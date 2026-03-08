Nhận định Nữ Australia vs nữ Hàn Quốc, 16h00 ngày 8/3: Mừng ngày Quốc tế phụ nữ

TPO - Nhận định bóng đá Nữ Australia vs nữ Hàn Quốc, Asian Cup 2026 - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Đội tuyển nữ nữ Australia sẽ thi đấu với Hàn Quốc tại Sydney tối nay, trong trận đấu cuối cùng vòng bảng tại Cúp bóng đá nữ châu Á. Nữ Australia phải thắng để đứng đầu bảng A.

Nhận định trước trận đấu Nữ Australia vs nữ Hàn Quốc

Cả 2 đội đều có nhiều điểm chung. Họ đang cùng bỏ túi 6 điểm và tấm vé vào tứ kết sớm 1 lượt. Họ cũng từng biến vòng chung kết Cúp châu Á thành nơi… đình công.

Đã từng có thời điểm đội tuyển nữ Australia phải đấu tranh và nỗ lực hết mình để giành được tiền lương, sự công nhận và sự tôn trọng. Năm 2015, họ đã có một bước đi phi thường khi đình công, yêu cầu Liên đoàn Bóng đá nữ Australia (Football Australia) tăng lương và cải thiện điều kiện làm việc theo thỏa ước lao động tập thể mới.

Vụ đình công diễn ra sau khi nữ Australia vào chung kết Cúp châu Á 2014 nhưng không nhận được sự ghi nhận xác đáng từ Liên đoàn. Họ bỏ chuyến tập huấn tại Mỹ và tổ chức đình công kéo dài 2 tháng khiến sau đó, các quan chức Football Australia phải nhượng bộ.

Với Hàn Quốc, cuộc chiến của họ chỉ mới bắt đầu trước thềm Asian Cup 2026. Các cầu thủ nữ Hàn Quốc đã đe dọa tẩy chay giải đấu này do "các điều kiện khắc nghiệt và vô lý" từ liên đoàn bóng đá quốc gia. Họ không hài lòng khi dàn tuyển thủ nam được di chuyển bằng các chuyến bay hạng sang, được ngồi khoang doanh nhân còn các nữ cầu thủ chỉ được ngồi vé thường.

Phong độ, lịch sử đối đầu Nữ Australia vs nữ Hàn Quốc

Vấn đề đã được giải quyết trước khi giải đấu bắt đầu. Nhưng điều đó không có nghĩa là cuộc chiến đòi quyền lợi của các nữ cầu thủ đã chấm dứt. Trận đấu giữa nữ Australia và nữ Hàn Quốc diễn ra đúng ngày Quốc tế Phụ nữ, và theo đội phó của đội tuyển nữ Australia, Steph Catley, đó là dịp không thể phù hợp hơn để nêu bật những bất bình đẳng trong bóng đá.

“Những gì đang diễn ra thực sự làm bạn kiệt sức. Những quyền đơn giản của một cầu thủ bóng đá nhưng chúng tôi đang không có được. Đó là quyền được vào phòng thay đồ hoặc một sân cỏ không bị thủng lỗ chỗ, hay bất cứ điều gì khác. Hy vọng các Liên đoàn có thể cung cấp cho các đội của họ những tiêu chuẩn cơ bản cần thiết để thi đấu tốt", cô nói.

Từ phía NHM, họ cũng hy vọng nữ Australia và nữ Hàn Quốc cung cấp một màn thể hiện ấn tượng khi cả 2 không còn đủ động lực lớn do đã chắc chắn có vé đi tiếp. Theo phân nhánh, đội nhất bảng A sẽ gặp đội đứng thứ 3 bảng B/C trong khi đội nhì bảng A sẽ gặp đội nhì bảng B.

Rõ ràng, đứng nhất vẫn là lựa chọn khả dĩ hơn để nữ Australia và nữ Hàn Quốc tiến sâu vì nếu nhì bảng, họ hoàn toàn có thể phải gặp Trung Quốc lẫn Triều Tiên. Mà đây đều là những cái tên đáng gờm nhất châu lục. Đó là lý do khiến 2 đội có thể quyết tâm chiến đấu ở trận này, trước là mừng ngày 8/3, sau là giật ngôi đầu bảng.