F.I.T Cup 2026: Sân chơi kết nối cộng đồng golfer và doanh nhân

Trọng Đạt

Giải golf thường niên F.I.T Cup 2026 sẽ khởi tranh ngày 15/3 tại Tam Đảo Golf & Resort, quy tụ hàng trăm golfer tranh tài. Tổng giá trị giải thưởng lên tới hàng tỉ đồng, trong đó điểm nhấn là phần thưởng HIO tại các hố par 3- một chiếc ô tô trị giá 1,7 tỉ đồng.

screen-shot-2026-03-06-at-091039.png

Tiếp nối thành công của những mùa giải trước, F.I.T Group tiếp tục là đơn vị tổ chức chính thức. Giải đấu được kỳ vọng sẽ tạo nên một sân chơi chuyên nghiệp, đẳng cấp, đồng thời là dịp để cộng đồng golfer, doanh nhân và các đối tác giao lưu, kết nối trong không khí thể thao giàu cảm xúc.

Theo Ban tổ chức, F.I.T Cup 2026 quy tụ hàng trăm golfer tham gia tranh tài. Đáng chú ý, giải năm nay có bảng đấu riêng dành cho golfer nữ, góp phần tăng thêm sự đa dạng và hấp dẫn cho cuộc đua.

Điểm nhấn đặc biệt của mùa giải tiếp tục là chiếc cúp luân lưu dành cho nhà vô địch. Không chỉ là phần thưởng danh giá, chiếc cúp còn mang ý nghĩa tôn vinh những golfer xuất sắc nhất sau hành trình cạnh tranh khốc liệt trên sân.

screen-shot-2026-03-06-at-091003.png

Giải đấu diễn ra theo thể thức đấu gậy 18 hố, áp dụng The R&A Rules of Golf 2025 cùng luật địa phương của sân, với 4 bảng đấu được phân chia theo handicap.

Chia sẻ về mùa giải năm nay, ông Vũ Anh Trọng - Trưởng Ban tổ chức giải - cho biết: “F.I.T Cup được tổ chức với mong muốn xây dựng một sân chơi chuyên nghiệp, minh bạch và đẳng cấp cho cộng đồng golfer. Mỗi mùa giải đều là bước tiến mới trong công tác tổ chức, nâng cao chất lượng trải nghiệm cũng như giá trị kết nối. Chúng tôi tin rằng mùa giải năm nay sẽ mang đến những trận đấu kịch tính và nhiều khoảnh khắc đáng nhớ”.

Theo Ban tổ chức, tổng giá trị giải thưởng của F.I.T Cup 2026 lên tới hàng tỉ đồng. Đặc biệt, ở tất cả các hố Par 3, golfer thực hiện cú HIO sẽ có cơ hội nhận một chiếc ô tô trị giá 1,7 tỉ đồng, hứa hẹn tạo nên điểm nhấn kịch tính cho giải đấu.

Trọng Đạt
#F.I.T Cup #golf #giải thưởng #HIO #Tam Đảo

