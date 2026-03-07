Sôi nổi tranh tài tại giải Võ cổ truyền thanh thiếu nhi TP. Huế mở rộng

TPO - Hơn 350 vận động viên đến từ 25 câu lạc bộ võ thuật ở TP. Huế, Đà Nẵng và tỉnh Quảng Trị đã tham gia tranh tài sôi nổi, hấp dẫn, kịch tính tại giải Võ cổ truyền thanh thiếu nhi TP. Huế mở rộng lần thứ II - năm 2026.

Sáng 7/3, tại nhà đa năng Trung tâm Thanh thiếu nhi TP. Huế (57 Lâm Hoằng, phường Vỹ Dạ), giải Võ cổ truyền thanh thiếu nhi TP. Huế mở rộng lần thứ II - năm 2026 chính thức khai mạc, thu hút 355 vận động viên đến từ nhiều câu lạc bộ trong và ngoài thành phố tham gia tranh tài.

Giải đấu do Trung tâm Thanh thiếu nhi TP. Huế tổ chức, hướng đến chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2026), 51 năm Ngày giải phóng Huế (26/3/1975 - 26/3/2026), đồng thời hưởng ứng Tháng Thanh niên và Tuần lễ Văn hóa - Thể thao Thanh thiếu nhi TP. Huế lần thứ XXII.

Với sự tham gia của 25 câu lạc bộ võ thuật cổ truyền đến từ nhiều tỉnh, thành, giải quy tụ số lượng vận động viên đông nhất từ trước đến nay, với 355 võ sinh.

Năm nay, giải quy tụ 25 câu lạc bộ võ cổ truyền, trong đó có 19 CLB của TP. Huế, cùng các đoàn đến từ TP. Đà Nẵng và tỉnh Quảng Trị. Các vận động viên thi đấu ở 4 nhóm tuổi (từ 6 - 10, 11 -14, 15 - 17 và 17 - 30 tuổi), tranh tài ở hai nội dung chính là đối kháng và quyền thuật.

Ngay sau lễ khai mạc, các trận đấu đã diễn ra sôi nổi, kịch tính. Những vận động viên trẻ tuổi thể hiện kỹ thuật bài bản, sức bền, tốc độ và sự linh hoạt trong từng đòn thế, mang đến cho khán giả nhiều màn thi đấu hấp dẫn, mãn nhãn.

Theo ban tổ chức, toàn giải có 171 trận đấu đối kháng với 222 vận động viên tham gia và 122 bài biểu diễn quyền thuật của 153 vận động viên. Các nội dung thi đấu nhằm tranh 83 bộ huy chương dành cho những cá nhân xuất sắc, cùng các giải toàn đoàn ở hai nội dung đối kháng và quyền thuật.

Theo lãnh đạo Trung tâm Thanh thiếu nhi TP. Huế, giải đấu không chỉ là dịp để các võ sinh giao lưu, cọ xát chuyên môn mà còn góp phần thúc đẩy phong trào tập luyện võ cổ truyền trong thanh thiếu nhi, lan tỏa tinh thần thượng võ, rèn luyện thể chất và bản lĩnh cho thế hệ trẻ. Giải đấu diễn ra đến hết ngày 8/3.

