Nhận định nữ Uzbekistan vs đội tuyển nữ Trung Quốc, 15h00 ngày 6/3: Chiến thắng nhẹ nhàng

TPO - Nhận định bóng đá trận đội tuyển nữ Uzbekistan vs đội tuyển nữ Trung Quốc, giải vô địch nữ châu Á 2026, lúc 15h00 ngày 6/3. Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Với lịch sử đối đầu chênh lệch cùng phong độ ổn định, “Những đóa hồng thép” Trung Quốc được dự báo tiếp tục khẳng định sức mạnh.

Nhận định trước trận đấu

Sau lượt trận mở màn bảng B VCK Asian Cup nữ 2026, tuyển nữ Trung Quốc đang nắm trong tay lợi thế đáng kể trước cuộc chạm trán Uzbekistan, đội bóng vừa trải qua thất bại nặng nề trước CHDCND Triều Tiên.

Trận đấu diễn ra trên sân Western Sydney tối 6/3 được dự báo sẽ là thử thách rất lớn với đại diện Trung Á. Trong khi đó, với tuyển nữ Trung Quốc, đây là cơ hội để nhà đương kim vô địch tiến thêm một bước vững chắc trên hành trình giành vé vào tứ kết.

Ở trận ra quân, Uzbekistan để thua 0-3 trước CHDCND Triều Tiên trong một trận đấu mà họ gặp hàng loạt bất lợi. Đội bóng Trung Á sớm mất thủ môn số một Maftuna Jonimqulova vì chấn thương, trước khi phải chịu hai quả phạt đền liên tiếp khiến thế trận nhanh chóng vượt khỏi tầm kiểm soát.

HLV Kotryna Kulbyte thừa nhận trận thua đó phần nào ảnh hưởng tới sự tập trung của các học trò. Tuy nhiên, chiến lược gia 33 tuổi tin rằng Uzbekistan đủ khả năng đứng dậy nhanh chóng. “Chúng tôi đã bắt đầu tìm lại nhịp chơi của mình. Toàn đội sẽ cố gắng chơi cởi mở hơn, kiểm soát bóng nhiều hơn để tạo ra cơ hội trước một đối thủ mạnh như Trung Quốc”, bà Kulbyte chia sẻ.

Dẫu vậy, lịch sử đối đầu lại không đứng về phía Uzbekistan. Trong ba lần chạm trán Trung Quốc tại Asian Cup nữ, đại diện Trung Á đều thất bại, thậm chí chưa ghi được bàn nào và để lọt lưới tới 30 lần.

Ở chiều ngược lại, tuyển nữ Trung Quốc có màn khởi đầu khá thuận lợi khi đánh bại Bangladesh 2-0 ở lượt trận đầu. Đáng chú ý, đó cũng là trận giữ sạch lưới thứ 50 của “Những đóa hồng thép” trong lịch sử các kỳ Asian Cup nữ.

HLV Ante Milicic chia sẻ các cầu thủ đã hồi phục tốt sau trận mở màn và sẵn sàng bước vào thử thách tiếp theo. Ngoài ra, Trung Quốc còn đón tin vui khi ba cầu thủ đang thi đấu tại châu Âu gồm Wang Yanwen, Wu Chengshu và Li Mengwen đã hoàn toàn thích nghi với điều kiện thi đấu tại Australia, mang đến thêm nhiều phương án lựa chọn cho ban huấn luyện.

Trong đội hình Trung Quốc, cái tên đáng chú ý nhất vẫn là Wang Shuang. Tiền vệ tấn công tài hoa này đang duy trì phong độ ấn tượng với 6 bàn thắng và 3 kiến tạo trong 5 trận gần nhất tại Asian Cup nữ. Khả năng sáng tạo cùng những cú dứt điểm sắc bén của Wang Shuang được dự đoán sẽ tiếp tục là mối đe dọa lớn đối với hàng phòng ngự Uzbekistan trong cuộc đối đầu sắp tới.

Thông tin lực lượng

Đội tuyển nữ Uzbekistan và đội tuyển nữ Trung Quốc đều có đội hình tốt nhất.

Đội hình dự kiến Nữ Uzbekistan: Jonimqulova, Khikmatova, Shoyimova, Dadaboeva, Asadova, Kudratova, Ablyakimova, Mamatkarimova, Zoirova, Khabibullaeva, Karachik. Nữ Trung Quốc: Chen Chen, Zhang Chengxue, Wu Haiyan, Wang Linlin, Lu Yatong, Wang Shuang, Zhang Rui, Liu Jing, Wang Aifang, Jin Kun, Wurigumula. Dự đoán tỷ số: Nữ Uzbekistan 0-3 nữ Trung Quốc