23 Iran đã tuyên bố rút lui và U23 Việt Nam được mời thay thế.

U23 Iran rút lui trong bối cảnh xảy ra xung đột tại Trung Đông. Lúc này, việc các cầu thủ di chuyển từ Iran ra nước ngoài là cực kỳ hạn chế, nếu không muốn nói là bất khả thi do không phận đã bị phong tỏa. Mà từ nay đến khi diễn ra giải giao hữu Tứ hùng Tây An 2026 chỉ còn vài tuần.

Do vậy, LĐBĐ Iran đã đi đến quyết định rút khỏi sự kiện. LĐBĐ Trung Quốc đã chấp nhận yêu cầu này và lập tức mời LĐBĐ Việt Nam.

Hiện tại, phía VFF chưa có câu trả lời chính thức nhưng website của LĐBĐ Trung Quốc, các trang tin lớn như Sina, Sohu, Zhibo… đều xác nhận U23 Việt Nam là cái tên thay thế U23 Iran dự giải giao hữu Tứ hùng Tây An 2026.

Theo đó, lịch thi đấu sẽ được bố trí như sau. Ngày 25/3, U23 Việt Nam sẽ gặp U23 Triều Tiên, ngày 28/3, U23 Việt Nam sẽ gặp U23 Thái Lan và 31/3 là màn so tài giữa U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc.

Các cầu thủ lứa 2005 sẽ được dự giải giao hữu tại Trung Quốc?

Tất cả các trận sẽ diễn ra trong dịp FIFA Days. Do vậy, các CLB có thể tạo điều kiện để 4 đội tuyển mang theo lực lượng mạnh nhất đến tranh tài. Với U23 Việt Nam, đội dự tính gọi dàn cầu thủ U21 nhằm chuẩn bị cho ASIAD 2026, sự kiện diễn ra trong quý 3 năm nay tại Nhật Bản.

Với Trung Quốc và Thái Lan, họ cũng rất kỳ vọng vào sự kiện này. Sau khi về thứ 2 ở U23 châu Á 2026, Trung Quốc hướng tới Á vận hội 2026 với sự tự tin rất cao. Họ cần một giải đấu cọ xát để những Li Hao, Xiao Peng, Xu Bin…tiếp tục duy trì phong độ. Trong khi Thái Lan cũng cần một thành công để làm cú hích cho đội sau liên tiếp những sự kiện thất bại từ U23 Đông Nam Á, SEA Games 33 tới U23 châu Á 2026.

Chưa rõ ngôi sao trẻ nào của Việt Nam sẽ dự giải đấu ở Trung Quốc. Nhưng nhiều khả năng lứa Văn Bình, Lê Phát, Thành Trung… các cầu thủ sinh 2005 về sau, sẽ được đặt niềm tin.