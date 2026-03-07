Nhận định Newcastle vs Man City, 3h00 ngày 8/3: Làm gì đây, Pep Guardiola?

TPO - Nhận định bóng đá Newcastle vs Man City, FA Cup - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Bung sức trước Newcastle để duy trì thế cạnh tranh ở một đấu trường hay buông bỏ để tập trung vào Champions League, đây sẽ là lựa chọn khó nhằn cho Pep Guardiola.

Nhận định trước trận Newcastle vs Man City

Cả Newcastle và Man City sẽ không muốn gặp nhau ở thời điểm này. FA Cup luôn là đấu trường mà không CLB nào tại Anh muốn bỏ qua. Nhưng cả Newcastle và Man City đang phải căng sức cho 2 mặt trận quan trọng hơn là Ngoại hạng Anh và Champions League. Sau trận đấu ở vòng 5 FA Cup, 2 CLB sẽ không kịp nghỉ ngơi, mà phải bắt tay chuẩn bị ngay cho trận knock-out đầu tiên ở Champions League 2025/26.

Newcastle vừa trải qua 90 phút hành xác để đánh bại MU. "Chích chòe" chơi thiếu người trong cả hiệp 2, khiến trụ cột của họ vận động với cường độ gấp đôi để bù lại khoảng trống chỉ còn 10 người. Trong khi đó, Man City cũng chơi 90 phút vất vả không kém trước Nottingham vì mục tiêu chiến thắng để đua vô địch Ngoại hạng Anh.

Đôi chân của các cầu thủ Man City đã mệt lừ sau trận hòa Nottingham. Pep Guardiola bắt buộc xoay tua đội hình ở trận FA Cup nhằm chuẩn bị thể lực cho trận đại chiến trên sân của Real Madrid và sau đó là trận đấu quan trọng tiếp theo ở Ngoại hạng Anh. "The Citizens" sẽ đánh đổi bằng nguy cơ bị loại ở FA Cup, song thực tế lúc này không cho phép họ đặt tham vọng cạnh tranh ở mọi mặt trận.

Newcastle cũng muốn tập trung cho trận đối đầu Barcelona, do đó phải xoay tua đội hình. So với Man City, chiều sâu đội hình của Newcastle không tốt bằng. Đặc biệt là ở khu vực trung tuyến, "Chích chòe" không có nhiều lựa chọn để giữ sức cho bộ ba Tonali, Joelinton và Bruno Guimaraes.

Sẽ không ngạc nhiên nếu 2 CLB thay nửa đội hình dự bị vào sân, thậm chí là 7-10 vị trí khác so với trận gần nhất. Cả 2 sẽ cùng gặp vấn đề về tính kết nối và phong độ của đội hình dự bị. Newcastle có lợi thế sân nhà và tinh thần hừng hực, "Chích chòe" cần tận dụng cơ hội Man City đang "chia 5, xẻ 7 lực lượng" để vượt qua vòng 5 FA Cup.

Phong độ, thành tích đối đầu Newcastle vs Man City

Với trận thắng 2-1 MU, Newcastle đã cắt chuỗi 3 trận thua liên tiếp ở Ngoại hạng Anh. Niềm vui đã trở lại với Newcastle, trong khi Man City vừa bị dội gáo nước lạnh vì hòa Nottingham 2-2.

Mùa này, Newcastle bị Man City đánh bại ở bán kết Cúp Liên đoàn Anh. Sau đó, "Chích chòe" tiếp tục thua Man City 1-2 trên sân Etihad. Nhưng ở trận lượt đi Ngoại hạng Anh 2025/26 trên sân St' James Park, Newcastle đã thắng Man City 2-1. Khi chơi trên sân nhà, Newcastle không ngán đối thủ nào, đây là điểm tựa để họ trả thù Man City sau một chuỗi thất bại gần đây.

Thông tin lực lượng Newcastle vs Man City

Bước vào cuộc đối đầu sắp tới, Newcastle đang đối mặt với cuộc khủng hoảng nhân sự trầm trọng. HLV Eddie Howe chắc chắn mất Ramsey do án treo giò, cùng bộ tứ trụ cột Guimaraes, Schar, Krafth và Lewis Miley vì các chấn thương khác nhau. Khả năng ra sân của Livramento và Tonali vẫn còn bỏ ngỏ, tuy nhiên đội bóng vùng Tyneside đón tin vui từ sự trở lại của Nick Woltemade sau bạo bệnh.

Man City thiếu vắng Gvardiol và Kovacic do chấn thương dài hạn, trong khi tài năng trẻ Nico O'Reilly cần kiểm tra thêm trước giờ bóng lăn. Với tâm thế chuẩn bị cho chuyến làm khách đến sân của Real Madrid tại Champions League tuần tới, Pep Guardiola dự kiến sẽ thực hiện xoay tua đội hình. Những cái tên như John Stones, Rico Lewis, Doku hay Savinho đang sẵn sàng trở lại đội hình xuất phát.