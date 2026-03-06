Nhận định Bayern Munich vs Gladbach, 2h30 ngày 7/3: Chiến thắng trong tầm tay

TPO - Nhận định bóng đá Bayern Munich vs Gladbach, Bundesliga - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Với phong độ thăng hoa cùng lợi thế sân nhà, thầy trò HLV Vincent Kompany được kỳ vọng sẽ tiếp tục nối dài chuỗi thắng khi chỉ phải đụng độ Gladbach đang gặp khủng hoảng.

Bayern đang tiến gần đến chức vô địch Bundesliga.

Nhận định Bayern Munich vs Gladbach

Bayern Munich đang nắm lợi thế cực lớn trong cuộc đua vô địch Bundesliga khi tạo ra khoảng cách 11 điểm so với đội nhì bảng Dortmund. Đội bóng xứ Bavaria chỉ cần giành thêm 20 điểm trong 10 vòng đấu còn lại là chính thức đăng quang, bất chấp kết quả của các đội phía sau. Ở vòng đấu gần nhất diễn ra ngày 28/2, đoàn quân của HLV Kompany đã có chiến thắng kịch tính 3-2 trước Dortmund.

Thực tế, dù liên tiếp giành kết quả thuận lợi, Bayern vẫn chưa thể khiến người hâm mộ hoàn toàn yên tâm về khả năng phòng ngự. Trong 8 trận gần nhất trên mọi đấu trường, đội bóng này đã để thủng lưới tới 10 bàn. Không chỉ vậy, họ cũng chưa có trận giữ sạch lưới nào trong 7 lần gần nhất thi đấu trên sân nhà. Điều này cho thấy hàng phòng ngự của Bayern vẫn còn những điểm cần cải thiện nếu muốn duy trì sự ổn định trong giai đoạn quyết định của mùa giải.

Dẫu vậy, sân nhà vẫn đang là điểm tựa rất lớn cho Bayern. Tại Allianz Arena mùa này, đội bóng của Kompany đã thi đấu tổng cộng 17 trận và giành 15 chiến thắng. Tuy nhiên, Bayern cũng từng trải qua một cú sảy chân đáng chú ý khi thất bại trước Augsburg vào ngày 24/1. Dù vậy, thất bại đó dường như chỉ là tai nạn nhỏ trong hành trình gần như hoàn hảo của họ tại sân nhà mùa này.

Ở phía bên kia chiến tuyến, Gladbach bước vào trận đấu này với không ít thách thức. Chuyến làm khách đến sân của Bayern luôn là nhiệm vụ khó khăn đối với bất kỳ đội bóng nào. Tuy nhiên, điều quan trọng với Die Fohlen là phải giữ được sự tự tin và tinh thần chiến đấu. Trước khi hành quân tới Munich, Gladbach đánh bại Union Berlin ở vòng đấu gần nhất.

Chiến thắng phần nào giúp đội bóng lấy lại sự tự tin sau chuỗi trận không mấy khả quan. HLV Eugen Polanski chắc chắn rất muốn các học trò tận dụng đà hưng phấn này để tạo nên bất ngờ trước Bayern. Ngoài mục tiêu giành điểm, Gladbach còn muốn chấm dứt chuỗi kết quả đáng thất vọng khi đối đầu với đội bóng xứ Bavaria. Thống kê cho thấy họ đã thua Bayern trong 5 lần gặp nhau gần nhất.

Bên cạnh thành tích đối đầu không mấy khả quan, phong độ gần đây của Gladbach cũng khiến người hâm mộ lo lắng. Trước khi đánh bại Union Berlin, họ đã trải qua chuỗi 7 trận liên tiếp không biết đến mùi chiến thắng. Thành tích thi đấu xa nhà của đội bóng này cũng khá nghèo nàn khi họ thua 4 và hòa 2 trong 6 chuyến làm khách gần nhất.

Với phong độ hiện tại cùng lợi thế sân nhà, Bayern được đánh giá cao hơn rất nhiều trong cuộc đối đầu sắp tới. Trước một Bayern đang hướng tới chức vô địch, nhiệm vụ giành điểm tại Allianz Arena chắc chắn sẽ là thử thách cực kỳ khó khăn đối với thầy trò HLV Polanski.

Phong độ, lịch sử đối đầu Bayern Munich vs Gladbach

Bayern Munich đang bất bại 10 trận trên mọi đấu trường, trong đó có 9 chiến thắng.

Gladbach đã thi đấu 9 trận vào năm 2026, nhưng chỉ có 2 trận thắng, hòa 3 trận và nhận tới 4 thất bại.

Lần gần nhất Gladbach được hưởng niềm vui trước Bayern đã diễn ra cách đây hơn 3 năm. Trong 10 lần đối đầu gần đây, Bayern Munich thắng 5, hòa 2 và thua 3.

Thông tin lực lượng Bayern Munich vs Gladbach

Bayern Munich thiếu Kane, Neuer và Davies do chấn thương.

Gladbach không có sự phục vụ của Engelhardt, Robin Hack và Tim Kleindienst.

Đội hình dự kiến Bayern Munich vs Gladbach

Bayern Munich: Urbig; Stanisic, Upamecano, Tah, Laimer; Kimmich, Goretzka; Olise, Musiala, Diaz; Jackson.

Gladbach: Nicolas; Sander, Elvedi, Diks; Scally, Reitz, Stoger, Ullrich; Honorat, Tabakovic, Mohya.

Dự đoán tỷ số Bayern Munich 3-1 Gladbach