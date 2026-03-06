Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Nhận định bóng đá Thanh Hóa vs Hà Tĩnh, 18h00 ngày 6/3: Thêm một lần vượt khó

TPO - Nhận định bóng đá Thanh Hóa vs Hà Tĩnh, LPBank V.League 1-2025/26 - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. CLB Thanh Hóa vẫn đang trải qua giai đoạn gian nguy. Trận đấu hôm nay sẽ tiếp tục thử thách họ.

Thanh Hoa

Nhận định trước trận đấu Thanh Hóa vs Hà Tĩnh

Mỗi lần ra sân là một lần Thanh Hóa phải chiến đấu bằng tất cả tinh thần và lực lượng đang có. Đội hình chắp vá, đến nỗi thủ môn phải lên đá tiền đạo, chất lượng nhân lực có hạn nhưng Thanh Hóa vẫn gây được thiện cảm trong mắt người hâm mộ bằng tinh thần chiến đấu quật cường, lối chơi quyết liệt không từ bỏ.

Những trận đấu vừa qua đã chứng minh điều đó. Trước nhà đương kim vô địch Nam Định có đội hình vượt trội, Thanh Hóa giật lại 1 điểm, trước Công an TP Hồ Chí Minh giàu tiềm lực hơn, đội bóng xứ Thanh đã giành chiến thắng và mới nhất, Thanh Hóa bị Hải Phòng dẫn đến 2 bàn nhưng tinh thần chiến đấu quật cường vẫn giúp họ gỡ hòa 3-3 ở những phút cuối cùng để ra về với niềm vui khôn tả.

5 trận vừa qua là 5 trận Thanh Hóa đã chiến đấu bằng tất cả khả năng của mình. Dù chỉ thắng 1 và hòa 3 nhưng như vậy vẫn là kết quả rất ấn tượng với đội bóng chỉ có 16-17 cầu thủ để sử dụng mỗi trận.

Trong khó khăn, các cầu thủ Thanh Hóa đã biết siết chặt tay nhau để vượt qua chướng ngại vật. Nhờ vậy mà họ tạm thoát khỏi khu vực nguy hiểm. Đội bóng này đang giữ vị trí 12. Dù cách biệt là chưa lớn nhưng tình hình hiện tại là khả quan hơn khá nhiều.

Thanh Hoa.jpg
Ngọc Mỹ và đồng đội đang gây ấn tượng ở tinh thần chiến đấu quật cường

Phong độ, lịch sử đối đầu Thanh Hóa vs Hà Tĩnh

Ở trận đấu với Hà Tĩnh hôm nay, có lẽ mọi thứ sẽ tươi sáng hơn đôi chút đối với đội bóng xứ Thanh khi họ đón nhận nhiều cầu thủ mới, đồng thời một số cũng trở lại chi viện cho đội.

Bên kia chiến tuyến, Hà Tĩnh không gặp khó khăn nhưng kết quả thi đấu của họ lại đang có xu hướng sa sút. 4 vòng gần nhất họ không biết thắng là gì, với 2 trận hòa và 2 thất bại.

Giai đoạn này, Hà Tĩnh gây thất vọng ở khả năng ghi bàn khiêm tốn. Họ chỉ có được tổng cộng 1 bàn. Thực ra, bài toán ghi bàn đã trở thành vấn đề của Hà Tĩnh suốt từ chiến dịch này. Mùa giải đã hết lượt đi nhưng Hà Tĩnh mới chỉ ghi được tổng cộng 10 bàn.

Thành tích phá lưới của họ là kém nhất trong số 14 đội tham dự giải. SLNA đứng thấp hơn họ 1 bậc nhưng ghi nhiều hơn Hà Tĩnh tới 7 bàn. Thanh Hóa, đối thủ của Hà Tĩnh vào tối nay, cũng đã có 17 lần phá lưới đối thủ, gần gấp đôi đội bóng xứ cu đơ.

Rất may là hàng phòng ngự chắc chắn (xếp thứ 2 giải đấu) đang trở thành bệ phóng để giúp Hà Tĩnh khá chắc chân ở cuộc đua trụ hạng. Nhưng họ không thể hài lòng với những gì đang diễn ra. Trước Thanh Hóa, đối thủ đang trong thế đường cùng và sẵn sàng chiến đấu với hơn 100% tinh thần, Hà Tĩnh hãy dè chừng…

Đội hình dự kiến Thanh Hóa vs Hà Tĩnh

Thanh Hóa: Xuân Hoàng, Minh Đoàn, Bá Tiến, Văn Lợi, Đình Huyên, Văn Tùng, Odizhon, Ngọc Tân, Thongkhamsavath, Ngọc Mỹ, Rimario.

Hà Tĩnh: Thanh Tùng, Duy Thường, Văn Hạnh, Sỹ Hoàng, Quốc Dân, Tấn Tài, Trọng Hoàng, Onoja, Trung Nguyên, Joao Pereira, Atshimene.

Dự đoán tỷ số: Thanh Hóa 2-1 Hà Tĩnh

Xem LPBank V.League 1-2025/26 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn

Đặng Lai
