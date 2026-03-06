Nhà báo Phùng Công Sưởng: 'Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong 2026 mang nhiều dấu ấn đặc biệt'

TPO - Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Trưởng Ban Tổ chức Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong, lần thứ 67 - năm 2026, cho biết mùa giải năm nay sẽ mang nhiều dấu ấn đặc biệt, từ địa điểm đăng cai cho đến những điểm mới trong công tác chuyên môn. Với chủ đề “Đón ánh bình minh”, giải đấu không chỉ là cuộc tranh tài đỉnh cao của điền kinh Việt Nam mà còn là hành trình trải nghiệm văn hóa, lịch sử và tinh thần hướng về biển đảo Tổ quốc.

Khánh Hòa: Vùng đất đón ánh bình minh đầu tiên của Tổ quốc

Theo nhà báo Phùng Công Sưởng, việc lựa chọn địa phương đăng cai luôn là một trong những quyết định quan trọng nhất của Ban Tổ chức, bởi với bề dày lịch sử gần bảy thập kỷ, Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong không chỉ là giải đấu thể thao mà còn là sự kiện văn hóa - xã hội mang ý nghĩa đặc biệt, gắn với nhiều thông điệp về lịch sử và đất nước.

Nhà báo Phùng Công Sưởng cho biết, từ trước khi mùa giải 2025 tại Quảng Trị diễn ra, Ban Tổ chức đã bắt đầu tính toán và khảo sát địa điểm cho năm 2026. Sau thành công của giải đấu tại Quảng Trị với chủ đề “Khúc khải hoàn”, gắn với dòng sông Bến Hải và cầu Hiền Lương - biểu tượng của hòa bình và thống nhất đất nước - Ban Tổ chức mong muốn tiếp tục lựa chọn một địa điểm có giá trị biểu tượng sâu sắc.

“Năm 2026 là năm có nhiều dấu mốc quan trọng như kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2026) và 80 năm Ngày Thể thao Việt Nam (27/3/1946 - 27/3/2026). Đồng thời, tháng 3 cũng gợi nhắc sự kiện Gạc Ma năm 1988, nơi 64 chiến sĩ hải quân đã hy sinh để bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc. Chính vì vậy chúng tôi mong muốn tìm một địa phương có ý nghĩa đặc biệt, vừa gắn với biển đảo, vừa có điều kiện tổ chức tốt cho cộng đồng runner", nhà báo Phùng Công Sưởng nói.

Sau quá trình khảo sát và làm việc với các địa phương, Ban Tổ chức đã quyết định Khánh Hòa, địa phương đang chuyển mình mạnh mẽ để trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, trung tâm kinh tế - du lịch - khoa học biển của cả nước, làm địa điểm đăng cai Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong lần thứ 67 năm 2026.

Theo Trưởng Ban Tổ chức, Khánh Hòa hội tụ nhiều điều kiện lý tưởng để tổ chức một giải marathon quốc gia quy mô lớn. Địa phương này sở hữu bờ biển dài, nhiều vịnh biển nổi tiếng được xếp vào nhóm đẹp nhất thế giới, khí hậu ôn hòa cùng hệ thống hạ tầng du lịch phát triển. Bên cạnh đó, hệ thống giao thông thuận tiện với đường bộ, đường sắt và đặc biệt là sân bay quốc tế Cam Ranh giúp vận động viên từ khắp cả nước dễ dàng di chuyển tới tham dự.

Một yếu tố mang ý nghĩa biểu tượng sâu sắc là Khánh Hòa, nơi có huyện đảo Trường Sa thiêng liêng, còn là vùng đất đón ánh bình minh sớm nhất của Tổ quốc. “Từ ý nghĩa đó, chúng tôi lựa chọn chủ đề của giải năm nay là ‘Đón ánh bình minh’. Đây không chỉ là hình ảnh thiên nhiên tuyệt đẹp trên biển Nha Trang mà còn là biểu tượng của niềm tin, khát vọng và tinh thần tiên phong - những giá trị đã gắn bó với Tiền Phong Marathon suốt 67 năm qua", nhà báo Phùng Công Sưởng chia sẻ.

Trưởng Ban Tổ chức nhấn mạnh, Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong 2026 cũng ghi nhận sự quan tâm và phối hợp chặt chẽ từ lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa cùng các sở, ban, ngành địa phương. Đây cũng là giải đấu quy mô đầu tiên diễn ra trong bối cảnh Khánh Hòa và Ninh Thuận vừa thực hiện sắp xếp địa giới hành chính, vì vậy địa phương càng mong muốn thông qua sự kiện để quảng bá hình ảnh và thúc đẩy phát triển du lịch.

Đặc biệt, bên cạnh các nội dung thi đấu, giải năm nay còn có nhiều hoạt động ý nghĩa như Lễ thượng cờ tại Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma, các chương trình văn hóa - nghệ thuật mang đậm bản sắc địa phương, hoạt động quảng bá du lịch Nha Trang - Khánh Hòa cùng nhiều chương trình thiện nguyện hướng tới cộng đồng ngư dân địa phương.

Khốc liệt cuộc đua tranh Vô địch Quốc gia



Bên cạnh câu chuyện địa điểm đăng cai và các hoạt đồng hành đầy ý nghĩa, mùa giải 2026 được dự báo sẽ có sự cạnh tranh đặc biệt khốc liệt ở góc độ chuyên môn. Nhà báo Phùng Công Sưởng cho biết điểm mới đáng chú ý nhất là thành tích hai nội dung marathon nam và nữ (42,195 km) tại Tiền Phong Marathon 2026 sẽ được tính vào bảng tổng sắp huy chương môn điền kinh tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X.

“Điều này có nghĩa đường chạy Nha Trang năm nay không chỉ là cuộc tranh tài cho danh hiệu vô địch quốc gia, mà còn là cuộc cạnh tranh trực tiếp cho huy chương Đại hội, sự kiện thể thao lớn nhất cả nước diễn ra bốn năm một lần”, nhà báo Phùng Công Sưởng nói. Theo ông, chính yếu tố này sẽ khiến cuộc đua vô địch ở cự ly marathon trở nên căng thẳng và hấp dẫn hơn bao giờ hết, khi các địa phương đều đặt mục tiêu giành thành tích cao để đóng góp vào bảng tổng sắp huy chương.

Theo Ban Tổ chức, tính đến thời điểm hiện tại, giải đấu năm nay đã ghi nhận khoảng 15.000 vận động viên đăng ký tham gia ở các hệ chuyên nghiệp và phong trào - con số kỷ lục trong lịch sử giải.

“Chúng tôi rất vui khi thấy Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong ngày càng nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ từ cộng đồng runner. Nhiều vận động viên đã đồng hành với giải suốt nhiều năm, trong khi rất nhiều gương mặt mới cũng mong muốn được trải nghiệm đường chạy giàu truyền thống này”, nhà báo Phùng Công Sưởng chia sẻ.

Theo Trưởng Ban Tổ chức Giải, Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong luôn giữ một vai trò đặc biệt trong hệ thống thi đấu của điền kinh Việt Nam. Đây không chỉ là giải vô địch quốc gia ở cự ly marathon mà còn là nơi phát hiện và bồi dưỡng nhiều vận động viên xuất sắc cho đội tuyển quốc gia.

“Chúng tôi kỳ vọng mùa giải năm nay sẽ tiếp tục chứng kiến những cuộc tranh tài chất lượng cao, những kỷ lục mới được thiết lập, đồng thời lan tỏa mạnh mẽ tinh thần thể thao, lối sống năng động và tình yêu đất nước thông qua từng bước chạy", nhà báo Phùng Công Sưởng nói.