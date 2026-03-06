Giải bóng đá sinh viên Việt Nam “nóng” ngay từ vòng bảng

Lá thăm may rủi đã tạo nên 3 bảng đấu hấp dẫn tại vòng chung kết giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần IV - 2026 cúp THACO. Cả 3 bảng đấu đều rất hấp dẫn, với các đội bóng ngang tài ngang sức, có nhiều duyên nợ ở các vòng chung kết trước đây.

Chiều 5/3, lễ bốc thăm xác định 3 bảng đấu tại vòng chung kết Giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần IV - 2026 cúp THACO (TNSV THACO Cup 2026) đã diễn ra tại phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Lá thăm may rủi đã mang đến 3 bảng đấu đầy hấp dẫn, nơi đương kim vô địch Trường Đại học (ĐH) VH-TT-DL Thanh Hóa, đương kim á quân Trường ĐH TDTT Đà Nẵng, cùng các ứng viên cho danh hiệu cao quý... đều rơi vào bảng đấu khó khăn.

Đại diện lãnh đạo các đội tham gia lễ bốc thăm.

Kết quả bóc thắm cụ thể như sau: Bảng A (Trường ĐH Nha Trang, Trường CĐ FPT Polytechnic, Trường ĐH Tôn Đức Thắng và Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM); bảng B (Trường ĐH Thủy lợi, Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai, Trường ĐH Sư phạm TP.HCM và Trường ĐH Đồng Tháp) và bảng C (Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa, Trường ĐH Công nghệ TP.HCM, Trường ĐH Quy Nhơn và Trường ĐH TDTT Đà Nẵng).

Lãnh đạo các đội tham gia bốc thăm chia bảng.

Cả 3 bảng đấu đều rất hấp dẫn, với các đội bóng ngang tài ngang sức, có nhiều duyên nợ ở các vòng chung kết TNSV THACO Cup 2026 trước đây. Trận mở màn cho vòng chung kết TNSV THACO Cup 2026 diễn ra giữa Trường ĐH Tôn Đức Thắng và Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM (13h ngày 7/3). Trận khai mạc diễn ra giữa chủ nhà Trường ĐH Nha Trang và Trường CĐ FPT Polytechnic.

Nhà báo Hải Thành - Phó Tổng Biên tập Báo Thanh Niên, phát biểu tại lễ bốc thăm.

Nhà báo Hải Thành - Phó tổng biên tập Báo Thanh Niên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức giải, cho biết: “Ba năm qua, với sự đồng hành của Trường ĐH Tôn Đức Thắng, vòng chung kết giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam đã diễn ra thành công tốt đẹp tại TP.HCM. Bước vào mùa giải thứ tư, ban tổ chức vinh dự nhận được lời đề nghị đăng cai từ lãnh đạo Trường ĐH Nha Trang. Đây là lần đầu tiên, giải diễn ra tại một địa điểm ngoài TP.HCM. Chúng tôi kỳ vọng rằng, đó sẽ là khởi đầu cho việc tổ chức vòng chung kết lần lượt ở nhiều tỉnh thành khác nhau”.