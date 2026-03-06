Nhận định Celta Vigo vs Real Madrid, 03h00 ngày 6/3: Nguy cho 'Kền kền trắng'

TPO - Nhận định bóng đá Celta Vigo vs Real Madrid, La Liga - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Với phong độ tệ ở giai đoạn gần đây và lực lượng sứt mẻ vì chấn thương, Real Madrid đối mặt nhiều hiểm nguy khi làm khách trên sân của Celta Vigo.

Nhận định trước trận Celta Vigo vs Real Madrid

Sau 2 trận thua liên tiếp ở La Liga, Real Madrid mất ngôi đầu vào tay Barcelona và để "kình địch" dẫn ngược 4 điểm. Tình thế đang rất nguy hiểm với thầy trò Arbeloa, khi các cầu thủ Real bắt đầu có dấu hiệu xao nhãng và mệt mỏi ở giai đoạn then chốt của mùa giải. Trong khi đó, khí thế từ Barca đang lên cao, mọi yếu tố đều thuận lợi hơn Real cho cuộc đua vô địch.

Chuyến làm khách đến sân Celta Vigo đêm nay mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng với Real. Sẽ là một chiến thắng để "Kền kền trắng" xốc lại tinh thần, chấn chỉnh lực lượng để trở lại đường đua vô địch La Liga, đồng thời tiếp thêm hưng phấn để chuẩn bị đối đầu Man City ở vòng 16 đội Champions League. Hay là một cú sẩy chân nữa, đẩy Real ra xa tham vọng vô địch La Liga?

Không đơn giản cho Real khi phải làm khách trên sân Celta Vigo ở giai đoạn này. Celta Vigo đang đứng thứ 6 trên BXH, trực tiếp cạnh tranh với Real Betis cho vị trí dự Europa League. Hai trận gần đây, Celta toàn thắng. Tính chuỗi 5 trận đã qua, đội chủ sân Estadio de Balaidos chỉ thua một.

Ở trận lượt đi, Celta Vigo thắng Real 2-0 ngay tại Bernabeu. Đó là trận đấu ác mộng với Real khi Endrick và Alvaro nhận thẻ đỏ ở phút 90+2. Ngay sau đó, Celta Vigo ghi bàn kết liễu chiến thắng 2-0.

Nhắc lại trận thua ở lượt đi để thấy Celta Vigo không hề dễ "xơi" với Real. Họ cũng khiến Barca vất vả thắng 4-3 nhờ bàn thắng trên chấm phạt đền của Raphinha phút 90+8. Atletico cũng rất vất vả để thắng tối thiểu Celta Vigo.

Phong độ, thành tích đối đầu Celta Vigo vs Real Madrid

Phong độ của Celta Vigo ở thời điểm này rất ấn tượng. Bên cạnh 2 trận thắng liên tiếp ở La Liga, Celta Vigo thắng PAOK cả 2 lượt trận, tiến vào vòng 16 đội Europa League để gặp Lyon. Trong khi đó, 4 trận gần đây, Real thua cả 2 ở La Liga và thắng Benfica 2 lượt tại play-off Champions League.

Celta Vigo chỉ thắng 4 trong 13 trận trên sân nhà từ đầu La Liga 2025/26. Real Madrid đã giành 27 điểm sau 13 trận trên sân khách, thành tích khá tốt. Kể từ tháng 5/2024, Celta Vigo chưa từng thắng Real trên sân nhà. Đây là thống kê ít nhiều mang lại niềm tin cho Real.

Thông tin lực lượng Celta Vigo vs Real Madrid

Borja Iglesias, tiền đạo đã ghi 14 bàn cho Celta Vigo mùa này, trở lại sau án treo giò. Đây là sự bổ sung quý giá của Celta Vigo để chạm trán Real Madrid. Marcos Alonso, Starfelt và Duran sẽ vắng mặt. Bên phía Real, "Kền kền trắng" vừa nhận hung tin khi Rodrygo chấn thương nghiêm trọng. Với việc thiếu cả Rodrygo và Mbappe, hàng công của Real sẽ ảnh hưởng.