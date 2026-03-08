Nhận định CLB Hà Nội vs Công an Hà Nội, 19h15 ngày 8/3: Xây chắc ngôi đầu

TPO - Nhận định bóng đá Hà Nội vs CAHN, LPBank V.League 1-2025/26 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. CLB Ninh Bình đã bất ngờ bị SHB Đà Nẵng cầm hòa ở vòng này. Do đó, CAHN cần tận dụng cú sẩy chân của đối thủ để giành trọn 3 điểm trước Hà Nội, từ đây tiếp tục xây chắc ngôi đầu.

Nhận định trước trận Hà Nội vs CAHN

Trên bảng xếp hạng V.League 2025/26, CAHN đang dẫn đầu với 35 điểm, có nhiều hơn đội xếp sau (Ninh Bình) 7 điểm và chơi ít hơn 2 trận. Có thể nói, thầy trò HLV Polking đã chạm một tay vào chức vô địch mùa này. Để cụ thể hóa rõ ràng cơ hội vô địch, CAHN cần đánh bại Hà Nội trên sân Hàng Đẫy tối nay.

Hà Nội vừa bị Thể Công Viettel đưa trở lại mặt đất sau chuỗi 3 thắng và một hòa trong 4 vòng. Đó cũng là sự khởi đầu như mơ của "binh đoàn áo tím" dưới triều đại HLV Harry Kewell, trước khi ôm hận khi chạm trán Thể Công. Trận thua gần nhất là thước đo hữu hiệu để HLV Kewell xác định thực lực của Hà Nội khi chạm trán đối thủ lớn tại V.League. Và đêm nay, thử thách của chiến lược gia người Australia sẽ khó nhằn hơn khi CAHN đang có phong độ rất cao.

Thầy trò HLV Polking đã bật bãi khỏi đấu trường AFC Champions League và Cúp Quốc gia. Mục tiêu của CAHN giờ là tập trung toàn lực cho V.League để trở lại đỉnh cao bóng đá Việt Nam. Sau chuỗi 7 trận thắng liên tiếp, Quang Hải và đồng đội đang tạo nên cơn cuồng phong thổi bay tất cả. Và nếu CAHN "gạt giò" cả Hà Nội, không nghi ngờ gì nữa, sự hưng phấn của đội bóng ngành Công An sẽ đến đỉnh điểm.

Hà Nội đã cách rất xa vị trí đầu bảng của CAHN. Nhưng thầy trò HLV Kewell vẫn phải chiến đấu vì mục tiêu hiện diện ở tốp 3. Trước đó, CATPHCM đã giành chiến thắng và tạm thời vượt qua Hà Nội để xếp thứ 4. Văn Quyết và các đồng đội phải đòi lại thứ hạng từ tay đối thủ, sau đó mới tính tiếp mục tiêu xa hơn.

Phong độ, thành tích đối đầu Hà Nội vs Công An Hà Nội

CAHN đã thăng hoa trên cảm hứng của các ngôi sao tấn công. Những Alan, Leo Artur, Quang Hải, Đình Bắc hay nhân tố dự bị như Phan Văn Đức đều đang có phong độ cực cao. Ở tuyến dưới, sự trở lại của Văn Hậu đang tiếp thêm niềm tin cho CAHN. Dẫu rằng Văn Hậu chưa thi đấu với phong độ tốt nhất, song hậu vệ sinh năm 1999 vẫn giúp mặt trận phòng ngự của CAHN trở nên chắc chắn.

Bên phía Hà Nội, hãy xem thất bại trước Thể Công là tai nạn cho thầy trò HLV Kewell. Nhìn rộng hơn về một chuỗi trận dài, phong độ của Hà Nội rõ ràng đã cải thiện. Với cảm hứng từ Văn Quyết, Hai Long, Hoàng Hên, Hà Nội hứa hẹn sẽ chơi một trận sòng phẳng và gây bất ngờ trước CAHN. Nếu Hà Nội không cản chân nổi CAHN đêm nay, cuộc đua vô địch V.League sẽ kém hấp dẫn hơn.