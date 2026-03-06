Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

Nhận định nữ Uzbekistan vs đội tuyển nữ Trung Quốc, 15h00 ngày 6/3: Chiến thắng nhẹ nhàng

Trọng Đạt
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Nhận định bóng đá trận đội tuyển nữ Uzbekistan vs đội tuyển nữ Trung Quốc, giải vô địch nữ châu Á 2026, lúc 15h00 ngày 6/3. Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Với lịch sử đối đầu chênh lệch cùng phong độ ổn định, “Những đóa hồng thép” Trung Quốc được dự báo tiếp tục khẳng định sức mạnh.

screen-shot-2026-03-06-at-093554.png

Nhận định trước trận đấu

Sau lượt trận mở màn bảng B VCK Asian Cup nữ 2026, tuyển nữ Trung Quốc đang nắm trong tay lợi thế đáng kể trước cuộc chạm trán Uzbekistan, đội bóng vừa trải qua thất bại nặng nề trước CHDCND Triều Tiên.

Trận đấu diễn ra trên sân Western Sydney tối 6/3 được dự báo sẽ là thử thách rất lớn với đại diện Trung Á. Trong khi đó, với tuyển nữ Trung Quốc, đây là cơ hội để nhà đương kim vô địch tiến thêm một bước vững chắc trên hành trình giành vé vào tứ kết.

Ở trận ra quân, Uzbekistan để thua 0-3 trước CHDCND Triều Tiên trong một trận đấu mà họ gặp hàng loạt bất lợi. Đội bóng Trung Á sớm mất thủ môn số một Maftuna Jonimqulova vì chấn thương, trước khi phải chịu hai quả phạt đền liên tiếp khiến thế trận nhanh chóng vượt khỏi tầm kiểm soát.

HLV Kotryna Kulbyte thừa nhận trận thua đó phần nào ảnh hưởng tới sự tập trung của các học trò. Tuy nhiên, chiến lược gia 33 tuổi tin rằng Uzbekistan đủ khả năng đứng dậy nhanh chóng. “Chúng tôi đã bắt đầu tìm lại nhịp chơi của mình. Toàn đội sẽ cố gắng chơi cởi mở hơn, kiểm soát bóng nhiều hơn để tạo ra cơ hội trước một đối thủ mạnh như Trung Quốc”, bà Kulbyte chia sẻ.

Dẫu vậy, lịch sử đối đầu lại không đứng về phía Uzbekistan. Trong ba lần chạm trán Trung Quốc tại Asian Cup nữ, đại diện Trung Á đều thất bại, thậm chí chưa ghi được bàn nào và để lọt lưới tới 30 lần.

Ở chiều ngược lại, tuyển nữ Trung Quốc có màn khởi đầu khá thuận lợi khi đánh bại Bangladesh 2-0 ở lượt trận đầu. Đáng chú ý, đó cũng là trận giữ sạch lưới thứ 50 của “Những đóa hồng thép” trong lịch sử các kỳ Asian Cup nữ.

HLV Ante Milicic chia sẻ các cầu thủ đã hồi phục tốt sau trận mở màn và sẵn sàng bước vào thử thách tiếp theo. Ngoài ra, Trung Quốc còn đón tin vui khi ba cầu thủ đang thi đấu tại châu Âu gồm Wang Yanwen, Wu Chengshu và Li Mengwen đã hoàn toàn thích nghi với điều kiện thi đấu tại Australia, mang đến thêm nhiều phương án lựa chọn cho ban huấn luyện.

Trong đội hình Trung Quốc, cái tên đáng chú ý nhất vẫn là Wang Shuang. Tiền vệ tấn công tài hoa này đang duy trì phong độ ấn tượng với 6 bàn thắng và 3 kiến tạo trong 5 trận gần nhất tại Asian Cup nữ. Khả năng sáng tạo cùng những cú dứt điểm sắc bén của Wang Shuang được dự đoán sẽ tiếp tục là mối đe dọa lớn đối với hàng phòng ngự Uzbekistan trong cuộc đối đầu sắp tới.

Thông tin lực lượng

Đội tuyển nữ Uzbekistan và đội tuyển nữ Trung Quốc đều có đội hình tốt nhất.

Đội hình dự kiến

Nữ Uzbekistan: Jonimqulova, Khikmatova, Shoyimova, Dadaboeva, Asadova, Kudratova, Ablyakimova, Mamatkarimova, Zoirova, Khabibullaeva, Karachik.

Nữ Trung Quốc: Chen Chen, Zhang Chengxue, Wu Haiyan, Wang Linlin, Lu Yatong, Wang Shuang, Zhang Rui, Liu Jing, Wang Aifang, Jin Kun, Wurigumula.

Dự đoán tỷ số: Nữ Uzbekistan 0-3 nữ Trung Quốc

Xem trọn vẹn VCK Giải vô địch nữ châu Á (từ 1/3 đến 21/3) trên TV360 tại https://tv360.vn. Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại – xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel.

Trọng Đạt
#Nữ Uzbekistan #ĐT nữ Trung Quốc #Asian Cup nữ #bóng đá nữ #trận đấu #đội tuyển nữ #tỷ số

Xem thêm

Cùng chuyên mục