Sếp lớn AFC: 7 cầu thủ nhập tịch lậu có thể bị cấm lên tuyển Malaysia

TPO - Đó là phát biểu của Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), ông Datuk Seri Windsor Paul John, trong cuộc phỏng vấn với Harian Metro.

"Sau 12 tháng bị treo giò, có thể 7 cầu thủ (nhóm cầu thủ nhập tịch lậu Malaysia - PV) bị cấm thi đấu cho đội tuyển Malaysia, sau phán quyết từ Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS)", Tổng thư ký Windsor cho biết.

Trước đó, CAS ra phán quyết cuối cùng trong vụ kháng cáo của Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) và 7 cầu thủ. Án treo giò 12 tháng cho 7 tuyển thủ nhập tịch được giữ nguyên, nhưng họ được phép tập luyện cùng CLB trong thời gian nghỉ thi đấu.

Phán quyết từ CAS đồng nghĩa việc 7 cầu thủ không được công nhận có gốc gác Malaysia. Họ không thể khoác áo đội tuyển Malaysia theo diện "Malaysia kiều". Sau án treo giò, họ trở lại nguyên bản là cầu thủ không có gốc gác Malaysia.

Theo quy định của FIFA, một cầu thủ nhập tịch phải sinh sống đủ 5 năm ở quốc gia đó, trước khi đủ điều kiện khoác áo đội tuyển. Có người trong 7 cầu thủ nhập tịch "lậu" của Malaysia vừa bị FIFA treo giò thậm chí còn chưa sống một ngày ở Malaysia. Một nhóm cầu thủ thuộc biên chế CLB Johor Darul Ta'zim đã sống và thi đấu tại Malaysia được gần một năm.

Sau phán quyết của CAS, 7 cầu thủ được an ủi phần nào khi vẫn có thể tập luyện cùng CLB. CLB Alaves ở giải La Liga đã không bỏ rơi trung vệ Garces. 4 cầu thủ của Johor Darul Ta'zim vẫn ăn, tập bình thường tại CLB chờ ngày thi đấu trở lại.

7 tuyển thủ này đã chơi 2 trận cho Malaysia ở vòng loại Asian Cup 2027. Và đó nhiều khả năng là dấu chấm hết cho tham vọng lên tuyển Malaysia của Hevel, Machuca, Garces, Holgado, Figueiredo, Irazabal và Palmero. Chính vì sự hiện diện của 7 cầu thủ, tuyển Malaysia đang đối mặt nguy cơ bị xử thua 0-3 trước Việt Nam và Nepa; vì dùng người trái quy định của FIFA và AFC.