CLB La Liga không bỏ rơi sao nhập tịch Malaysia bị cấm thi đấu 12 tháng

TPO - Deportivo Alaves thông báo trung vệ Facundo Garces được phép tập luyện cùng câu lạc bộ cho đến hết thời hạn treo giò 12 tháng.

"Lệnh cấm thi đấu của Garces áp dụng với các trận đấu chính thức. Garces có thể tập luyện và phát triển chuyên môn cùng CLB cho đến hết thời hạn bị treo giò", CLB đang chinh chiến tại La Liga thông báo.

Như vậy, Garces tránh khỏi nguy cơ bị Alaves thanh lý hợp đồng. Trung vệ sinh năm 1999 từng bị Alaves gạt khỏi đội hình đăng ký, sau khi FIFA ra án phạt treo giò 12 tháng. Sau đó, khi Tòa án Trọng tài thể thao (CAS) cho phép 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia tạm thời gỡ án treo giò, Alaves gọi Garces trở lại đội hình.

Chiều 5/3, CAS ra quyết định cuối cùng trong vụ kháng cáo của Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM). CAS bác kháng cáo nhưng điều chỉnh để giảm nhẹ mức phạt cho 7 cầu thủ. Dàn sao nhập tịch trái phép của Malaysia bị giữ nguyên án treo giò 12 tháng, nộp phạt 2.5000 franc Thụy Sĩ cho FIFA nhưng họ được phép tập luyện cùng CLB chủ quản hoặc bất kỳ đội bóng chuyên nghiệp nào.

Trước đó, từ án phạt ban đầu của FIFA, 7 cầu thủ nhập tịch "lậu" bị cấm tuyệt đối mọi hoạt động bóng đá trong 12 tháng, bao gồm việc tập luyện ở CLB chuyên nghiệp, nằm trong hệ thống FIFA.

Garces là cầu thủ đẳng cấp nhất trong 7 ngôi sao nhập tịch của Malaysia. Trước khi vướng sự cố, Garces là trụ cột hàng thủ Alaves, đã ra sân 10 trận tại La Liga 2025/26. Trung vệ sinh năm 1999 còn hợp đồng dài hạn với Alaves. Do đó, từ động thái mới nhất của CLB Tây Ban Nha, Garces vẫn có cửa trụ lại và cống hiến lâu dài cho Alaves.

Bên cạnh Garces, Hector Hevel, Jon Irazabal và Joao Figueiredo vẫn được tạo điều kiện tốt nhất ở Johor Darul Ta'zim. Gabriel Palmero đã bị CLB Unionistas de Salamanca sa thải, ngay sau khi FIFA ra lệnh cấm 12 tháng. Rodrigo Holgado cũng đã bị America de Cali gạt khỏi đội hình đăng ký thi đấu, hiện chưa rõ tương lai.

Những cầu thủ này đã ra sân ở trận Malaysia thắng Việt Nam 4-0 tại vòng loại Asian Cup 2027. Sau phán quyết từ CAS, AFC vào cuộc điều tra để xác định có hủy kết quả trận Malaysia thắng Việt Nam và Nepal hay không.