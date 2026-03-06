Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

Giải bóng đá sinh viên Việt Nam “nóng” ngay từ vòng bảng

Lữ Hồ

Lá thăm may rủi đã tạo nên 3 bảng đấu hấp dẫn tại vòng chung kết giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần IV - 2026 cúp THACO. Cả 3 bảng đấu đều rất hấp dẫn, với các đội bóng ngang tài ngang sức, có nhiều duyên nợ ở các vòng chung kết trước đây.

Chiều 5/3, lễ bốc thăm xác định 3 bảng đấu tại vòng chung kết Giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần IV - 2026 cúp THACO (TNSV THACO Cup 2026) đã diễn ra tại phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Lá thăm may rủi đã mang đến 3 bảng đấu đầy hấp dẫn, nơi đương kim vô địch Trường Đại học (ĐH) VH-TT-DL Thanh Hóa, đương kim á quân Trường ĐH TDTT Đà Nẵng, cùng các ứng viên cho danh hiệu cao quý... đều rơi vào bảng đấu khó khăn.

sv3.jpg
Đại diện lãnh đạo các đội tham gia lễ bốc thăm.

Kết quả bóc thắm cụ thể như sau: Bảng A (Trường ĐH Nha Trang, Trường CĐ FPT Polytechnic, Trường ĐH Tôn Đức Thắng và Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM); bảng B (Trường ĐH Thủy lợi, Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai, Trường ĐH Sư phạm TP.HCM và Trường ĐH Đồng Tháp) và bảng C (Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa, Trường ĐH Công nghệ TP.HCM, Trường ĐH Quy Nhơn và Trường ĐH TDTT Đà Nẵng).

sv4.jpg
Lãnh đạo các đội tham gia bốc thăm chia bảng.

Cả 3 bảng đấu đều rất hấp dẫn, với các đội bóng ngang tài ngang sức, có nhiều duyên nợ ở các vòng chung kết TNSV THACO Cup 2026 trước đây. Trận mở màn cho vòng chung kết TNSV THACO Cup 2026 diễn ra giữa Trường ĐH Tôn Đức Thắng và Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM (13h ngày 7/3). Trận khai mạc diễn ra giữa chủ nhà Trường ĐH Nha Trang và Trường CĐ FPT Polytechnic.

sv2.jpg
Nhà báo Hải Thành - Phó Tổng Biên tập Báo Thanh Niên, phát biểu tại lễ bốc thăm.

Nhà báo Hải Thành - Phó tổng biên tập Báo Thanh Niên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức giải, cho biết: “Ba năm qua, với sự đồng hành của Trường ĐH Tôn Đức Thắng, vòng chung kết giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam đã diễn ra thành công tốt đẹp tại TP.HCM. Bước vào mùa giải thứ tư, ban tổ chức vinh dự nhận được lời đề nghị đăng cai từ lãnh đạo Trường ĐH Nha Trang. Đây là lần đầu tiên, giải diễn ra tại một địa điểm ngoài TP.HCM. Chúng tôi kỳ vọng rằng, đó sẽ là khởi đầu cho việc tổ chức vòng chung kết lần lượt ở nhiều tỉnh thành khác nhau”.

Vòng chung kết TNSV THACO Cup 2026 diễn ra từ ngày 7 đến 22/3 tại ĐH Nha Trang. Đội vô địch sẽ cùng chủ nhà cùng 4 đội Đông Nam Á (Lào, Campuchia, Malaysia và Singapore) tham gia giải bóng đá Thanh Niên sinh viên quốc tế tại Nha Trang. Giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam đã bước vào mùa giải thứ tư. Ba mùa trước, vòng chung kết được tổ chức tại sân vận động Trường ĐH Tôn Đức Thắng, TP.HCM. Các đội vô địch lần lượt gồm ĐH Huế, Trường ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM và Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa.

Lữ Hồ
#bóng đá sinh viên #TNSV THACO cup 2026 #bảng đấu #Nha Trang #giải đấu #quốc tế

Xem thêm

Cùng chuyên mục