CAS bác đơn kháng cáo, LĐBĐ Malaysia đối mặt nguy cơ bị xử thua 2 trận

TPO - Chiều 5/3 (giờ Việt Nam), Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) ra quyết định cuối cùng về vụ việc Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) nhập tịch cầu thủ trái quy định. Điều này khiến ĐTQG Malaysia đối mặt với nguy cơ bị AFC xử thua hai trận đấu với Nepal và Việt Nam tại vòng loại Asian Cup 2027.

CAS bác đơn kháng cáo của LĐBĐ Malaysia.



Năm 2025, FAM (LĐBĐ Malaysia) tiếp cận các cầu thủ Facundo Tomas Garces Rattaro, Rodrigo Julian Holgado, Imanol Javier Machuca, Joao Vitor Brandao Figueiredo, Gabriel Felipe Arrocha, Jon Irazabal Iraurgui và Hector Alejandro Hevel Serrano, khuyên rằng họ có thể xin nhập quốc tịch Malaysia một cách hợp pháp và thi đấu cho đội tuyển quốc gia Malaysia. Các cầu thủ đã được nhập tịch và được cấp hộ chiếu Malaysia.

Vào ngày 25/9/2025, Ủy ban Kỷ luật FIFA đã kết luận rằng FAM và các cầu thủ đã vi phạm Quy tắc Kỷ luật FIFA (FDC) bằng cách sử dụng giấy tờ giả mạo trong quá trình nhập tịch và xác nhận tư cách thi đấu. Quyết định này đã được Ủy ban Phúc thẩm FIFA giữ nguyên vào ngày 3/11/2025, xác nhận mức phạt 350.000 franc Thụy Sĩ đối với FAM và 2.000 franc Thụy Sĩ cho mỗi cầu thủ, cùng với án phạt cấm tham gia mọi hoạt động liên quan đến bóng đá trong 12 tháng.

FAM và các cầu thủ đã cùng nhau đệ đơn kháng cáo lên CAS vào ngày 5/12/2025. Trong đơn kháng cáo, FAM thừa nhận tồn tại những "thiếu sót mang tính hệ thống", đồng thời cho rằng các cầu thủ chỉ đóng vai trò hạn chế trong việc cung cấp giấy tờ và không trực tiếp soạn thảo hay chỉnh sửa tài liệu.

Sau khi xem xét bằng chứng, Hội đồng CAS nhận thấy hành vi làm giả giấy tờ chứng minh tư cách thi đấu đã được xác lập và án phạt cấm thi đấu 12 tháng là hình phạt hợp lý và tương xứng đối với các cầu thủ, xét đến trách nhiệm đồng lõa của họ trong vụ gian lận này. Hội đồng quyết định rằng lệnh cấm chỉ áp dụng cho các trận đấu chứ không phải cho tất cả các hoạt động liên quan đến bóng đá. Điều này có nghĩa là các cầu thủ có thể tiếp tục tập luyện với câu lạc bộ của họ trong thời gian bị cấm. Do đó, các kháng cáo của các cầu thủ được chấp thuận một phần và các hình phạt được sửa đổi một phần.

Lệnh cấm thi đấu bắt đầu từ ngày 5/3/2026, tính cả thời gian từ ngày 25/9/2025 đến ngày 26/1/2026, trong đó lệnh cấm đã được thi hành. Hội đồng CAS cho rằng mức phạt 350.000 franc Thụy Sĩ đối với FAM là hợp lý và tương xứng.