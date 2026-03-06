Cái giá cực đắt Tottenham phải trả nếu xuống hạng

TPO - Ngay sau khi rớt hạng, Tottenham sẽ "bốc hơi" hơn 250 triệu bảng. Trong số đó, khoản tiền bán vé gây ra thiệt hại nặng cho "Gà trống".

Rạng sáng 6/3 (giờ Hà Nội), Tottenham thua Crystal Palace 1-3 ở vòng 29 Ngoại hạng Anh. Viễn cảnh rớt hạng của Tottenham đã hiện hữu khi họ chỉ còn cách vị trí "cầm đèn đỏ" một điểm. Khi mà lực lượng Tottenham vẫn sứt mẻ nghiêm trọng vì chấn thương, thẻ phạt và tinh thần của các cầu thủ ngày càng đi xuống, CĐV "Gà trống" lo thầy trò ông Tudor không gượng dậy nổi.

Theo BBC, Tottenham đã kiếm về 690 triệu bảng doanh thu vào năm 2025, cao thứ 9 trong các CLB châu Âu. Đối chiếu con số 690 triệu bảng với doanh thu ước tính nếu Tottenham rớt hạng, "Gà trống" sẽ thiệt hại 261 triệu bảng.

Doanh thu bán vé của Tottenham tại giải hạng Nhất so với Ngoại hạng Anh giảm gần rất đôi. Tiền bản quyền truyền hình giảm gần 3 lần. "Gà trống" mất khoản tiền bản quyền truyền hình béo bở ở Champions League hoặc Europa League. Doanh thu từ thương mại (tài trợ, bán hàng, quảng cáo) cũng sẽ giảm trên dưới 50 triệu bảng.

Trong mùa giải 2025/26, Tottenham bán trung bình 76 bảng cho một vé trên sân nhà. "Gà trống" đã tăng phí bán vé lên đáng kể từ khi bỏ một tỷ bảng xây sân mới. Tại giải hạng Nhất Anh, một vé được các CLB bán ra dao động từ 20-40 bảng.

Tottenham đang chi 276 triệu bảng cho quỹ lương trong mùa 2025/26. Nếu CLB xuống hạng, lương cầu thủ giảm 50%, rút ngắn quỹ còn 138 triệu bảng. Quỹ lương sẽ giảm nhưng không đủ để bù vào tổn thất doanh thu nếu Tottenham không còn chơi ở Ngoại hạng Anh.

"Gà trống" đang vận hành bộ máy với 877 nhân viên, tăng thêm 57 người so với năm 2025. Tottenham là CLB có đội ngũ nhân viên cao thứ 12 ở châu Âu. Nếu CLB rớt hạng, sẽ có đợt cắt giảm nhân sự quy mô lớn để Tottenham cân đối tài chính.

Trước khi Ngoại hạng Anh khởi tranh, Tottenham mạnh tay chi gần 200 triệu bảng để đưa về sân Tottenham Hotspur những bản hợp đồng đắt giá như Kudus (55 triệu bảng) và Xavi Simons (51 triệu bảng). "Gà trống" chiêu mộ HLV Thomas Frank với tham vọng đưa CLB lột xác ở 2 đấu trường Champions League và Ngoại hạng Anh.

Tottenham vẫn vào đến vòng 16 đội Champions League nhưng vị trí của họ tại Ngoại hạng Anh đang là thảm họa. Không còn là lời cảnh báo, Tottenham đã thật sự đối diện nguy cơ rớt hạng. Khi West Ham và Nottingham liên tiếp giành kết quả tốt trong thời gian gần đây, Tottenham phải nhanh chóng vực dậy nếu không muốn đối mặt kịch bản xấu.