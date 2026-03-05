Mọi nguồn lực đã sẵn sàng cho Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong năm 2026

Ngày 5/3, lãnh đạo báo Tiền Phong, Liên đoàn Điền kinh Việt Nam và lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa cùng các sở ngành trên địa bàn đã có buổi họp trực tuyến để rà soát, thống nhất các phương án, kế hoạch tổ chức Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong lần thứ 67 - năm 2026. Đồng chủ trì cuộc họp có ông Nguyễn Long Biên - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa và Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong.

Nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng biên tập báo Tiền Phong, đồng chủ trì cuộc họp rà soát công tác chuẩn bị tổ chức giải. Ảnh Trọng Quân

Mở đầu cuộc họp, ông Nguyễn Long Biên - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa, cho biết: Địa phương cơ bản đã sẵn sàng về bộ máy, nguồn lực tổ chức và đặt kỳ vọng thu hút 15.000 vận động viên tham dự Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong lần thứ 68 - năm 2026. Về hạ tầng giao thông, tỉnh cam kết sẽ hoàn tất việc duy tu, sửa chữa các đoạn đường hư hỏng trên lộ trình chạy trước ngày 15/3, đồng thời huy động sự tham gia hưởng ứng trực tiếp từ lãnh đạo địa phương để khích lệ tinh thần thể thao.

Ông Nguyễn Long Biên - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa kỳ vọng một mùa giải an toàn, chuyên nghiệp và giàu sức lan tỏa.

Về phía các đơn vị chuyên môn, ông Nguyễn Tuấn Thanh - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Khánh Hòa, cho biết: Các sở, ngành trong tỉnh đang tích cực triển khai mọi công tác, bám sát kế hoạch, tổ chức lễ thượng cờ trang nghiêm và chuẩn bị cho nội dung chạy đồng hành với sự tham gia của khoảng 300 đại biểu.

Theo ông Nguyễn Tuấn Thanh, công tác hậu cần cũng ghi nhận tín hiệu tích cực khi có 11 khách sạn đồng ý giảm giá phòng từ 30 - 50% cho các vận động viên tham gia giải. Bên cạnh đó, Sở Y tế Khánh Hòa cũng đã xây dựng phương án bố trí đội ngũ y bác sĩ, xe cấp cứu chuyên dụng. Công an tỉnh Khánh Hòa sẵn sàng kế hoạch phân luồng, đóng đường linh hoạt và Tỉnh Đoàn Khánh Hòa đã huy động lực lượng hùng hậu với 950 tình nguyện viên tham gia hỗ trợ giải.

Ông Nguyễn Tuấn Thanh (người đứng) - Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Khánh Hòa phát biểu tại buổi làm việc.

Không chỉ dừng lại ở hoạt động thể thao, các đơn vị như Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Sở Công thương Khánh Hòa cũng đã chủ động lồng ghép các hoạt động quảng bá đặc sản OCOP, chương trình "Vũ điệu xanh" và tọa đàm tư vấn người tiêu dùng để tạo điểm nhấn du lịch. Có khoảng 25 doanh nghiệp đăng ký tham gia chương trình triển lãm các sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng của tỉnh trong khuôn khổ giải.

Về phía Báo Tiền Phong, Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, cho biết: Mọi công tác chuẩn bị tổ chức giải đang được khẩn trương hoàn tất, đảm bảo đúng tiến độ trước ngày tổ chức họp báo giải tại Hà Nội (dự kiến ngày 10/3). Ban tổ chức đã xây dựng kế hoạch, kịch bản chi tiết lễ thượng cờ; công tác triển khai lực lượng tình nguyện viên; danh sách đại biểu, khách mời các sự kiện, chương trình văn nghệ và các hoạt động hưởng ứng giải; công tác phối hợp tổ chức các hoạt động, sự kiện hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam (ngày 15/3)…

Lãnh đạo báo Tiền Phong, Liên đoàn Điền kinh Việt Nam tại cuộc họp rà soát công tác chuẩn bị tổ chức giải. Ảnh Trọng Quân

Đồng kết luận buổi làm việc, ông Nguyễn Long Biên ghi nhận và biểu dương tinh thần khẩn trương, trách nhiệm của các sở, ngành, địa phương trong việc phối hợp với Báo Tiền Phong triển khai công tác chuẩn bị, tổ chức giải. Ông Biên mong muốn Báo Tiền Phong sớm thông tin danh mục các đầu việc đang gặp khó khăn, vướng mắc để tỉnh chỉ đạo tháo gỡ kịp thời; tiếp tục phối hợp với các cơ quan, ban, ngành của tỉnh trong công tác chuẩn bị để giải diễn ra thành công tốt đẹp.

Ông Nguyễn Long Biên cũng yêu cầu các sở, ngành hoàn thành các hạng mục phân công trước ngày 10/3, làm tiền đề cho buổi họp rà soát cuối cùng nhằm đảm bảo một mùa giải an toàn, chuyên nghiệp và giàu sức lan tỏa.

Ông Nguyễn Long Biên (người đứng) phát biểu kết luận cuộc họp.